Азербайджан: Арест в Тбилиси подчеркивает нападки на оппозицию в эмиграции

Митинг в Тбилиси 31 мая в поддержку азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы, похищенного в грузинской столице днем ранее. Многие считают, что за похищением стоят азербайджанские власти. Некоторые участники митинга надели на голову мешки в знак протеста, т.к. Мухтарлы якобы увезли, надев ему мешок на голову. (Фото: Георгий Ломсадзе)

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. В феврале этого года, буквально через 10 минут после того, как живущий в Нидерландах азербайджанский активист Ордухан Темирхан принял участие в проходившей в Германии акции протеста, ему позвонила сестра. Она сообщила, что ранее с ней связался глава местной полиции и пригрозил «уничтожить» всю семью, если Темирхан не прекратит свою активистскую деятельность в Европе и не закроет свою страницу в Facebook.

Темирхан велел ей собрать всю семью и немедленно уехать, но полиция к тому времени уже окружила их дом. Следующий звонок, через 30 минут, был уже от самого главы полиции, который сообщил Темирхану, что 12 его родственников были доставлены в полицейский участок. «Если бы ты был порядочным человеком, четверо твоих сестер не сидели бы сейчас здесь со мной», – сказал ему офицер, по словам Темирхана. Позже офицер позвонил еще раз и передал трубку сестрам Темирхана, которые кричали и умоляли его прекратить свою работу. Он отказался.

Практически подавив оппозицию внутри страны, правительство Азербайджана в настоящее время развернуло агрессивную кампанию против диссидентов за границей. Один из эпизодов этой кампании попал в заголовки СМИ в конце мая, когда неизвестные похитили в Тбилиси азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы и увезли его в Азербайджан, где он был помещен под арест.

Но это громкое похищение – только верхушка айсберга. Поскольку за последние несколько лет число азербайджанских политэмигрантов увеличилось, соответственно активизировались и усилия правительства по пресечению деятельности этих внешних критиков, в том числе путем оказания давления на членов их семей на родине и развертывания широкого спектра онлайн-инструментов для дискредитации диссидентов или блокировки их сообщений в Азербайджане.

Часто родственников диссидентов арестовывают по сфабрикованным обвинениям, связанным с наркотиками, как это случилось с двумя племянниками проживающего в эмиграции оппозиционера Ганимата Захида и братом блогера и активиста Турала Садыглы. Двое братьев живущей в Тбилиси азербайджанский журналистки Гюнель Мовлуд также были арестованы в Азербайджане по ложным обвинениям в хранении наркотиков.

По словам Мовлуд, задержание ее братьев было явно связано с ее сотрудничеством с базирующимся в Германии оппозиционным азербайджанским телеканалом «Мейдан-ТВ». «Даже ребенку понятно, что эти аресты нацелены на «Мейдан». Они не хотят, чтобы кто-либо сотрудничал с «Мейдан-ТВ», – написала она в Facebook 14 октября 2015 года. – Они используют родственников, чтобы оказать давление на нас». Кроме братьев некому было присмотреть за родителями, и их отец умер через год после ареста. Мать Мовлуд впоследствии публично отреклась от дочери. «Если моя дочь не осудит «Мейдан-ТВ», тогда я отрекаюсь от нее, – сказала она в интервью азербайджанской службе «Би-Би-Си». – Оба моих сына были арестованы из-за сотрудничества моей дочери с «Мейдан-ТВ»». Ранее аналогичному давлению подверглись родственники основателя «Мейдан-ТВ» Эмина Милли, которые тоже от него отреклись.

Параллельно с активизацией преследования семей диссидентов правительство продолжило усовершенствовать свой технологический арсенал для борьбы с оппозиционерами в Интернете, включая привлечение финансируемых правительством интернет-троллей для организации публичного линчевания, а также онлайн-слежку и организацию хакерских атак, чтобы получить доступ к списку контактов диссидентов или вывести из строя их сайты, оборудование и пр. В последнее время атаки стали особенно изощренными.

Правительство Азербайджана также активизировало преследование «нежелательной» онлайн-деятельности. В марте парламент принял закон о запрете публикации в Интернете широкого спектра информации. Также парламент всего за шесть месяцев дважды увеличивал штрафы за клевету в адрес президента: в декабре 2016 года в качестве наказания были установлены штраф в размере до 2 тыс манатов (около $1190) и тюремное заключение до трех лет. В текущем месяце максимальный срок тюремного заключения был увеличен до пяти лет.

Власти начали проявлять особую обеспокоенность по поводу оппозиции в эмиграции в начале 2010-х годов, после Арабской весны и манифестаций в парке Гези в Турции, продемонстрировавших потенциал Интернета для организации антиправительственной деятельности. Но применяемые азербайджанскими властями методы по большей части не являются уникальными: в опубликованном в 2014 году докладе лондонского Центра внешней политики отмечается, что на всем постсоветском пространстве основным методом оказания давления на активистов является преследование их родственников.

Баку, судя по всему, раздражен тем, что, несмотря на практически полное подавление оппозиции внутри страны, недовольство общества правительством остается на высоком уровне, отметил бакинский историк и аналитик Алтай Гоюшев. «Их репрессивные методы не принесли удовлетворительных результатов, – сказал он EurasiaNet.org. – Разворачивание репрессий в стиле сталинизма – это один из способов, но он связан с большими рисками. Поэтому они прибегли к мерам против проживающих за границей».

Между тем активист Темирхан утверждает, что намерен продолжить свою работу в Европе, сотрудничая с международными организациями, чтобы попытаться добиться введения санкций в отношении азербайджанских чиновников, причастных к нарушениям прав человека. Ему пришлось прекратить контакты с членами семьи, чтобы хоть как-то их обезопасить. Также он утверждает, что его не беспокоит усовершенствование технического арсенала властей. «Всегда можно будет найти способы обойти блокировку», – сказал он.