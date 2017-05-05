Россия: Активисты продолжают подвергаться нападениям

Комментарий

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НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Днем 26 апреля 2017 года в Йошкар-Оле неизвестные облили зеленкой журналиста Галину Сидорову. Ночью того же дня неизвестные также совершили разбойное нападение на дом, в котором проживала Сидорова: булыжниками разбили окна, бросили в дом бутылку с зеленкой и… дохлую крысу. Полиция, приехавшая на место происшествия, вроде, занялась изучением ситуации.

Я пишу «вроде», потому что стопроцентно уверен: искать преступников полиция не будет ни при каких условиях, кроме одного: если в России сменится режим власти. (А сменится он явно не скоро). Во всяком случае, почти в десятке подобных ситуаций полиция бездействовала или делала вид, что действует.

Фонд расследовательской журналистики - Фонд 19/29 преследуется не первый раз и не первый год. Проведению журналистских семинаров обычно предшествуют анонимные публикации о том, что фонд этот – «вражеский агент», а журналисты-лекторы – «пятая колонна», которая пишет «по указке Запада гадкие статьи о Путине».

Галина Сидорова – бывший редактор газеты «Совершенно секретно» (стала им после гибели Артема Боровика), а сейчас – сотрудник Содружества журналистов-расследователей - Фонда 19/29. Фонд с 2009 года в партнерстве с Фондом защиты гласности проводит семинары и школы для журналистов и блогеров по расследовательской журналистике. Жанр этот в России вымирает, потому что журналистов-расследователей убивают (достаточно вспомнить Игоря Домникова, Пола Хлебникова, Анну Политковскую, Юрия Щекочихина…), преследуют, критикуют на всех уровнях власти. Подавляющее большинство российских СМИ всячески старается избегать публикаций расследовательских статей.

Облить зеленкой – это излюбленный способ российских профашистских объединений. В стране, где они официально запрещены, их, тем не менее, немало.

Трудно сказать, члены какой именно организации нападали на писателя Людмилу Улицкую, и политиков Михаила Касьянова и Алексея Навального. Дело в том, что ни одно нападение не было должным образом расследовано доблестной российской полицией. Такое впечатление, что полиции кем-то сверху дана команда «НЕ расследовать!»

В тот же день, 26 апреля 2017 года, в Ставрополе было совершено нападение на известного блогера Илью Варламова: его дважды (!) облили зеленкой. Илья известен прежде всего своими критическими фоторепортажами со всех уголков России. В Ставрополе он тоже заявил в полицию. Старший лейтенант, который принимал у Варламова заявление, сказал: «За 10 лет впервые сталкиваюсь с таким…».

Также 26 апреля 2017 года стало известно, что в Нижнем Новгороде неизвестные пытались сорвать концерт лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича. По сообщению «МК в Нижнем Новгороде», сначала некие люди потребовали от организаторов отказаться от приглашения музыканта, а когда те отказались и концерт все-таки начался, кто-то позвонил в полицию и заявил, что здание заминировано.

Сообщение о «минировании здания» – тоже излюбленный способ российских радикалов: работа школы расследований Фонда 19/29 несколько раз прерывалась именно по этой причине. По той же причине был сорван семинар по расследовательской журналистике в Москве в прошлом году. Примечательно, что тогда на «место происшествия» приехали не только полицейские, а также представители так называемого «центра Э» – подразделения по борьбе с экстремизмом.

У всех жертв есть общее: они открыто выражают свое несогласие с политикой Путина по разным вопросам: нарушения конституционных прав граждан, коррупция, Крым, Украина, цензура, преследование журналистов и оппозиционных политиков…

География нападений – вся Россия. То есть, координация преступных деяний, возможно, осуществляется четко и откуда-то сверху.

Судя по тому, как нерешительно и вяло во всех случаях ведет себя полиция, подобные акции «крышует» более влиятельная организация. Можно предположить, что это ФСБ.

Для подобного предположения есть определенные основания: в прошлом году была попытка сорвать проведение школы журналистских расследований в Перми.

Сначала местный союз журналистов отказался от договоренностей по проведению семинара для журналистов, а потом к владельцу нового арендованного журналистами помещения пришли люди, представившиеся сотрудниками ФСБ, и потребовали запретить проведение семинара. Владелец отказался. Семинар состоялся.

Мне думается, что подобные провокации в отношении целого ряда людей в России (наверняка, есть список этих людей) будут продолжаться и впредь. Потому что ни в одном случае уголовное делу по факту преступления не было доведено до суда или хотя бы должным образом расследовано.