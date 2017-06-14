Грузия: Растет число противников вступления в НАТО

Грузинские солдаты на совместных учениях с американскими морскими пехотинцами перед отправкой в Афганистан в рамках операции НАТО «Решительная поддержка». (Фото: ВС США)

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. В знак признания вклада Грузии в миротворческие усилия в различных концах мира, от Афганистана до Косово, Североатлантический альянс провел в конце мае свою очередную парламентскую сессию в Тбилиси. Данное мероприятие укрепило надежды грузинского руководства на скорое вступление в НАТО. Но опрос населения, проведенный перед сессией, указывает на тенденции, которые могут стать помехой для членства Грузии в этой организации.

Поддержка грузинским обществом идеи членства в НАТО остается на высоком уровне. Согласно результатам исследования, проведенного недавно организацией CRRC-Грузия для Национально демократического института, 68% жителей республики поддерживают цель правительства по вступлению в альянс. Если бы Грузия уже состояла в НАТО, то подобный уровень поддержки был бы третьим самым высоким среди стран-членов (где схожий опрос проводился недавно исследовательским центром Pew Research Center).

Но проведенный CRRC-Грузия опрос также выявил рост числа противников членства. В 2012 году примерно четверть респондентов затруднились ответить на вопрос о том, следует ли стране вступить в НАТО. Но затем, начиная с 2015 года, число неопределившихся сократилось до порядка 10%. Одновременно количество противников удвоилось – с примерно 10% до приблизительно 20%.

Этому есть как минимум два потенциальных объяснения.

Во-первых, возможно те, кто раньше «затруднялся» ответить на заданный вопрос, изначально были против членства, но не сообщали об этом проводившим исследования специалистам из-за социального давления, т.к. считали, что идея о вступлении в альянс пользовалась популярностью среди других граждан страны. Этот феномен – нежелание высказывать непопулярные в обществе взгляды – является довольно распространенным явлением.

Если это предположение верно, то переход «неуверенных» в стан противников является признаком того, что в обществе произошел определенный сдвиг: антинатовские взгляды стали более приемлемыми, чем несколько лет назад. В последние пару лет политики менее конфронтационно отзываются о России, по крайней мере, по сравнению с крайне антироссийской риторикой Михаила Саакашвили и его Единого национального движения, проигравшего выборы в 2012 году. Смена тональности в высказываниях политиков могла быть одним из факторов, приведших к вышеупомянутому сдвигу, сделав публичное выражение антизападных взглядов более приемлемым в обществе. Также фактором могла быть и российская пропаганда.

Также возможным объяснением является то, что многие колеблющиеся теперь определились со своей позицией, решив, что реальная или потенциальная цена вступления в НАТО является слишком высокой, или что шансы на вступление в альянс слишком низкие, чтобы оправдать требуемые жертвы.

Грузия – маленькая страна, но она предоставила больше солдат для операций НАТО в Афганистане, чем даже некоторые члены альянса. В рамках этих операций погибли 30 грузинских солдат и сотни получили ранения.

Одним из ключевых факторов для тех, кто не одобряет вступление в НАТО, является то, что этот шаг вызовет раздражение России. Когда в рамках опроса противников членства попросили объяснить свою позицию, самым распространенным ответом было то, что это приведет к конфликту с Россией.

Несмотря на принесенные Грузией жертвы, многим жителям страны возможность вступления в НАТО представляется очень отдаленной. После принятия на саммите альянса в 2008 году Бухарестской декларации, в которой говорилось, что Грузия и Украина однажды станут членами альянса, так называемый «План действий по вступлению в НАТО» – первый шаг в направлении членства – так и не был запущен. Данный факт нашел отражение в настроениях грузинского общества: в рамках опроса 16% респондентов заявили, что страна никогда не вступит в НАТО, и еще 38% отметили, что не уверены, когда произойдет вступление, если страну вообще пригласят в блок. При этом большинство последних выразило поддержку идеи членства Грузии в альянс.

На фоне роста числа противников вступления глава Парламентской ассамблеи НАТО намекнул, что Грузия более готова к членству, чем некоторые страны, уже состоящие в блоке. В частности, военные расходы Грузии всегда превышают 2% ВВП, что требуется от членов НАТО, а вот среди членов соответствуют этому требованию всего пять государств. Более того, 80% опрошенных в Грузии считают, что расходы на оборону необходимо оставить на нынешнем уровне или увеличить.

Если Североатлантический альянс привержен принятым на себя в Бухаресте обязательствам, то он должен более ясно продемонстрировать это грузинскому обществу. Отсутствие четких сигналов со стороны НАТО, судя по всему, повышает уровень неопределенности и неодобрения членства в организации.