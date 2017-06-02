Расследования связи Трампа с российскими властями: реакция российских СМИ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне 10 мая. (Фото: Пресс-служба президента США)

Комментарий

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НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Идущие в Соединенных Штатах расследования по поводу связей избирательной кампании и администрации Трампа с российскими чиновниками не находятся на первых местах в повестке дня российских медиа – как проправительственных, так и оппозиционных.

К примеру, в аналитической воскресной программе канала «Россия 1» «Вести недели с Дмитрием Киселевым» от 14 мая этого года тема встречи министра иностранных дел России Лаврова с президентом США Дональдом Трампом была поднята лишь на 30-й минуте программы. В той же программе от 21 мая сюжет об идущем в США расследовании связей окружения Трампа с Россией, а также антитрамповской кампании в некоторых американских СМИ, появился только на втором ее часу. В выпуске же «Вестей недели» от 28 мая рассматриваемая тематика не поднималась вовсе – Киселев ограничился поданным также на втором часу передачи сюжетом о зарубежных визитах Трампа (что, возможно, явилось следствием предполагаемого отрицательного отношения Кремля, в частности, к беспрецедентной оружейной сделке между США и Саудовской Аравией).

Самый характерный момент в освещении прокремлевскими СМИ внутренних процессов в США и их внешней политики – резкое разграничение деятельности, с одной стороны, лично президента Трампа, с другой – всех остальных американских политических сил и институтов. Действия руководства США, которые пророссийскими комментаторами оцениваются отрицательно (к примеру, американский авиаудар по асадовским войскам 18 мая), приписываются не Трампу, а неким безымянным силам – имя Трампа при этом часто не упоминается вовсе. В проблемах, которые имеют место в отношениях между Россией и США, нередко обвиняется предшествующая администрация – кабинет Барака Обамы.

Если деятельность Трампа по сравнению с первыми месяцами после его избрания действительно стала проправительственными российскими медиа оцениваться куда более сдержанно (хотя и не отрицательно), то антитрамповская внутриамериканская оппозиция предстает в российских СМИ в крайне негативном свете. В ее адрес употребляются, к примеру, такие словосочетания, как « политическая шизофрения» (выражение президента РФ Путина).

Расследование связей Трампа и его команды с Кремлем, и освещение этого расследования в мейнстримных американских СМИ, прямо или завуалированно рассматривается как то ли происходящий, то ли уже свершившийся государственный переворот, являющийся делом рук тех же самых сил, которые устраивали «цветные революции», а теперь пытаются повторить подобное в самих Соединенных Штатах. По мнению обозревателя издания «Взгляд» Дмитрия Дробницкого, эти силы представляют собой союз «вашингтонской бюрократии, части разведсообщества и либеральной прессы при поддержке парламентского меньшинства».

Эмоциональный же фон в отношении Трампа скорее сочувственный – в ходу фразы типа « Трамп находится под беспрецедентным давлением », « охота на Трампа», «загнобить Трампа».

В целом американская внутриполитическая борьба в аналитических программах российского ТВ рассматривается как свидетельство « неспособности нести глобальную ответственность великой ядерной державы», «опасной несостоятельности », как « лишение президента его конституционных полномочий» и «нарушение целостности демократии ».

Печатные и сетевые антилиберально настроенные российские СМИ высказываются в том же духе. Обозреватель газеты «Завтра» Александр Нагорный, к примеру, заявляет , что «обвинения и угрозы» в адрес Трампа со стороны его оппонентов внутри США «были не только беспрецедентны – они продемонстрировали гнилую изнанку внешне блестящей «американской демократии»». Политолог Эдуард Лозанский в газете «Известия» оценивает антитрамповские расследования как «театр абсурда».

Нейтральные и либеральные российские СМИ предпочитают сухую аналитику, не делая далеко идущих выводов и избегая моральных оценок внутриполитического конфликта в США (в качестве примера можно привести статью Филиппа Ночевки в журнале «Власть»). Не замеченные в симпатиях к Трампу российские комментаторы, судя по всему, склоняются к мысли, что российской власти не следует ожидать бонусов от администрации Трампа вне зависимости от наличия и характера их тайных связей – такова, в частности, точка зрения Лилии Шевцовой. Особняком стоят такие аналитики-антипутинцы, как, с одной стороны, Юлия Латынина, с другой – историк Юрий Фельштинский. Латынина, занимающая принципиально протрамповскую позицию, заявляет об использовании американскими демократами двойных стандартов в отношении Трампа. Фельштинский же прямо утверждает, что, с его точки зрения, Трамп является российским агентом: «Все новое, что мы узнаем про Трампа, ложится в общую концепцию: Трамп завербован Путиным».

Трамп имеет репутацию непредсказуемого политика. Этим, возможно, объясняется нежелание выдавать жесткие оценки в его адрес со стороны столь разнородных российских политических сил. Каждая из сторон надеется, что Трамп в итоге займет выгодную им позицию, а потому, как правило, не занимает жестко антитрамповскую позицию: прокремлевские аналитики, как правило, не критикуют персонально Трампа за удары по войскам Асада, а оппозиционные комментаторы предпочитают не высказываться определенно по поводу закулисных связей команды Трампа с российскими властями. Результатом подобной установки, вероятно, и является тот факт, что ни проправительственные, ни оппозиционные российские СМИ не уделяют первостепенного внимания теме американских расследований.

Интерпретируя информационный поток прокремлевских медиа, также можно предположить, что они, освещая американскую проблематику, преследуют множественные цели: с одной стороны, намекнуть внутренней российской аудитории, что российская власть действительно достигла беспрецедентных успехов в деле установления тесных связей с администрацией Трампа; с другой же стороны, дать понять зрителю, что даже если США во главе с Трампом совершат антироссийский внешнеполитический поворот, то такая реальность будет более приемлемой для РФ, чем либеральный консенсус стран Запада по широкому спектру вопросов – от прав человека до устройства глобальных рынков.