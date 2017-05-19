Туркменистан: Приступ борьбы с коррупцией – признак паники среди властей?

Президент Гурбангулы Бердымухамедов уволил ряд высокопоставленных чиновников, что, по всей видимости, является отражением роста беспокойства по поводу дефицита бюджета и коснувшихся всех жителей страны экономических проблем, вызванных резким падением доходов от экспорта газа. (Фото: Минобороны РФ)

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Развернувшаяся в Туркменистане в очень публичной манере кампания по борьбе с коррупцией набирает обороты. Весьма необычным является то, что данной проблемой активно занялся обычно очень тихий, «карманный» парламент страны.

Государственное информационное агентство сообщило 14 мая, что депутаты обсудили этот вопрос по указанию президента Гурбангулы Бердымухамедова, который вслух и сердито высказал свою озабоченность по поводу данной проблемы.

Последняя вспышка показной озабоченности президента, судя по всему, связана с сообщениями о случаях коррупции среди высокопоставленных чиновников сферы энергетики. Заместитель премьер-министра по энергетическим вопросам Максат Бабаев объявил на заседании правительства 15 мая, что сотрудники правоохранительных органов ведут расследование. «Было отмечено, что людям, занимающимся подобными уголовными деяниями, нет места в туркменском обществе. Заместитель премьер-министра призывает всех управленцев принять все возможные меры для искоренения таких негативных явлений», – говорится в сообщении государственного информационного агентства.

Но есть признаки того, что проблема гораздо глубже и выходит далеко за рамки энергетического сектора.

В начале мая Бердымухамедов уволил генерального прокурора, при этом очень явно намекая, что чиновник был пойман на взяточничестве. «Сегодня мы рассматриваем очень неприятный вопрос для всех нас о взяточничестве и коррупции среди сотрудников правоохранительных органов, в чьи обязанности входит борьба с любыми незаконными действиями и нарушениями наших национальных ценностей», – сердито сказал Бердымухамедов на заседании Совета безопасности 4 мая, объявляя об увольнении Аманмырата Халлыева.

Также были уволены еще 10 сотрудников прокуратуры.

Радио «Азатлык» позже сообщило, со ссылкой на источники, что Халлыева арестовали вместе с 50 бывшими подчиненными.

Бердымухамедов также сделал строгий выговор министру внутренних дел Исгендеру Муликову, заявив, что в его ведомстве процветают взяточничество и злоупотребления служебным положением.

Раньше правительство Туркменистана не особо беспокоилось по поводу взяточничества, хотя и приняло в 2014 году ряд антикоррупционных законодательных мер.

Как отметило в своем заявлении по Туркменистану Управление по инвестициям Госдепартамента США, непрозрачный характер экономической системы страны «создает плодородную почву для коррупции».

«Американские фирмы назвали широко распространенную коррупцию в правительстве, обычно в форме вымогательства процента с доходов, в качестве препятствия для инвестиций и ведения бизнеса во всех экономических секторах и регионах. Данное явление наиболее распространено в сферах государственных закупок, выдачи лицензий и таможенных услуг», – говорится в заявлении ведомства.

В своем последнем докладе «Страны переходного периода» организация Freedom House присудила Туркменистану 7 баллов, что является самым низким показателем. Понижение рейтинга было «связано с появлением доказательств тотального распространения коррупции, от мелкого взяточничества на местах до воровства на самом высоком уровне в правительстве, а также новых доказательств проявления непотизма по отношению к членам семьи президента», – отмечается в докладе.

Многие внешние наблюдатели считают, что развернутая кампания по борьбе с коррупцией объясняется не внезапно появившимся у туркменского руководства желанием обеспечить верховенство закона. Все эти действия, вероятно, объясняются другими мотивами, но определить точную причину практически невозможно из-за закрытого характера политической системы страны.

Одним из факторов, безусловно, может быть наблюдающийся в стране экономический спад. В последние годы условия жизни населения неуклонно ухудшаются. Дефицит самых необходимых товаров в магазинах стал обычным явлением, а цены постоянно растут. Недавно правительство упомянуло о возможной отмене щедрых субсидий населению, которые компенсируют хронически низкие зарплаты и ограниченные возможности для самореализации. Между тем власти усилили подавление любых проявлений инакомыслия.

Значительное ухудшение экономической ситуации связано с резким падением цен на практически единственный экспортный товар Туркменистана – природный газ. Более того, на фоне падения цен Ашгабат также умудрился в прошлом году потерять двух крупных покупателей газа – Россию и Иран, и у него теперь остался всего один клиент – Китай, который мало платит и которому Туркменистан задолжал миллиарды долларов.

Несмотря на это в Туркменистане полным ходом идет подготовка к Азиатским играм в закрытых помещениях и по боевым искусствам, которые должны состояться в сентябре. Суммы денег, потраченных властями на это спортивное мероприятие, вызывают шок. Так называемая «Олимпийская деревня», для строительства которой потребовалось выселить жителей сотен домов, обошлась в 5 миллиардов долларов. Шикарный новый аэропорт в форме сокола влетел еще в 2,3 миллиарда долларов. Несмотря на столь значительные вложения, аэропорт был построен со значительными недочетами и уже требует крупного ремонта.

Власти рассматривают Азиатские игры в качестве способа поднять свой престиж. По сообщению Радио «Азатлык», Бердымухамедова сделал Муликову строгий выговор именно в связи с неспособностью последнего «привлечь средства [для игр] у богатых людей, в том числе бизнесменов и чиновников».

«В Ашхабаде и в регионах десятки известных предпринимателей были арестованы, а затем их попросили помочь деньгами для Азиатских игр, а в случае отказа пригрозили последствиями», – говорится в одном из сообщений Радио «Азатлык».

Бердымухамедов, по словам источников, был особенно рассержен тем, что высокие полицейские и прокурорские чины прятали у себя крупные суммы наличными, в то время как ему приходилось умолять предпринимателей выделить, кто сколько сможет.

Проблемы дефицита бюджета достигли такого уровня, что, как сообщается, работникам нефтегазовой промышленности урезали зарплаты на 20%, а часть сотрудников даже отправили в неоплачиваемый отпуск.

В середине мая также строгие выговоры – т.е. последнее предупреждение перед увольнением – получили председатель Центрального банка Мердан Аннадурдыев и министр финансов Мухамметгули Мухаммедов.

Бердымухамедов жаловался, что Министерство финансов не в состоянии «взять под контроль финансовое положение министерств и ведомств» и не может подготовить предложения по решению возникших проблем. По его словам, правительственные ведомства обременены растущими долгами, что приводит к замедлению промышленного развития.

Достоверных подробностей по поводу этих вопросов нет и, скорее всего, не будет, а значит сложно сделать вывод, является ли происходящее отражением только экономических проблем или каких-то более зловещих явлений.

Среди тех, кто недавно лишился своих кресел, оказались также глава президентской администрации Мамеднияз Нурмамедов, назначенный на этот пост только в январе этого года, глава Государственного комитета по охране окружающей среды и земельным ресурсам Мерген Аннабаев и генеральный директор Государственной ассоциации «Туркменские кони» Язгельды Аннаев.