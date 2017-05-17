Реформа СИЗО в Украине: ухудшение доступа к заключенным и новые формы коррупции?

Комментарий

Точка зрения автора статьи может не совпадать с позицией редакции EurasiaNet.org

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Министерство юстиции Украины потенциально создает благоприятную почву для коррупции сотрудников Минюста юстиции и еще сильнее усугубляет ситуацию с содержанием обвиняемых в преступлениях. Чиновники планируют привлечь деньги частных инвесторов на строительство и обслуживание современных зданий СИЗО за пределами Киева и Львова. Инвесторы, в свою очередь, получат право пользования земельными участками в центральных районах, на которых сегодня расположены учреждения. В министерстве ожидают активной заинтересованности со стороны инвесторов со всего мира.

Условия содержания в украинских СИЗО неоднократно становились объектом критики. Начиная с 2003 года в деле «Полторацкий против Украины» Европейский суд по правам человека регулярно указывает Украине на несоответствие условий содержания в СИЗО минимальным стандартам соблюдения свободы от пыток, жестокого и унижающего достоинство обращения и наказания. Министерства юстиции, после введения пенитенциарной системы в его ведомство в мае 2016, начало работу по решению проблемы условий содержания в следственных изоляторах.

«Мы не можем себе позволить просить в бюджете деньги, когда в стране идет война. Поэтому мы вышли с предложением о государственно-частном партнерстве», – заявила первый заместитель министра юстиции Украины Наталья Севостьянова 2 февраля 2017 года, объявляя о начале приема проектных предложений на строительство новых следственных изоляторов. Взамен бизнесмены получат в распоряжение землю под старыми зданиями СИЗО, которые во многих городах расположены в центральных кварталах. Новые же комплексы должны быть вынесены на окраины или за пределы городов.

Объявление о начале приема проектных предложений по строительству новых Киевского и Львовского следственных изоляторов было опубликовано 2 февраля 2017 года.

С целью обеспечения выполнения работ, по словам Севостьяновой, инвестор получит право распоряжения землёй под старыми зданиями только после завершения всех строительных работ и перевода заключенных в новые помещения. Другой представитель Минюста, Денис Чернышов, сообщил, что для обеспечения прозрачности инвестиционный конкурс будет проводиться на онлайн-платформе Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Публичные заявления Минюста, к сожалению, не совпадают с реалиями проведения этого тендера. На 16 мая 2017 года на платформе Европейского банка реконструкции и развития объявлений о тендере ни для Киева, ни для Львова нет. Более того, 15 мая старший советник ЕБРР по Восточной Европе и Кавказу заявил, что ЕБРР не работает по вопросу СИЗО, так как описываемый Минюстом план это не входит в мандат работы банка.

Объявления, размещённые на сайте Минюста, содержат только пункт о том, что «Государственный партнёр обеспечит передачу Частному партнёру право на пользование земельным участком…», не обозначая сроки и условия такой передачи. Заявлено, что процедура будет проходить согласно условиям договора, заключённого в рамках государственно-частного партнёрства, но образец договора в приложении к объявлениям не предоставляется. Кроме того, объявления не содержат компонентов, обязательных для тендерной документации такого рода, таких как крайний срок подачи заявок на участие в конкурсе и принятия решения по его итогам, основные квалификационные требования к участникам конкурса, общая оценочная стоимость и основные критерии определения победителя. Для документа, подготовленного в стенах Минюста, это несколько странно. Такого рода расплывчатость тендера создает более чем благоприятную почву для коррупции.

Министр юстиции Павел Петренко прокомментировал 24 апреля вопросы EurasiaNet.org следующим образом: «На сайте есть условия проведения конкурса: во-первых, это система государственно-частного партнерства, которая предусматривает, при наличии потенциального инвестора, сотрудничество с государством при строительстве нового СИЗО и после этого получение площадки, где расположено старое СИЗО. Те, кто делают такие обвинения [в коррупции], они либо не читают закон, либо не следят за деятельностью Министерства юстиции, либо преднамеренно хотят сорвать процесс строительства новых СИЗО. Мы делаем этот проект совместно с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и, поверьте мне, такое уважаемое учреждение, так же, как и Совет Европы, который с нами в партнерстве, никогда бы не пошли на непрозрачные механизмы».

Другой вопрос, связанный с объявленными конкурсами, касается беспрепятственного доступа граждан к населённым пунктам, в которых планируется разместить новые СИЗО. Если во Львове и Гостомеле (один из предлагаемых вариантов размещение Киевского СИЗО) существует несколько возможных путей сообщения, в том числе на общественном транспорте, то смт Коцюбинское – наиболее вероятное место нового Киевского изолятора – сообщается с Киевом только одной дорогой.

В самих тендерах нет требований об обустройстве необходимой инфраструктуры в связи с переносом следственных изоляторов. Учитывая, что плановое наполнение Киевского СИЗО составляет порядка 2 тысяч человек, главной проблемой органов местного самоуправления Гостомеля и Коцюбинского станет постоянный ремонт дорожного покрытия, а также создание и поддержание парковочных мест для посетителей изолятора. В бюджетах Гостомеля и Коцюбинского не предусмотрены такие расходы.

Если же доступ родственников и адвокатов к заключённым будет сильно ограничен, Украина рискует столкнуться с очередной серией проигранных дел в Европейском суде по правам человека по статье 8 – право на личную жизнь.

Аргументируя необходимость переноса СИЗО, Наталья Севостьянова заявила, что большинство зданий пенитенциарной системы улучшить невозможно из-за аварийного состояния. «Там опасно для жизни даже один день находится. Потому что там и грибок, и вирус и все что угодно», – отметила она. Якобы по тем же причинам нельзя и откладывать обновление фонда учреждений нельзя.

Представитель Харьковской правозащитной группы Андрей Диденко тоже высказался в поддержку переноса СИЗО. «Есть разные точки зрения: например, жители Коцюбинского возражают. Я не сторонник того, чтобы Лукьяновское СИЗО оставалось в том виде, в котором оно есть потому, что такие СИЗО невозможно реставрировать и отремонтировать. Главное, чтобы это было новое здание и там не нарушались права человека. Это не более труднодоступный населенный пункт, чем некоторые колонии исполнения наказаний. Есть такие колонии, в которые родственникам очень тяжело добраться. Например, Ладыжинская исправительная колония – туда добираются на пароме», – сказал он.

Но к государственно-частному партнерству правозащитник относится с большим сомнением.

«Я полагаю, что это функции государства и государство должно из бюджета тратить деньги на строительство таких заведений», – сказал Диденко.

Однако заверения властей о невозможности реконструкции зданий звучат несколько неубедительно. В частности, Минюст не опубликовал акт технического осмотра помещений СИЗО в Киеве и Львове, в котором бы чётко указывалось, что ни один из существующих корпусов изоляторов не подлежит никакому ремонту. Пока представители министерства предлагают просто верить им на слово. Неформальные запросы в министерство не дали результата. EurasiaNet.org все еще ожидает ответа на формальный запрос о существовании акта.

Пробелы в аргументах о необходимости новых зданий особенно заметны на примере Лукьяновского СИЗО в Киеве, которое до 2016 года пребывало в статусе исторического памятника. Благодаря богатой «биографии» у «Лукьяновки» есть все предпосылки стать музеем памяти тоталитарных режимов и перейти на самоокупаемость. Однако после запуска реформы СИЗО Министерство культуры разрешило принести это здание в жертву и вывело его из списка охраняемых объектов.

Следственный изолятор №13 был построен в 1863 году в центральной части Киеве и имеет впечатляющую историю. Заведение славится своими известными узниками, которые в разное время здесь содержались: младший брат и сестра советского вождя Владимира Ленина – Дмитрий Ульянов и Анна Ульянова (1903-1904 гг.), председатель НКВД Феликс Дзержинский, председатель Генерального секретариата Украинской Народной Республики Владимир Винниченко (1906 г.), поэт Максим Рильский (1931 г.). Также здесь побывал борец против советского режима Вячеслав Черновол. Уже в период независимой Украины в СИЗО находились создатель финансовой пирамиды Роберт Флетчер, экс-судья Игорь Зварич, генерал МВД Алексей Пукач, исполнитель убийства журналиста Георгия Гонгадзе, лидер политической партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, бывший глава МВД и нынешний генеральный прокурор Украины Юрий Луценко и многие другие. Во время сталинских репрессий в подземных камерах и тоннелях «Лукьяновки» приводились в исполнение смертные приговоры.

Предложения создать вместо СИЗО музей в Минюсте не поддерживают. «Какой музей? Вы знаете, сколько людей там в подвалах убили? Это же кладбище. Притом, грибок настолько въелся в стены, что СИЗО не подлежит реконструкции», – заявил Денис Чернышов, замминистра, который курирует данную реформу. Аргумент о том, что в здании «Лукьяновки» выполняли расстрельные приговоры, более поддерживает позицию в поддержку создания музея. Существующие музейные центры на территории, например, концлагеря Аушвиц-Биркенау под польским Освенцимом или Заксензхаузен под Берлином нисколько не отпугивают посетителей. Наоборот, экскурсии туда во многих школах Польши и Германии входят в обязательную часть школьной программы.

«Мы хотим, чтобы реформа принесла кардинальные изменения», – сказала Севостьянова. Безусловно, подведение СИЗО под европейские стандарты в Украине сейчас крайне необходимо. Но не менее важно обеспечить законность и прозрачность, а также соблюдение общественных интересов и прав человека в местах заключения, а не удовлетворение чьих то бизнес-интересов.