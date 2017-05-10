Россия: Власти считают независимое изучение истории опасным

Президент РФ и члены его администрации на встрече с разработчиками концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории. (Фото: Пресс-служба президента РФ)

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. История стала в России настолько щекотливой темой, что чиновники сферы образования начали препятствовать проведению престижного конкурса для старшеклассников, заявляя, что независимые исследования и публикации относительно советского прошлого страны может превратить детей в «экстремистов».

Ежегодный конкурс под названием «Человек в истории. Россия – XX век» спонсируется организацией «Мемориал», занимающейся защитой гражданских прав и стремящейся пролить свет на тоталитарные перекосы в советский период. Эта организация пользовалась широкой популярностью в России в 1990-е годы, т.к. документально демонстрировала, сколько судеб советских граждан было поломано во времена сталинизма. Но в последнее десятилетие российский лидер Владимир Путин стал с неодобрением смотреть на усилия «Мемориала» по всестороннему освещению прошлого страны. В результате, в частности, международное крыло организации в 2016 году заклеймили как «иностранного агента».

«Мемориал» провел первый конкурс по истории для учащихся старших классов еще в 1999 году. Желающие принять участие должны представить оригинальный исторический очерк, основанный на личных свидетельствах своих родственников или других лиц, подкрепленных первоисточниками и документами из архивов. Конкурс проводится в соответствии с основной миссией «Мемориала», направленной на «раскрытие правды» о преступлениях тоталитарного режима при СССР. Он быстро стал одним из крупнейших конкурсов исторических исследований в России. В среднем ежегодно в нем принимают участие около 2 тыс человек. Авторов лучших 40 работ приглашают на церемонию награждения.

«Важно, чтобы учащиеся узнавали о событиях ХХ века в России не только из учебников. Им важно знать, как этот период истории повлиял на их семью, чтобы они поняли, что человек – это не просто песчинка или винтик», – сказала историк и руководитель образовательных программ «Мемориала» Ирина Щербакова.

По ее словам, первые признаки проблем в этом году появились уже после истечения крайнего срока подачи заявок на участие в конкурсе и определения списка финалистов. В конце марта на частном телеканале «РЕН ТВ» появилась программа, во время которой конкурс назвали «организованным запрещенной организацией мероприятием, превращающим детей в экстремистов, которые выходят на улицы, чтобы протестовать». Несколько дней спустя Щербаковой и другим сотрудникам «Мемориала» сообщили, что помещение для проведения церемонии награждения, договоренность об аренде которого была заключена несколько месяцев назад, вдруг оказалось «занятым».

Затем, за несколько дней до назначенной на 26 апреля церемонии награждения, чиновники сферы образования, по сообщениям, постарались воспрепятствовать участию в ней школьников и преподавателей. «За два дня до отъезда в Москву на церемонию награждения мне начали звонить ученики и преподаватели, иногда в слезах, сообщая, что их вызвали к директору и запретили ехать», – отметила Щербакова.

«Региональная пресса обычно восхваляла победителей конкурса и школы, в которых они учились. Местные руководители приезжали на церемонии награждения и посылали поздравительные письма учащимся, – добавила Щербакова. – Теперь они даже не дают наградить победителей».

Представитель мемориала заявила, что закручивание гаек в отношении конкурса является результатом процесса, начавшегося как минимум в 2013 году, когда Путин заявил о своем желании пересмотреть методы преподавания истории молодому поколению и призвал разработать новый учебно-методический комплекс, включая унифицированные учебники по истории для учащихся школ. Сторонники этой идеи заявляют, что данный шаг позволит укрепить национальное единство и патриотизм, а критики отмечают, что подобные шаги, выдержанные в «лучших» советских традициях, не оставят пространства для свободного исследования и обсуждения истории.

Стремление властей продвигать «единственно верную» интерпретацию истории ставит под вопрос будущее проводящегося «Мемориалом» конкурса. «Большая часть участников проживает в маленьких городах и деревнях. Это крестьянские семьи, и очень часто их родные рассказывают им очень трагичные истории из прошлого. Но теперь многие считают непатриотичным привлекать внимание к сложным страницам истории России», – сказала Щербакова.