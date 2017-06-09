После вступления Индии и Пакистана ШОС охватит полмира

«Семейное фото» по окончании саммита ШОС в Уфе, где было принято решение о принятии в организацию Индии и Пакистана. Предполагается, что вступление этих двух стран расширит геополитический потенциал ШОС, но также ослабит доминирующее положение Китая и России. (Фото: Пресс-служба президента РФ)

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. После длившихся многие годы разговоров о присоединении Индии и Пакистана они, наконец, были приняты в качестве полноправных членов Шанхайской организации сотрудничества, что потенциально может расширить геополитический потенциал ШОС, но также ослабить доминирующее положение Китая и России. Некоторые эксперты и официальные лица предполагают, что этот шаг также может способствовать ослаблению напряженности между двумя этими двумя южноазиатскими противниками.

Присоединение Индии и Пакистана, чьи нелегкие взаимоотношения в прошлом мешали работе других региональных объединений, будет официально оформлено на 17-м саммите глав государств ШОС, проходящем сейчас в столице Казахстана Астане. Принимающий участие в мероприятии президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал это событие «историческим».

Также в блоке состоят изначальные страны-учредители Китай, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан и Узбекистан.

ШОС часто называют не более чем клубом для общения, но вступление в организацию этих новых членов заслуживает внимания, т.к. в данных двух государствах проживает около 1,5 миллиарда человек. Таким образом, по масштабности и охвату ШОС практически не будет равных среди региональных объединений.

В своем комментарии для китайского государственного новостного сайта Джон Тейлор, преподающий в Университете Святого Томаса в Хьюстоне, отметил, что вступление Индии и Пакистана «расширит географический охват ШОС до 70% территории Евразийского континента, где проживает около половины населения планеты». Тейлор назвал ШОС «противовесом западным организациям политического, экономического и военного сотрудничества».

Следует, однако, отметить, что враждебность в отношениях между Индией и Пакистаном служила препятствием для эффективной работы других региональных объединений, в которых они состояли. Но Ирфан Шахзад, научный сотрудник исламабадского Института политологии, сказал EurasiaNet.org, что в этот раз он не ожидает повторения событий, произошедших в рамках работы Южно-Азиатской ассоциации регионального сотрудничества (СААРК) и Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

«Поскольку СААРК и ОЭС пока не оправдали надежд, ШОС становится региональной организацией и форумом будущего для Исламабада», – сказал Шахзад.

Как заявил на брифинге перед началом саммита в Астане директор департамента Евразии МИД Индии Г.В. Шринивас, он не ожидает, что напряженность с Пакистаном помешает работе блока. «ШОС – конструктивная организация. Сотрудничество в сферах, где имеются точки соприкосновения, очень выгодно нам всем. Не обязательно, чтобы вопросы, по которым у нас имеются расхождения, мешали сотрудничеству», – сказал он 7 июня.

Общаясь с Global Times, связанным с Компартией Китая пекинским таблоидом, эксперт по вопросам терроризма Ли Уэй также высказал оптимистичную точку зрения, прогнозируя, что ШОС может сблизить эти два государства. «Индия и Пакистан обвиняют друг друга в «поддержке терроризма», и это, как правило, связано с их внутренней политической повесткой и [двусторонними] разногласиями, – сказал он. – Члены ШОС окажут им поддержку и, если понадобится, протянут руку помощи, и не станут интернационализировать их разногласия в рамках всей организации».

Атар Зафар, научный сотрудник Индийского совета по внешнеполитическим вопросам в Дели, высказал схожее мнение. «Вступление Индии и Пакистана в ШОС укрепит организацию. Риски любого негативного воздействия на региональную интеграцию являются минимальными, т.к. Пакистану, согласно его мандату в ШОС, не позволено будет поднимать двусторонние вопросы и мешать региональному сотрудничеству, – сказал он. – Расширение сотрудничества в сфере безопасности через различные механизмы в рамках ШОС может помочь сократить дефицит доверия среди членов».

Перед вылетом в Астану премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил надежду, что ШОС повысит уровень сотрудничества в сферах «экономики, связи и борьбы с терроризмом». Сферой, где существуют наиболее высокие шансы наладить сотрудничество, представляется противодействие террору.

В качестве полноправных членов от Индии и Пакистана будут ожидать участия в совместных военных учениях под эгидой Региональной антитеррористической структуры ШОС.

По словам директора департамента Евразии МИД Индии, его страна готова принять участие в любых антитеррористических учениях. Это будет означать, что в какой-то момент индийским солдатам придется тренироваться бок о бок со своими противниками – пакистанскими военными.

Эксперт Ирфан Шахзад выразил неуверенность по поводу возможности подобных совместных действий. «Я несколько скептически отношусь к тому, насколько деятельность в рамках Региональной антитеррористической структуры коснется Пакистана, и каковы будут последствия для безопасности страны в среднесрочной и долгосрочной перспективе», – сказал он.

Несмотря на вступление двух новых крупных игроков, повестку дня пока явно определяют доминирующие в блоке государства – Россия и Китай. Юрий Ушаков, советник президента РФ по внешнеполитическим вопросам, сообщил перед саммитом, что обсуждения будут концентрироваться на Афганистане и Ближнем Востоке.

По словам Ушакова, касающиеся Афганистана вопросы будут особенно детально обсуждены в рамках встреч в узком кругу между главами отдельных государств-участниц. «Там ситуация имеет тенденцию к ухудшению, укрепляются позиции ИГИЛ», – сказал он журналистам.

На саммите Россия будет лоббировать идею активизации деятельности Региональной антитеррористической структуры.

В рамках мероприятий 9 июня планируется подписать 11 документов. Самым символичным из них станет Астанинская декларация, которая, по словам генсека ШОС Рашида Алимова, будет «политической декларацией, охватывающей практически все сферы деятельности ШОС и позиции глав государств и организации по ключевым региональным и глобальным вопросам».