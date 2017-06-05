Крым научился обходить санкции

Порт Новороссийска. По сообщениям, значительная часть крымского импорта и экспорта идет через этот порт. (Фото: Официальный сайт администрации Новороссийска)

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Формально Крым переживает катастрофическое падение внешней торговли, но в реальности полуостров завален импортными товарами, а местные заводы, в том числе государственные, без проблем продают свою продукцию за границу. Поскольку в Крым не ходят иностранные суда, а самолеты с полуострова не летают за границу, почти весь импорт и экспорт идет в обход санкций – через порт Новороссийск, расположенный в материковой части России.

Формально импорт Республики Крым в 2016 году в сравнении с предыдущим годом упал на 43,5% до $66,5 млн, экспорт – на 40% до $47,7 млн, следует из данных Крымстата. Импорт Севастополя сократился на 12,6% до $33,4 млн, экспорт – на 73,3% до $5,9 млн, согласно материалам Севастопольстата.

Общий внешнеторговый оборот полуострова в 2016 году, таким образом, составил $153,5 млн, что на 92,1% меньше, чем в 2013 году, когда полуостров контролировался Киевом ($1 млрд импорта и $905 млн экспорта).

Несмотря на сильное формальное уменьшение внешнеторговой активности Крыма, она остается весьма уверенной в условиях санкций. В крупных магазинах Крыма не ощущается нехватки импорта. В отдельно взятом торговом центре «Муссон» в Севастополе можно купить практически любой иностранный товар, начиная от макарон итальянской фабрики Pastificio Gallo Natale, заканчивая бытовой техникой Bosch, LG, Tefal и компьютерными процессорами Intel.

Отметим, что 67% импорта в республику Крым приходит из (по убыванию) Беларуси, Италии, Турции, Швейцарии, Армении и Китая, следует из данных Крымской таможни. Большая часть импорта приходится на продовольственные товары, сельхозсырье, машины, оборудование и транспортные средства.

На первый взгляд источник этого импорта выглядит сверхъестественно, если учесть, что иностранные суда в Крым практически не ходят, а аэропорт Симферополя, хоть и имеет грузовой терминал, не выполняет заграничные рейсы, сообщил в EurasiaNet.org собеседник в аэропорту. «Часть рейсов с товарами выполняются в направлении Москвы, но их дальнейшее движение нам не известно», – сказал источник. Даже если аэропорт обслуживает часть импорта или экспорта Крыма, его вклад во внешнеторговую деятельность должен быть мизерным, поскольку авиационный транспорт – самый дорогой.

Иностранные судовладельцы стараются не связываться с морскими портами Крыма в связи с политической обстановкой. «К нам обращались с просьбой организовать экспорт товаров из Армянска в Индию, – отметил источник EurasiaNet.org в ГУП «Крымские морские порты». – Но ни одна из иностранных компаний не согласилась отправить к нам суда. В итоге решили проблему за счет дополнительной перевалки груза в порту [российского города] Новороссийск. Большая часть импорта и экспорта полуострова выполняется именно через него. Между Новороссийском и Крымом ходят российские суда, но возят в том числе импортные и экспортные грузы».

На рынке есть несколько транспортно-экспедиторских компаний, которые занимаются ввозом товаром в Крым и вывозом из него именно через порт Новороссийска, однако во всех без исключения фирмах от комментариев отказались. Петербургская компания «Мангуст» выполняет «международные и внутренние перевозки грузов в Крым», новороссийская фирма «Югтранс-Форвард» организует «морскую перевозку груза из любой точки мира в Крым», симферопольская компания «Импорт Крым» предлагает организовать ввоз товаров в Крым «из любой точки земного шара, в том числе из Украины».

В компанию «Югтранс-Форвард» корреспондент EurasiaNet.org обращался под видом потенциального клиента, которому потребовалось доставить в Севастополь 3,65 тонны плитки завода Polis Ceramiche, расположенного в итальянском городе Модена. «Вообще мы не занимаемся сборными грузами, но при желании это можно организовать. Правда, это будет очень дорого. Вы пришлите предложение на почту, мы вам все посчитаем и проложим маршрут», – сказали в компании, но на письмо не ответили.

Практика вовлечения новороссийского порта во внешнюю экономику Крыма подтверждается и одним из официальных источников. В начале мая гонконгская компания Logistics Consulting Group представила на Ялтинском международном экономическом форуме проект экспорта крымской пшеницы в Китай в объеме 450-500 тыс. тонн в год. «В соответствии с условиями китайской стороны, пшеница будет поставляться в мешках, которые будут отправлены в Китай морем в контейнерах через порт Новороссийск. При этом между Крымом и Новороссийском будет организована местная морская контейнерная линия», – говорится на сайте форума, хотя на самом деле такая линия уже существует (контейнеровозы из порта в порт идут двое суток и в день прибытия опустошаются, загружаются и уходят обратно).

«Организация регулярного контейнерного сообщения между Крымом и Китаем сделает доступными для крымских экспортеров и импортеров рынки стран, в порты которых заходят суда-контейнеровозы на пути из Новороссийска в Китай, включая Ближний Восток, Иран, Пакистан, Индию, Юго-Восточную Азию, Корею и Японию», – цитируют организаторы форума китайскую компанию.

Вероятно, именно вовлечением новороссийского порта в снабжение Крыма объясняется рост его грузооборота, который с 2004 по 2013 годы был достаточно стабильным и колебался на уровне 110-120 млн тонн, а с 2014 года вдруг начал неуклонно увеличиваться. В 2014 году он вырос до 121,5 млн тонн, в 2015-м – до 127,1 млн, в 2016-м – до 131,4 млн.

Среди основных конечных получателей экспортной продукции республики Крым, по данным ФТС, в порядке убывания – Китай, Украина, Беларусь и Индия. На эти страны приходится 84% экспорта, в том числе, как ни странно, на Украину – 29% ($13,9 млн). Почти весь экспорт состоит из трех видов продукции – машины, оборудование и транспортные средства, продукты химической промышленности и продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье.

Причем многие крупные производители не скрывают этого. Например, машиностроительный завод «Фиолент» продает Беларуси и Казахстану приборы для кораблей и электроинструменты. Винный завод «Массандра», национализированный управлением делами президента РФ, в 2016 году поставил почти 200 тыс. бутылок в Беларусь, Китай и Украину. Крымский содовый завод реализует за границу пищевую соду.