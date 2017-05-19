Украина: Санкции против российских СМИ и соцсетей – оправданная мера или шаг к тоталитаризму?

Комментарий

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НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Украинские власти запустили процесс введения интернет-цензуры, обосновывая это необходимостью защитить национальную безопасность от гибридных угроз со стороны России. Кроме этого, перед введением этих ограничений велось активное обсуждение вопроса так называемых «групп смерти» и феномена «синих китов».

15 мая Украина ввела персональные экономические санкции сроком от одного до трех лет в отношении 1228 физических и 468 юридических лиц, и запретила доступ к социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», порталам Mail.ru и Yandex.ru, а также ряду российских телеканалов. Петро Порошенко, пребывая в Страсбурге, подчеркнул, что Украина готова отменить санкции после прекращения агрессии РФ на Донбассе. Запреты преподносятся в качестве инструмента для противостояния гибридным угрозам и пропаганде Кремля.

Но специалисты сомневаются в возможности скорой реализации этих запретов. «Технически это возможно только через год, если будет политическая воля. Для введения цензуры необходимо, чтобы провайдеры перестроили свои сети», – прокомментировал эксперт Интернет-ассоциации Украины Максим Тульев, отмечая, что на данный момент Украина, в отличие от многих других стран бывшего Союза, не имеет инструментария для интернет-цензуры.

Введение нового закона дает возможность начать разрабатывать своего рода рубильник для Интернета. В результате «мы получим на выходе организацию, которая будет следить за списком запрещенных сайтов, – продолжил Тульев. – Если под любым предлогом этот рубильник появится, он будет перехвачен и использован для того, для чего он может быть применен с единственной целью – для политической цензуры».

Также в экспертных кругах сомневаются, является ли указ о введении санкций обязательным к исполнению. «Эти ресурсы должны быть заблокированы целой группой провайдеров, которые отвечают за функционирование этих сайтов в Украине. Провайдеры – это преимущественно частные юридические лица, а решение такого органа, как СНБО, не может на них распространяться. Как сказано в статье 10 закона «О Совете национальной безопасности и обороны», решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенные в действие указами президента Украины, являются обязательными к исполнению органами исполнительной власти», – отметил адвокат Сергей Войченко. Кроме того, Войченко подчеркнул, что данные запреты являются прямым нарушением статьи 10 (Свобода выражения мнений) Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Между тем адвокат Павел Богомазов считает, что данное решение имеет под собой законные основания. «По общему анализу, решение законное, поскольку ФСБ России имеет доступ к персональным данным пользователей из Украины (как финансовым, так и другим), и может их использовать в условиях нынешней российско-украинской войны», – отметил Богомазов. Действительно, согласно «пакету Яровой», ФСБ получила полномочия на полный контроль российских социальных сетей. Также, по утверждению Богомазова, ограничения относительно страны, которая фактически ведет против Украины боевые действия, нельзя рассматривать как ограничения свободы слова.

Использование Кремлем СМИ и социальных сетей в целях пропаганды и вмешательства во внутренние дела других стран давно не новость. Последний отчет авторитетной организации Freedom House подтверждает эти опасения.

«Интернет ресурсы стали оружием сильного влияния, т.к. они позволяют структурировать и собирать информацию о пользователях, использовать эти данные для создания влияния на поведение на основе этого», – отметил директор ресурсного центра по правам человека CReDO (Молдова) Сергей Остаф. По словам правозащитника, логика российских спецслужб – это влияние на политические процессы через использование российских продуктов для изучения и тестирования пользователей. «Именно последняя составляющая является ключевой для перехода на активные меры влияния, как это показали выборы в США. Такое детальное сегментирование профилей – основа для разработки микростратегий влияния уже в реальности», – объяснил Остаф.

Однако социальные сети являются не единственным источником пропаганды. В частности, Freedom House в своем отчете указывает на ресурс Sputnik, являющийся частью российского государственного холдинга «Россия сегодня» – главного источника кремлевской пропаганды, возглавляемого известным пропагандистом Дмитрием Киселевым. В Украине нет представительства данного издания, однако в соседней Молдове Sputnik обладает широкой аудиторией среди русскоязычного населения. Отметим, что среди читателей ресурса есть также немалый процент жителей соседних стран, включая Украину.

Кроме того, поисковая система Yandex фильтрует новостные потоки для разных стран по-разному. «К примеру, Yandex.ru в поиске информации по Украине для молдавского пользователя выдает только новости из Донбасса, а в международных новостях выдает первично информацию из постсоветских стран в ущерб европейским. Налицо явное сотрудничество этих ресурсов в интересах России», – сказал Остаф.

Эксперты не отрицают необходимости бороться с российской пропагандой, но при этом отмечают, что самым эффективным методом борьбы остается плюрализм информационной среды. «Нужно объяснять людям, действовать встречной пропагандой. Кто захочет, тот найдет», – сказал Тульев. Он добавил, что цензура «это виселица, на которой будут вешать людей, и не надо называть ее качелькой».

«Интересным является тот факт, что закон об этих мерах [санкциях в Украине] был подписан за два года до президентских выборов. На блокировку сайтов уйдет три года, после чего начнется подготовка к парламентским выборам. Таким образом, мы приближаемся к тоталитарному режиму», – добавил адвокат Войченко.

В защиту российских сайтов выступила не менее авторитетная организация Human Rights Watch, назвав такие действия попыткой президента Порошенко установить контроль над общественным мнением.

Между тем дискуссии касались не только вопросов противодействия угрозам со стороны РФ. Незадолго до введения санкций в отношении социальной сети «ВКонтакте» по Украине прокатилась волна попыток подросткового суицида. В этой социальной сети функционировали так называемые «группы смерти» или «синие киты». Кураторы таких сообществ приглашали подростков в «игру», конечная цель которой заключалась в самоубийстве. На брифинге 1 марта 2017 года начальник Киевского управления киберполиции Сергей Крапива рассказал, что управление получает в среднем около 70 сообщений ежедневно относительно того, что подростки могут быть участниками суицидальных групп, но только 15-20% подтверждаются при проверках. Однако еще до введения санкций администрация «ВКонтакте» самостоятельно начала блокировать хештеги «групп смерти».

С появлением таких групп начали формироваться различного рода конспиративные теории, согласно которым все истории с «синими китами» были организованы спецслужбами специально для того, чтобы подготовить лояльное восприятие запрета на популярный ресурс, отметил эксперт Тульев. Но следует отметить, что группы «синих китов» и попытки покончить с жизнью зафиксированы не только в Украине. Такие факты известны во всем ближнем зарубежье (особенно где популярны российские социальные сети), в том числе в России, Молдове и Кыргызстане. Поэтому ссылки спецслужб и законодателей на группы «синих китов», скорее всего, являются не более чем удобным дополнительным предлогом для введения ограничений. Так, например, после волны суицидов в РФ в 2016 году были ужесточены меры контроля над социальными сетями. В частности, был принят так называемый «пакет Яровой», согласно которому ФСБ получила полный контроль над интернет-пространством через отслеживание работы соцсетей и мобильных операторов.

Активное обсуждение вопроса «синих китов» в Украине в последние два месяца также, возможно, должно было сделать блокировку ассоциирующихся с игрой интернет-ресурсов логичным действием. Тульев назвал данный процесс раскачиванием ситуации с целью создать еще одну причину – в дополнение к заявлениям о национальной безопасности – для введения цензуры.