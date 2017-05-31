Кыргызстан: Видеоклип вызвал споры о рамках дозволенного для молодых женщин

Выпущенный недавно музыкальный клип, рекламирующий предстоящий выход нового художественного фильма, вызвал волну негодования по поводу якобы неприличного поведения снявшихся в клипе девушек. (Кадр из видео)

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Выпущенный недавно музыкальный клип, рекламирующий предстоящий выход нового художественного фильма, вызвал волну негодования по поводу якобы неприличного поведения снявшихся в клипе девушек. Данный случай стал лишь последним эпизодом в непрекращающихся спорах по поводу консервативных и либеральных ценностей.

В данном клипе – целью которого было вызвать интерес к фильму ужасов «Албарсты», который должен появиться в кинотеатрах 1 июня – трое девушек поют в сладострастном ожидании прихода главного героя фильма – Албарсты. Хотя тон самого фильма серьезен и драматичен, его создатели решили использовать для его рекламы нечто более веселое.

Согласно кыргызским легендам, Албарсты – таинственное и злобное существо, являющееся к спящей жертве, чтобы задушить ее.

Но в клипе создатели все перевернули с ног на голову, добавив намеки на сексуальные шалости: «Каждую ночь я лежу в постели обнаженная/ Он приходит, но я делаю вид, что не вижу его/ Он ложится сверху/ И тут все начинается/ Сначала Албарсты играет со мной/ А потом я играю с ним».

Как будто этого было мало – а мало консервативному лобби в Кыргызстане совсем не показалось – тут в клипе сам Албарсты начинает петь: «Я играю с девочками/ Я играю с мальчиками/ Я играю со старыми/ Я играю с молодыми/ И я даже играю с козами!»

Бурная реакция интернет-сообщества не заставила себя ждать, что несколько удивило создателей клипа. Рано Алымбаева, одна из снявшихся в клипе девушек, объяснила, что главной целью была реклама фильма. «Мы решили к выходу фильма снять этот клип с каплей черного юмора. Для людей от 18 и старше», – сказала она.

Режиссера клипа Аскара Думанаева удивило возмущение в обществе. «Мы не думали, что люди так критично и цинично отнесутся [к клипу], – сказал он. – Юмор – это юмор, людям надо немного проще и спокойнее ко всему относиться».

По мнению критиков, возмущение вызывает распущенность клипа, а также – что еще хуже – то, что создатели клипа замарали кыргызские народные легенды сексуальной тематикой.

«Это был полный отстой, – сказал Урмат Калеев, бывший член Академии наук КР. – Во-первых, клип аморален. Во-вторых, они совсем не знают, какие клипы снимать? В-третьих, что это за клоунада. Ну и, в-четвертых, не следует шутить с потусторонними силами. Они вас будут преследовать!»

Многие представители интернет-сообщества, судя по всему, разделяют подобную точку зрения. Некоторые даже заявили, что снявшиеся в клипе девушки – не более чем проститутки, навлекшие «позор на нацию».

«Мы кыргызы ценим такие понятия, как дисциплина, традиции и устои. Если мы позволим нашим красавицам нравственно пасть, тогда завтра мы можем просто отдать свою землю, свободу и достоинство соседним нациям», – гласит комментарий в YouTube, получивший наибольшее число голосов.

Но не стали молчать и представители противоположного лагеря, высказывавшиеся в поддержку девушек за то, что те подшутили над традиционными нравами и бросили вызов табу на сексуальную тематику в индустрии развлечений.

«В нашем обществе со всеми его пунктиками, так критично относящемся к творческому самовыражению, я полностью поддерживаю подобные клипы. Клип был веселым, хотя юмор был иногда, ну, вы понимаете… Однако, мне понравилось, что девушки не стеснялись и не боялись», – сказал бишкекский предприниматель Сумсарбек Мамирали, считающий себя феминистом.

Бишкекская активистка Рейна Артурова несколько более скептически отнеслась к юмору в клипе. По ее словам, хотя нельзя сказать, что клип продвигает идеалы феминизма, положительным аспектом было то, что девушки в клипе изображены в качестве активных участниц, а не беспомощных жертв.

В кыргызском Интернете в последнее время растет масса сексистского юмора, где женщин выставляют в подчиненном положении по отношению к мужчинам, а клип про Албарсты, по словам Артуровой, пошел против течения.

«Все это может показаться просто шуткой, но они навязывают нам неравную роль в обществе, – сказала она. – Но когда в песне затрагиваются запрещенные темы, интимные вопросы, это признак эмансипации женщин».