Кыргызстан: Вырубка деревьев разделила «зеленых» и городских планировщиков

Сотрудники милиции уводят участника акции протеста 2 июня. Местные жители и защитники окружающей среды попытались помешать вырубке деревьев на улице Токтоналиева в Бишкеке. (Фото: Даниль Усманов)

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Работники мэрии без предупреждения явились на одну из зеленых улиц кыргызской столицы и начали вырубать деревья.

Данная сцена, развернувшаяся на улице Токтоналиева 2 июня, была кульминацией нараставшей конфронтации между властями, старающимися сделать Бишкек более удобным для автомобилистов, и жителями, крайне обеспокоенными постепенным, но неуклонным сокращением площади насаждений в их некогда зеленом городе.

Реакция людей на вырубку деревьев застала власти врасплох: некоторые местные жители бросались под колеса, стараясь остановить работы, а прочие с плакатами в руках заслоняли собой деревья в попытке спасти их. Обычно спокойных и вежливых защитников окружающей среды пришлось уводить с места под конвоем милиции.

К концу дня было вырублено 140 деревьев. В социальных сетях разошлась трогательная фотография мертвого птенца, выпавшего из гнезда на одном из поваленных деревьев.

В Бишкеке, по некоторым подсчетам, на двух жителей приходится по одному автомобилю, что сопоставимо с показателями Нью-Йорка. Автомобильные пробки, и сопутствующие им выхлопы и шум, стали одной из характерных черт столицы.

Учитывая, что число машин растет с каждым месяцем, чиновникам приходится разрабатывать все новые программы по расширению дорог, некоторые из которых предполагают вырубку деревьев. Активисты по защите окружающей среды утверждают, что подобные программы наносят огромный ущерб экологии.

Этой зимой чиновники мэрии объявили о плане вырубить в этом году 7 тыс деревьев, что позволит расширить 49 дорог и разгрузить их, создав крайне необходимые парковочные места.

Экологи уже давно предупреждают о долгосрочных последствиях подобной политики, но в этот раз самое сильное сопротивление оказали домовладельцы, раздраженные тем, что у их домов убавится зеленеющих деревьев и активизируется дорожное движение.

Один из таких домовладельцев, предприниматель Юрий Андреев, отметил в разговоре с EurasiaNet.org, что хотя у него тоже есть автомобиль, он не хочет, чтобы его дети играли прямо у оживленной проезжей части. «Машины – это просто металл. Мы не должны превращаться в рабов этих механизмов, жертвуя здоровьем наших детей», – сказал он.

Противники вырубки деревьев объединились в инициативную группу, в которой сейчас состоит около 700 членов. По словам представленных в группе специалистов по вопросам защиты окружающей среды, зеленые насаждения в Бишкеке исчезают с пугающей скоростью. По их данным, в 1980-х годах в кыргызской столице на каждого жителя приходилось 30 квадратных метров зеленых насаждений. Сейчас этот показатель упал до 5 метров. Причиной является быстрый рост населения города и сопутствующее расширение жилых районов и инфраструктуры за счет территории зеленых зон.

Некогда Бишкек гордился своим статусом одного из самых зеленых городов на постсоветском пространстве, а сейчас жители сетуют, что задыхаются от выхлопов. Еще более усугубляет проблему то, что значительная часть машин в городе – сильно подержанные автомобили.

Представители муниципального предприятия «Зеленстрой», отвечающего за парки и прочие зеленые насаждения столицы, настаивают, что вырубке подвергаются только старые и представляющие опасность деревья. Власти любят ссылаться на произошедший в марте 2016 года случай, когда тополь с прогнившими корнями упал на автомобиль, в результате чего погиб 37-летний мужчина.

Глава «Зеленстроя» Токтобек Элгондиев заявил, что около 7 тыс деревьев в Бишкеке больны или произрастают в неположенном или неудобном месте.

Биолог и специалист по вопросам защиты окружающей среды Эмиль Шукуров скептически относится к заявлениям, что городские власти вырубают только больные деревья. «Занятые деревьями пять квадратных метров не приносят никому выгоды. На их месте они хотят построить дома, помещения для бизнеса, расширить дороги. С их точки зрения, зеленые насаждения – это неиспользуемое пространство», – сказал он EurasiaNet.org.

По словам Шукурова, под вырубку должны пойти деревья, посаженные самим же «Зеленстроем». Если они больны, утверждает он, то винить следует сами власти. Работники организации часто заливают пространство вокруг саженцев бетоном, что, как считается, выглядит лучше, но препятствует росту деревьев.

Элгондиев заявил, что власти планируют посадить по два саженца на каждое срубленное дерево. Но, по словам защитников окружающей среды, пока эти саженцы вырастут, и начнут выделять такое же количество кислорода и отбрасывать такую же большую тень, как взрослые деревья, пройдет много лет.

Кроме того, по их словам, значительная часть новых насаждений гибнет из-за плохого ухода. «Власти хотят перестроить город под машины, дороги и парковки, а люди будут задыхаться», – добавил Шукуров.

Ранее в этом году «Зеленстрой» объявил тендер на 51,3 млн сомов ($750 тыс) на закупку более 11 тыс саженцев деревьев и кустарников. Мэрия хочет закупить саженцы с земляным комом в сетке, вероятнее всего импортируемые из Европы. Для обеспечения быстрого роста саженцев их корни заворачивают в материал или сетку, обрезают и многократно пересаживают. Это сложный и, главное, дорогостоящий процесс.

По словам Шукурова, мэрия придерживается неверного плана. Он утверждает, что за цену одного саженца с земляным комом в сетке можно приобрести несколько сотен саженцев местных разновидностей деревьев. Он считает, что при сохранении и восстановлении зеленых насаждений властям следует концентрироваться на количестве.

Элгондиев отметил, что понимает беспокойство граждан по поводу вырубки деревьев, но им необходимо принять во внимание долгосрочную перспективу. «Хоти мы того или нет, временя требуют, чтобы мы прошли через фазу восстановления. Правительство не может полагаться только на старые деревья», – сказал он.