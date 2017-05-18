Евразия: Репрессии порождают инновации

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Активисты и новаторы объединяют усилия для расширения возможностей организаций гражданского общества в Евразии.

Более 100 новаторов, активистов и журналистов соберутся 18 мая в Праге на Unlock 2017, двухдневное мероприятие по продвижению гражданских инноваций в Евразии. Участники оценят то, какие возможности новые технологии предоставляют для расследования и анализа гражданским обществом действий властей и официальной политики. Мероприятие организуется Пражским центром гражданского общества.

Авторитарные правительства во многих евразийских государствах в последние годы предпринимают шаги по ограничению гражданских прав. И им действительно удалось заставить замолчать многих активистов гражданского общества. А те, кто отказывается молчать, считают необходимым выработать новые методы расследования, а также новые средства распространения информации.

Мероприятие в Праге поможет продемонстрировать, как активисты и технари совместными усилиями находят новые способы выполнения старой работы. Например, компьютерные эксперты и геймеры используют компьютерные игры, чтобы донести особо щекотливые темы в Евразии, включая, например, права человека, до молодых людей в этом регионе. Между тем активисты, ведущие расследования относительно случаев коррупции, конфликтов интересов или любой иной незаконной деятельности, разработали инструменты для анализа больших наборов данных и спутниковых изображений, а также для использования социальных сетей, с целью пролить свет на деятельность властей.

Одной из наиболее многообещающих областей является «беспилотный активизм», когда журналисты или участники какой-либо кампании ведут съемку труднодоступных мест с воздуха. В рамках ряда инициатив по всему региону беспилотники применялись для выявления коррупции и нарушений природоохранного законодательства.

В прошлом году Пражский центр гражданского общества провел семинар для активистов и журналистов в Кыргызстане в партнерстве с независимым медиа-клубом Kloop.kg. Семинар был нацелен на обмен информацией о том, как активисты используют беспилотные летательные аппараты для проведения расследований и как они налаживают сотрудничество с местными СМИ для обеспечения публикации результатов их работы.

Один из участников, активист из Украины Олег Пушак, использовал беспилотники для съемки «роскошных и очень хорошо охраняемых особняков» чиновников, обвиняемых в коррупции. Тем же способом он расследовал случаи незаконной добычи янтаря и вырубки лесов. Телерадиокомпания Би-Би-Си недавно подготовила видеорепортаж о его работе. Кроме того коллеги Пушака по организации «Автомайдан» часто выступают на украинских телеканалах, рассказывая о своих расследованиях и их результатах.

В Кыргызстане экологические активисты провели при помощи беспилотников съемку над общественной свалкой под Бишкеком, развернувшейся на площади в 60 квадратных километров. На заснятых активистами кадрах видно, как близко к столице расположена свалка, и что здесь работает порядка тысячи человек. Данная видеозапись стала главным элементом кампании, направленной на то, чтобы заставить местные власти заняться расчисткой свалки.

Потенциал беспилотного активизма представляется огромным, но использование дронов поднимает ряд юридических и этических вопросов. Хотя в некоторых странах видеосъемка частной собственности может быть законной, необходимо обратить внимание на вопросы права людей на неприкосновенность личной жизни и то, насколько подобные действия отвечают интересам общества. Как и в случае с большинством новых технологий, законы, регулирующие использование беспилотников, во многих странах несовершенны и отличаются от государства к государству, а значит данные аспекты требуют проведения дальнейших исследований и осуществления тщательного планирования.