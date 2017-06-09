Грузия: Власти предлагают субсидии иностранным кинопроизводителям

Индийский фильм Гаутамипутра Сатакарни, съемки которого велись в Грузии, был одной из нескольких лент, субсидированных грузинскими властями. (Фото: Фрагмент рекламного плаката)

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Грузинские власти надеются превратить страну в центр киноиндустрии. С этой целью была создана программа, предлагающая субсидии иностранным студиям, снимающим фильмы на территории республики. Предполагается, что данная инициатива не только придаст импульс развитию местной киноиндустрии, но также будет стимулировать экономический рост в целом.

В рамках программы под названием «Снимай фильмы в Грузии» власти покрывают 20% всех расходов иностранной компании на производство кинолент на территории этого закавказского государства, а также предлагает дополнительные 5%, если фильм способствует росту популярности Грузия.

«Все мы знаем, какую большую роль грузинское кино сыграло в формировании имиджа и культуры нашей страны, – сказал премьер-министр Георгий Квирикашвили, объявляя запуск программы в прошлом году. – Данная инициатива внесет вклад в развитие кинематографа. Наша страна станет самым привлекательным местом в Восточной Европе для производства фильмов».

Пока в рамках этой инициативы было выплачено 673 тыс лари (около $280 тыс) производителям шести лент, включая художественный фильм «Клоун», режиссером которого является неоднозначный правозащитный активист Тор Халворссен, а также Теренс Малик. Также субсидии получила производственная компания, занимавшаяся съемкой индийского фильма «Гаутамипутра Сатакарни».

Крупные американские студии, включая Warner Bros, Paramount, Universal, 20th Century Fox и Disney, а также несколько болливудских студий, отправили в Грузию своих представителей, чтобы ознакомиться с созданными новыми возможностями.

По словам Лики Мезвришвили, главы отдела международных отношений программы «Снимай фильмы в Грузии», в дополнение к компенсации части расходов, в рамках инициативы иностранным студиям также оказывается помощь с подбором места для съемок, разработкой графика работ и решением бюрократических проблем с лицензиями и пр.

Представители программы утверждают, что она придаст стимул развитию местной экономики, особенно в гостиничном и смежных секторах. «Киноиндустрия – это локомотив, создающий дополнительные возможности и стимулирующий инновации в других секторах экономики», – сказала Мезвришвили EurasiaNet.org.

Также программа может подстегнуть кинотуризм, если в стране будет снят суперпопулярный фильм и его поклонники захотят увидеть места, где он снимался. Кроме того, предполагается, что инициатива будет стимулировать развитие грузинского кино, т.к. грузинские режиссеры будут набираться опыта во время работы с иностранными коллегами.

«Кроме чисто финансовых плюсов важным дополнительным преимуществом будет то, что грузинские специалисты получат таким образом опыт и ноухау… Это должно придать импульс грузинским кинопроизводителям и подтолкнуть их к осуществлению собственных проектов», – добавила Мезвришвили в разговоре с EurasiaNet.org.

Грузинский кинематограф уже произвел ряд громких имен. Например, в 1987 году фильм Тенгиза Абуладзе «Покаяние» удостоился гран-при Каннского кинофестиваля. Также международным критикам понравились «Кукурузный остров» Георгия Овашвили, «В цвету» Наны Эквтимишвили и «Мандарины» Зазы Урушадзе (последний в 2013 году был номинирован на Оскар в категории «Лучший фильм на иностранном языке»).

Но если Грузии удастся организовать в стране съемки крупнобюджетных фильмов, это поможет вывести киноиндустрию на качественно новый уровень. «Производство фильмов требует творческого сотрудничества, и один из наиболее сложных навыков в киноиндустрии – это научиться работать с другими людьми, чтобы конечный результат был масштабнее, чем отдельно взятые части», – сказал Томас Бёрнс, специалист по освещению, работавший над такими крупными проектами как фильм «Живи свободным или умри сражаясь» и телесериал «CSI», а сейчас привлеченный в Тбилиси. – Такой уровень планирования и организации совместной работы является значительным фактором для превращения Грузии в крупный центр киноиндустрии».

Грузия – не единственная страна, предлагающая субсидии иностранным киностудиям. Но, по словам местных чиновников, сочетание уникальной архитектуры и красивой природы может помочь превратить страну в место притяжения для реализации крупных кинопроектов. В рекламной брошюре инициативы упоминаются такие преимущества, как «советские оттенки», «футуристические здания» и «азиатская атмосфера». «Не сложно себе представить, что здание парламента в Кутаиси, с небольшим добавлением спецэффектов, можно превратить в декорации командного аванпоста для съемок «Звездных войн»», – сказал Бёрнс.

Но некоторые работники киноиндустрии и телевидения в Грузии высказывают сомнению по поводу субсидирования иностранцев, когда талантливым местным режиссерам не хватает денег. Грузинский кинорежиссер и актер Георгий Масхарашвили, наиболее известный по фильмам «Тбилиси-Тбилиси» и «Часовщик», недавно вынужден был перебраться в Лос-Анджелес из-за нехватки средств и возможностей в Грузии.

«Денег слишком мало, и за них конкурирует большое число грузинских кинорежиссеров», – сказал Масхарашвили EurasiaNet.org.

Местная киноиндустрия не особо процветает, несмотря на успех отдельных режиссеров на международной арене. В 2015 году Национальный центр кинематографии Грузии удвоил сумму, выделяемую ежегодно на поддержку местных фильмов, с $1 млн до $2,2 млн, но кассовые сборы местных лент намного ниже сборов крупных международных блокбастеров.

По словам Масхарашвили, Грузия могла бы больше делать для развития популярного кино, а не только лент, предназначенных для кинофестивалей. «Для реального развития грузинского кинематографа было бы лучше дополнительно выделить еще пару миллионов лари центру кинематографии и оказывать содействие производству более популярных фильмов, даже если они кажутся низкокачественными или нелепыми», – сказал он.