Россия: Когда смысл потерял свою значимость

Комментарий

Точка зрения автора статьи может не совпадать с позицией редакции EurasiaNet.org

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. На экранах чуть ли не всех российских телеканалов пропагандисты представлены одной сплошной стеной. Почти кремлевской.

В дипломе об окончании факультета журналистики Львовского высшего военно-политического училища у меня было несколько троек – по партийно-политической работе и научному коммунизму. С тех пор прошло больше 30 лет, а я так и не понял, что такое партийно-политическая работа и научный (!) коммунизм, и какое отношение они имеют к собственно журналистике.

Зато я хорошо понял, что такое пропаганда и зачем она нужна. (При этом отмечу, что отдельной дисциплины «пропаганда» в нашем вузе не было). Впрочем, любые определения пропаганды меркнут перед тем, которое дал Ханс Каспера: «Пропаганда – это искусство сфотографировать черта без копыт и рогов».

Еще можно вспомнить философа и политолога Ханну Арендт: «Тоталитарная пропаганда может жестоко надругаться над здравым смыслом только там, где он потерял свою значимость».

Как всякая зависимая и несвободная пресса, журналистика времен СССР была полностью подчинена пропаганде. Времена изменились, а их суть, их начинка в современной России остались прежними: пропаганда восседает на вершинах власти. Журналистика – у нее на побегушках, в холуйском звании прислужницы.

Когда-то проницательные люди предполагали, что с приходом к власти чекистов обязательно появится новый закон – о цензуре. Не появился. Оказалось, что внутренняя цензура в огромном количестве людей, называвших себя журналистами, была настолько сильной, что специального закона не потребовалось. Потенциальные пропагандисты оказались готовы к холуйству и пропаганде даже без приказа, окрика и ссылки на букву закона. Некоторые из «бывших» до сих пор называют себя журналистами, хотя давно уже не являются таковыми.

Примечателен пример декана Высшей школы телевидения МГУ им. М. В. Ломоносова Виталия Третьякова. В книжном магазине мне попалась толстенная книга о журналистике, где ее автор Третьяков написал, что пропаганда – это составная часть журналистики.

Повторюсь: высказывания эти – из уст декана вуза. Если декан вещает, что «во всякую журналистику входит пропаганда», то, скорее всего, многие его подопечные, будущие журналисты, рано или поздно начнут исповедовать ту же религию.

Пропаганда понятна в условиях противостояния – идеологического, военного… В этих случаях она – инструмент, оружие, средство достижения определенных целей. Но никакая пропаганда не является и не должна являться частью журналистики.

Однако российская действительность такова, что журналистика настоящая преследуется, уничтожается, а ее место занимает агрессивная и беспринципная пропаганда.

Мой московский коллега Игорь Яковенко отмечал как-то, что ««информационные войска» в сегодняшней России – это ведущий род войск».

Другой мой коллега, Александр Митрофанов из Праги, считает, что «…очень высокого уровня достигла российская пропаганда, которой раньше не было. Я говорю не о внутренней пропаганде в самой России, а о том, что идет «наружу». Что направлено на другие страны, в том числе и Чехию».

Здесь уместно вспомнить о том, что в прошлом году депутаты Европейского парламента одобрили резолюцию о противодействии антиевропейской пропаганде, которую ведут Россия и исламистские террористические группировки. «Враждебная пропаганда против ЕС и его государств-членов направлена на то, чтобы исказить истину, вызвать сомнения, разобщить Евросоюз и его партнеров в Северной Америке, парализовать процесс принятия решений, дискредитировать институты ЕС, а также посеять страх и неуверенность среди граждан Евросоюза», – говорится в документе.

Евросоюзу, подчеркивается в документе, необходимо более активно принимать меры по борьбе с пропагандой и кампаниями по дезинформации.

Но в резолюции не прописаны конкретные меры и шаги.

Кроме того, слабость этого документа в его рекомендательном характере. Хочу – исполняю, хочу – игнорирую... А пропаганда всегда носит обязательный характер, и уже поэтому – на шаг впереди, и уже поэтому она выигрывает.