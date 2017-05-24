Узбекистан: Как сохранить жизнь в эпицентре экологической катастрофы

Знаменитое кладбище кораблей под Муйнаком. Этот некогда процветающий центр рыболовства оказался в эпицентре одной из самых масштабных экологических катастроф прошлого века. (Фото: EurasiaNet.org)

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Эколог Рафат Аймуратов твердо намерен спасти Муйнак.

Этот город на западе Узбекистана, некогда являвшийся процветающим центром рыболовства, оказался в эпицентре одной из самых масштабных экологических катастроф прошлого века. Десятилетия интенсивного хлопководства иссушили реки, наполнявшие Аральское море, и Муйнак оказался посреди пустыни, в сотне километров от морских берегов.

Чтобы выжить, городу придется искать новые пути развития, считает Аймуратов.

Аймуратов родом из Нукуса, но сейчас он работает в небольшой лаборатории неподалеку от Муйнака. В ней он изучает растительный и животный мир этого засушливого региона, который на первый взгляд может показаться столь же безжизненным, как поверхность другой планеты.

Как рассказал эколог EurasiaNet.org, в регионе сохранились 83 вида растений и 18 видов животных. «Моя главная задача – культивировать устойчивые растения, способные выживать на высохшей поверхности Аральского моря. В науке их называют галофитами», – сказал Аймуратов.

Чтобы понять значимость галофитов, нужно познакомиться с историей аральской катастрофы.

Вплоть до 1960-х годов Арал был одним из крупнейших в мире внутренних водоемов, занимавшим площадь в порядка 68 тыс квадратных километров, что примерно равно территории Ирландии. В море водился лещ, карп и судак, а также многие другие виды рыб. На пике развития рыболовной отрасли в конце 1950-х годов ежегодные уловы достигали отметки в 46 тыс тонн. В течение двух последующих десятилетий этот показатель упал до менее 7 тыс тонн, а затем, к началу 1980-х годов, обвалился до 1 тыс тонн. На пике добыча, переработка и транспортировка рыбы обеспечивала работой порядка 80% жителей прибрежных городов Узбекистана и Казахстана.

Но все это отошло на второй план по сравнению со стратегической сельхозкультурой Узбекистана – хлопком, который можно было продать за иностранную валюту. Площадь моря неумолимо сжималась, и его слегка солоноватые воды превратились в отвратительную жижу, непригодную для жизни большинства живых организмов.

На месте моря появилась новая пустыня – Аралкумы. Эта пустыня площадью в 60 тыс квадратных километров не только ускорила разрушение экономики, но и породила большое число новых зловещих угроз.

По подсчетам ученых, каждый год мощные ветры поднимают в атмосферу более 75 млн тонн соли и наполненной химикатами пыли. Этот токсичный коктейль затем разбрасывается по огромной территории. Достаточно сказать, что следы аральской соли были обнаружены даже в Арктике.

Для борьбы с этой угрозой экологи вроде Аймуратова в течение многих лет культивировали саксаул и подобные ему пустынные растения. Пуская корни, эти растения помогают удерживать почву и песок на месте. Идея о том, чтобы засадить дно Аральского моря этими галофитами, не нова, но исследования относительно того, какие растения лучше всего адаптируются к местной среде, продолжаются.

Правительство Узбекистана издало указ, запрещающий вырубку саксаула и турангула – степного дерева, распространенного в муйнакской зоне. Саксаул может жить до 60 лет и достигать до 6 метров в высоту. Он также пока является наиболее адаптированным к местным условиям растением.

Согласно принятому в 2014 году указу, за вырубку саксаула на площади в 1 квадратный метр полагается штраф в размере 29 тыс сумов ($7,6 по государственному курсу). За уничтожение одного дерева грозит штраф в 15 тыс сумов.

Но сохранить саксаул – очень сложная задача, т.к. жители близлежащих селений постоянно вырубают его. Борьба с браконьерами является одной из обязанностей Аймуратова.

Во время очередного рейда, к которому в качестве наблюдателя присоединился представитель EurasiaNet.org, эколог увидел человека, рубившего саксаул. Им оказался житель близлежащего муйнакского аула Шарафиддин Елманов. Он объяснил экологу, что дома у него нет газа и нечем топить печь и готовить пищу для семьи. У Елманова двое маленьких детей, а он и его жена – безработные. Поэтому они зарабатывают на жизнь продажей дров из саксаула.

Общение Аймуратова с браконьером закончилось конфискацией у последнего топора, но такие меры вряд ли принесут ощутимые результаты. По словам Елманова, подобным промыслом занимается не только он, а весь аул, потому что в это селение до сих пор не проведен газ. Усугубляет ситуацию и то, что саксаул считается наилучшим топливом для приготовления вкуснейшего шашлыка – любимого блюда местных жителей.

В попытке возродить регион новое руководство Узбекистана решило с 2017 года превратить Муйнак в особую экономическую зону и центр экологического туризма. Президент страны Шавкат Мирзиёев призвал предпринимателей и инвесторов обратить внимание на этот регион. Для этого работающие здесь предприятия будут освобождены от всех налогов на 10 лет – с 2017 по 2027 гг.

Манзура Ерниязова – одна из немногих, кто решился откликнуться на призыв. Она открыла швейный цех, где сейчас работают 15 девушек.

«Первую швейную машинку купила в 2011 году и сама начала шить продукцию. Позже выиграла грант посольства США в Узбекистане в размере $12800 и смогла закупить дополнительное оборудование. Очень надеюсь, что туристов будет больше в регионе и будет много работы», – сказала предпринимательница EurasiaNet.org.

Известный узбекский экономист Юлий Юсупов считает, что властям предстоит еще многое сделать. «Развитие туризма потребует больших вложений в инфраструктуру: дороги, уличное освещение, гостиницы, индустрия развлечений», – сказал он EurasiaNet.org.

Пока туристы обычно не забираются на запад республики дальше Бухары. Более бесстрашные могут доехать до Хивы, расположенной в 450 километрах дальше в западном направлении. А от Хивы до Муйнака еще 400 километров. Самый простой способ добраться до этого города – самолетом через Нукус, но чтобы это направление заработало, туристическим агентствам нужно будет начать включать данный пункт назначения в маршруты поездок туристов, считают эксперты.

А нескольким тысячам жителей, оставшимся в Муйнаке, стоящие перед ними задачи иногда могут казаться непреодолимыми, но многие отказываются сдаваться. «Я родилась и выросла в Муйнаке, и каким бы он ни был, нам жить здесь», – сказала Ерниязова.