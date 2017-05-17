Кыргызстан: Власти проигрывают войну с нарушителями ПДД

Активистка держит плакат с призывом «Сохрани жизнь, сбавь скорость» во время кампании за безопасность на дорогах 12 мая 2017 года. (Фото: Пресс-служба ГУПМ МВД КР)

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Третьеклассники и давние друзья Эрбол и Алимбек шли домой из школы, когда на них наехал несшийся на огромной скорости автомобиль BMW.

Удар был настолько сильным, что номерной знак на машине оторвался и отлетел в сторону. Водитель скрылся с места преступления, даже не посмотрев, что натворил. Фотографии лежащих на земле покалеченных детей быстро облетели социальные сети, вызвав волну возмещения в стране, уже привыкшей к сообщениям об ужасных происшествиях на дорогах.

После данного инцидента также начали раздаваться призывы возродить застопорившийся проект по установлению камер на улицах Бишкека в рамках инициативы «Безопасный город». Но чиновники признают, что особых подвижек в этом направлении не предвидится из-за связанной с инициативой судебной тяжбы.

Особое возмущение вызвал аспект данного ДТП, продемонстрировавший безнаказанность, с которой действуют наиболее закоренелые нарушители правил дорожного движения.

Как только полиции удалось найти совершившего наезд преступника, было обнаружено, что он в 2015 году насмерть сбил пешехода, но избежал наказания, заплатив родственникам компенсацию.

В этот раз его родственники также были полны решимости снова «отмазать» нарушителя и пытались запугать семьи Эрбола и Алимбека, стараясь заставить их забрать заявления из милиции. Они даже пришли в больницу, где мальчиков лечили от травм, включая повреждение головного мозга, сломанные кости и разорванную брюшную полость. «После того, как мы повесили табличку с надписью «изолятор» у входа в их крыло и поставили охрану, они перестали приходить, – сказала EurasiaNet.org мать Эрбола, Элиза.

ДТП – обычное явление в Бишкеке и по всей стране. За первые четыре месяца этого года было зарегистрировано 1634 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых погибли 197 человек. Из этого числа 328 несчастных случаев были связаны с детьми. В результате погибло 10 детей.

Только за первые три месяца текущего года в столице произошло более 250 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, включая 81 с участием детей. К концу апреля в стране было зарегистрировано около 150 ДТП со смертельным исходом.

Буквально нескольких минут на дорогах Бишкека хватает, чтобы понять, насколько опасными они являются как для водителей, так и для переходов. «Это связано с увеличением количества автомобилей в Бишкеке, качество наших дорог не соответствует нынешним требованиям, а также наблюдается пренебрежение к правилам дорожного движения со стороны водителей», – сказал EurasiaNet.org пресс-секретарь Управления патрульной милиции ГУВД Бишкека Таалайбек Бугубаев.

Примерами являются отказ останавливаться на красный свет и притормаживать у пешеходных переходов, обгон на большой скорости на поворотах, превышение предельно допустимой скорости и несоблюдение дистанции между автомобилями. Часть вины лежит и на пешеходах, часто не желающих ходить по плохо освещенным тротуарам и переходящих проезжую часть в нарушение ПДД. В столице, где за последние пять лет число машин выросло со 100 тыс до 380 тыс, ситуация является наиболее тяжелой.

Даже когда честные сотрудники дорожной патрульной службы пытаются обеспечить соблюдение закона, к ним относятся без должного уважения, т.к. многие сотрудники правоохранительных органов злоупотребляют своим служебным положением, вымогая взятки.

Установка камер на дорогах может хотя бы частично решить существующие проблемы, считают эксперты по безопасности дорожного движения.

Но этот проект погряз в бюрократических проволочках и политических играх. Власти дважды проводили тендер на выдачу подряда на эксплуатацию системы, но результаты каждый раз признавались недействительными. Принимавшие участие в тендерах фирмы подали иски в суд.

Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Эрнис Осмонбаев сказал, что до завершения судебной тяжбы продолжение работ в рамках инициативы «Безопасный город» является невозможным. «Аппаратура для фото- и видеонаблюдения была установлена только при въезде в город. В самом городе ни мы, ни мэрия, отвечающая за проект «Безопасный город», не имеем возможности установить камеры из-за продолжающегося судебного разбирательства», – сказал Осмонбаев.

Когда будет урегулирована данная тяжба, остается неизвестным.

Как объяснил официальный представитель дорожной полиции Бишкека Бугубаев, без камер на дорогах отслеживать закоренелых правонарушителей экономически невыгодно. В качестве примера он привел один недавний эпизод с водителем, который чуть не сбил школьницу и ее отца, когда те переходили дорогу. «Сколько дней нам потребовалось, чтобы выследить его? Сколько денег мы потратили на это? Если бы у нас была камера, мы бы сразу нашли его», – сказал он.

А пока по городу курсируют мобильные патрули, проводя специальные проверки, сказал Осмонбаев, добавив, что их слишком мало и они не в состоянии справиться с массой автомобилей на дорогах.

Ранее в этом месяце ГУПМ МВД выпустило серию коротких роликов социальной рекламы, предупреждающих об опасности превышения скорости и использования мобильных телефонов за рулем. Но в прошлом подобные кампании не принесли ощутимых результатов.

Устав ждать у моря погоды, Назира Бейшеналиева инициировала петицию, подписанную гражданскими активистами и другими представителями общественности, призвав президента в кратчайшие сроки установить камеры на дорогах столицы. Подписи под петицией поставили уже несколько тысяч человек. «Проявите волю – вы спасете наших и ваших детей, внуков! Ваше бездействие продолжит убивать сотню детей и тысячи взрослых в год!», – говорится в петиции.