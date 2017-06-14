Россия: Демонстранты – это патриоты страны, или Новый план российской оппозиции

Сотрудники полиции удерживают демонстранта во время акции протеста против коррупции в Москве 12 июня. (Фото: Евгений Фельдман/«Это Навальный»)

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. В отмечаемый 12 июня День России страна празднует принятие декларации независимости на фоне развала СССР. Это официальный праздник, не вполне понятный жителям страны, у большинства из которых он ассоциируется с периодом политического и экономического хаоса, в связи с чем в постсоветский период он не вызывал у людей особого энтузиазма. Но в этом году все изменилось, и этот праздник может стать вехой в оппозиционной политике.

В этом году 12 июня тысячи людей по всей стране отозвались на призыв борца с коррупцией Алексея Навального превратить праздник в день протеста против коррупции. Лишь в двух крупнейших городах страны – Москве и Санкт-Петербурге – властями были задержаны сотни человек, включая самого Навального.

Эта символичная смена имиджа политической мобилизации – лишь один из аспектов значительного пересмотра стратегии российской оппозицией. Навальный полон решимости закрепить за демонстрантами имидж патриотов России.

Протесты в День России планировались как продолжение демонстраций, состоявшихся 26 марта в 82 различных местах по всей стране. Мартовские акции были направлены против Дмитрия Медведева, о чьем огромном состоянии было рассказано в расследовательском отчете и видеоматериале, подготовленных Навальным и его Фондом борьбы с коррупцией.

Несмотря на популярность этого видео в Интернете и географический охват мартовских протестов, особой официальной реакции не последовало. Компартия внесла на рассмотрение Думы предложение о проведении расследования относительно выдвинутых обвинений, но в апреле оно было заблокировано депутатами Единой России, а Медведев отмахнулся от обвинений, назвав их «чушью». Навальный, которого задерживали и во время мартовских акций, назначил на 12 июня новые демонстрации протеста с целью добиться от властей реакции на выдвинутые им обвинения в коррупции.

В последние 20 лет протесты в России происходят нечасто. В 1990-х годах забастовки и стачки рабочих были относительно обычным явлением на фоне борьбы между региональными губернаторами и Кремлем за власть. Но за время правления Владимира Путина Кремль снова централизовал и консолидировал политическую власть. После прихода его к власти в 2000 году демонстрации стали редкими, хотя значительные акции, включая протесты пенсионеров, продолжают иметь место.

Махинации во время парламентских выборов 2011 года вызвали самые массовые акции протеста со времен распада СССР. Эти демонстрации также были первым примером, когда десятки тысяч людей вышли на улицы, чтобы протестовать лично против Путина, скандируя «Путин – вор!» и «Россия без Путина!». Режим ответил смесью репрессий, реформ и перекладывания вины, в частности обвинив являвшуюся тогда госсекретарем США Хиллари Клинтон в организации и финансировании волнений. С тех пор масштаб и частота публичных выражений недовольства пошли на убыль, хотя демонстранты продолжали находить творческие способы обходить нормы, ограничивающие свободу слова и собраний.

Мартовские протесты стали самыми масштабными за последние пять лет: в них, по некоторым оценкам, приняли участие 90 тыс человек.

Хотя последние протесты пытаются воспользоваться теми же антиправительственными настроениями, что вызвали волнения в 2011-2012 годах, они являются отражением значительной смены стратегии критиками Путина.

Во-первых, недавние протесты концентрируются на конкретных экономических претензиях – коррупции среди государственных чиновников. По уровню коррупции Россия находится на 131 месте из 176 стран, где международная организация «Трансперенси Интернэшнл» проводила соответствующие исследования. Согласно опубликованным в марте результатам опроса «Левада-Центра», 79% респондентов выразили мнение, что коррупция «полностью» или «в значительной степени» поразила органы государственной власти в России.

На фоне ослабления экономики под давлением санкций и падения цен на нефть призывы Навального, связывающие бедность в стране с коррупцией, потенциально могут найти значительный отклик. Более того, целясь в людей из окружения Путина, а не в него самого, эти протесты могут привлечь более широкие массы людей. Протесты по поводу конкретных экономических проблем обычно вызывают интерес большего числа людей, нежели открыто политические, направленные против режима акции. Подобные демонстрации также оставляют власти некоторое пространство для маневра: вместо репрессий против участников акций Кремль может предпочесть сместить запятнавших себя чиновников.

Вторым отличием последних протестов от прежних акций является то, что повестку дня в этот раз устанавливает Навальный. В 2011 году, когда люди вышли на улицы, чтобы выразить свое недовольство мошенничеством на выборах, значительную часть оппозиции это застало врасплох. Нарушения на выборах в России – дело обычное. Почти никто не ждал, что махинации Единой России вызовут общественное недовольство, не говоря уже о массовых акциях протеста.

В этот раз протесты не являются просто реакцией на проступки режима, и оппозиция не просто с опозданием реагирует на действия граждан. Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией активно поднимают вопросы и формулируют политические требования.

Ну и, в-третьих, назначив акции протеста на День России, Навальный позиционирует демонстрантов – называемых властями и СМИ простофилями и агентами Запада – в качестве патриотов своей страны. Он бьет противника его же оружием. Суть его позиции такова: люди, протестующие против коррупции, горячо любят и глубоко уважают Россию, и хотят, чтобы она была сильной и процветающей, а выступающие против них силы хотят ослабить Россию и лишить ее будущего. Подобная постановка вопроса легитимизирует протесты, к которым многие россияне относятся негативно, и отводит протестующим роль защитников России.

Концентрируясь на экономических претензиях, задавая тон акциям и меняя то, как излагаются события, оппозиционные силы демонстрируют значительную смену стратегии. Естественно, многое зависит от того, как на все отреагирует режим. По состоянию на вечер 12 июня, было задержано свыше тысячи человек, но в целом реакция властей была сдержанной. Принесет ли стратегия Навального желаемые результаты, покажет время.