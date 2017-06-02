Грузия: Похищение диссидента пятнает имидж страны

Лейла Мустафаева, жена журналиста-расследователя Афгана Мухтарлы, по сообщениям, похищенного в Грузии и насильно перевезенного в Азербайджан, показывает его паспорт во время акции протеста в Тбилиси. Многие подробности исчезновения Мухтарлы, включая то, как ему удалось пересечь международную границу без паспорта, остаются неизвестными. (Фото: Георгий Ломсадзе)

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Грузия на протяжении долгого времени хорошо смотрелась на фоне соседних авторитарных государств, получая высокие места в региональных рейтингах свободы. Но желание страны сохранить хорошие отношения с авторитарными соседями вроде Азербайджана и Турции, судя по всему, оказывает негативное влияние на правозащитный послужной список Тбилиси.

В рамках все более агрессивной кампании против критически настроенных журналистов азербайджанские власти, по всей видимости, организовали дерзкое похищение журналиста-расследователя Афгана Мухтарлы в центре Тбилиси, насильно доставив его в Баку, где ему предстоит теперь предстать перед судом. Данный инцидент вызвал негодование многих жителей Грузии, усмотревших в нем грубое нарушение Азербайджаном суверенитета Грузии на фоне слабой реакции (если не малодушного попустительства) грузинских властей.

«В это просто невозможно поверить. Если кто-то с нашей стороны имеет к этому отношение, их следует посадить в тюрьму», – сказал аналитик и издатель Лаша Тугуши во время акции протеста 31 мая, на следующий день после похищения Мухтарлы.

«За исключением объявления войны, сложно себе представить более грубое нарушение национального суверенитета», – сказала Анна Нацвлишвили, председатель Ассоциации молодых юристов Грузии, в интервью Первому каналу.

Мухтарлы вышел купить хлеба неподалеку от своего дома в Тбилиси 29 мая, а на следующий день оказался в 600 километрах от грузинской столицы – в Баку, где его держат в СИЗО в ожидании суда по обвинениям в незаконном пересечении границы и контрабанде. Мухтарлы сообщил через своих адвокатов, что неизвестные насильно затолкнули его в автомобиль в Тбилиси, избили, завязали глаза и отвезли в этой машине до самой азербайджанской столицы. По словам юристов, на границе ему в карман подложили 10 тыс евро.

У семьи президента Азербайджана Ильхама Алиева личные счеты с Мухтарлы, считает известная журналист-расследователь Хадиджа Исмаилова. «Он вел расследование в отношении их бизнеса, а также очень поддержал меня, когда я была в опасности, – сказала она EurasiaNet.org. – Благодаря ему им не удалось нанести мне физический вред». Когда Исмаилова подверглась гонениям и шантажу, по сообщениям, в связи со своей профессиональной деятельностью, Мухтарлы фактически выступил в качестве ее телохранителя.

По словам Исмаиловой, частично причиной похищения Мухтарлы было то, что он помогал другим азербайджанским журналистам и активистам спасаться от преследований в Азербайджане, перебираясь в Грузию. Контролируемые правительством Азербайджана СМИ давно критикуют Грузию за то, что та стала убежищем для азербайджанских диссидентов. Судьба Мухтарлы указывает на то, что чиновники в Тбилиси, похоже, начинают уступать давлению со стороны Баку.

«Многим из нас отказали в регистрации или въезде в страну в последнее время, – сказал Видади Исгандаров, политический активист из Азербайджана, проживающий в изгнании в Грузии. – Меня лично вызвали в грузинскую Службу государственной безопасности и попросили покинуть Грузию».

Большим вопросом является то, помогали ли грузинские власти азербайджанским спецслужбам совершить похищение Мухтарлы. «Я хочу, чтобы грузинское правительство объяснило, как мой муж пересек международную границу без каких-либо удостоверяющих личность документов», – сказала жена Мухтарлы Лейла Мустафаева, держа в руках паспорт мужа на митинге протеста в Тбилиси.

«Правительство Грузии также несет ответственность за его судьбу и должно открыто заявить о своей роли в его задержании», – сказал Георгий Гогия, директор по Южному Кавказу международной правозащитной организации «Хьюман Райтс Вотч».

Грузинские официальные лица сначала не смогли предложить убедительного объяснения. Все, от генерального прокурора до министра образования, ссылались на прокуратуру Азербайджана, утверждавшую, что Мухтарлы был задержан при незаконном пересечении границы.

Многих жителей Грузии разочаровала реакция правительства. «Если азербайджанскую границу перенесли в центр Тбилиси, кто-то должен нам об этом сообщить, чтобы мы случайно не нарушили ее», – написал Гогия в Facebook.

«Я хочу пойти купить йогурт, но боюсь, что могу случайно пересечь границу с Азербайджаном», – написала редактор JAMnews Софо Букия.

Жена Мухтарлы и борющиеся на свободу СМИ активисты не верят в то, что грузинские официальные лица считают совершенно правдоподобным, что человек, который бежал из Азербайджана, опасаясь репрессий, решил вдруг вернутся туда по собственному желанию и пересечь границу без документов, чтобы гарантированно оказаться в тюрьме.

Многие, включая супругу и юристов Мухтарлы, считают, что грузинские власти имеют какое-то отношение к его похищению. Но министр внутренних дел Грузии Георгий Мгебришвили категорически отмел подобные обвинения, заявив, что любые намеки на это являются попыткой дискредитации правоохранительных органов. «Несправедливо обвинять грузинские или азербайджанские правоохранительные органы, основываясь лишь на том, что говорят адвокаты и СМИ», – сказал Мгебришвили 1 июня.

Тем не менее, правительство столкнулось с волной общественного возмущения в социальных сетях под хэштегом «SOCARtvelo» (самоназвание Грузии «Сакартвело» переиначенное под название государственной газовой корпорации Азербайджана SOCAR, звучащее как «Сокар»).

По утверждениям наблюдателей, Тбилиси столкнулся со сложной дипломатической дилеммой. «Грузия оказалась в очень деликатной ситуации, – сказал Корнелий Какачия, преподающий политологию в Тбилисском государственном университете. – Тбилиси приходится поддерживать тонкий баланс между сохранением стратегических партнерских отношений со своими соседями и требованием уважать свою государственность, имидж и политику».

Политическая и энергетическая безопасность региона в значительной степени определяется партнерством между Азербайджаном, Грузией и Турцией. Грузия является одновременно потребителем и транзитной страной для экспортируемых из Азербайджана энергоносителей. Эти три государства также поддерживают территориальную целостность и внешнеполитические приоритеты друг друга. Но задача Грузии по построению демократического государства по лекалам ЕС и в союзе с ЕС, похоже, находится под угрозой из-за авторитарных склонностей этих двух ее соседей.

В частности, Анкара требует экстрадиции Мустафы Эмре Чабука, проживающего в Грузии учителя средней школы. Чабук был задержан 24 мая по просьбе турецких властей, которые обвиняют его в связях с последователями проживающего в США религиозного деятеля Фетхуллаха Гюлена. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Гюлена в том, что тот в прошлом году якобы пытался совершить государственный переворот, и внес движение Гюлена, которое управляет сетью школ, в список террористических организаций. У одной из гюленовских школ в Тбилиси, явно с подачи Анкары, в начале этого года отозвали лицензию.

Международная правозащитная организация «Международная амнистия» заявила, что Чабук, как и Мухтарлы, может подвергнуться пыткам, и призвала власти Грузии не передавать его Турции. Ассоциация молодых юристов Грузии заявила, что задержание Чабука противоречит обязательствам Грузии в рамках Европейской конвенции о правах человека.

«Грузия не достаточно твердо отстаивает свою позицию в регионе», – сказал Какачия. – В случае с Турцией делать это все труднее, но региональные партнерства – это двусторонняя дорога, и Азербайджан также нуждается в поддержке Грузии. Путем осторожной, но принципиальной дипломатии Тбилиси должен разъяснить своим соседям, что за определенные пределы выходить не следует».