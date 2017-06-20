Кыргызстан: Новая политическая роль старых родоплеменных объединений

Комментарий

Точка зрения автора статьи может не совпадать с позицией редакции EurasiaNet.org

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Кыргызстан работает над формированием современной национальной идентичности, но родоплеменная идентичность – социальный институт, давно считающийся пережитком прошлого – продолжает оказывать значительное влияние на этот процесс. Данный факт необходимо признать и предпринять соответствующие шаги.

Принадлежность к определенным родоплеменным объединениям приобрела новую актуальность в кыргызском обществе в постсоветскую эпоху. Большинство этнических кыргызов могут проследить свою родословную до одной из 40 родовых группировок, каждая из которых имеет общее географическое происхождение, уникальную историю и генеалогию. Сейчас некоторые из них решили укрепить эти связи, создав неформальные родоплеменные объединения, которые оказывают закулисное влияние на повседневную жизнь и национальную политику.

Тот факт, что родоплеменные объединения пережили советский период, является свидетельством их глубоких исторических корней. В течение большей части ХХ века советские власти стремились уничтожить системы родственных связей в Кыргызстане, считая их пережитком прошлого и препятствием для прогресса. Эта попытка не удалась отчасти из-за того, что политика родства быстро проникла в советский аппарат, партийные организации и колхозы.

После обретения в 1991 году независимости Кыргызстан государством со слабыми государственными структурами и национальными институтами, таким образом создав среду, которая позволила родоплеменным объединениям восстановиться и получить влияние. Сейчас они не только продвигают местную культуру и традиции, но и действуют в качестве обществ взаимопомощи, обеспечивая работой и финансовой поддержкой более обездоленных членов объединения. Несколько таких объединений стали особенно развитыми и заметными, проводя собственные массовые собрания и спортивные мероприятия. Некоторые даже открыли специальные подразделения по работе с молодежью и женщинами, а также неофициальные консульства.

Важнее всего то, что родовые объединения обладают значительной мощью в таких вопросах, как мобилизация избирателей, контроль за назначениями на определенные посты и организация акций протеста. По сути, они могут функционировать как лоббистские группы или даже рудиментарные политические партии, которые проникают глубоко в местные и региональные институты.

Одним из таких объединений является Сарыбагыш, представляющее племя, которое на протяжении многих поколений снабжало страну политическими и культурными лидерами. Летом 2014 года в неформальном собрании объединения, или курултае, приняли участие 450 делегатов, среди которых были общественные деятели, предприниматели, депутаты, историки и старейшины родов.

Хотя встреча имела якобы аполитическую направленность – декларируемой целью было подчеркнуть важность культурного диалога и работы с молодежью – объединение имеет значительное политическое влияние. Его лидером является Кенешбек Дуйшебаев, бывший глава Государственного комитета национальной безопасности. Учитывая число кандидатов на предстоящих осенью президентских выборах, родоплеменные ассоциации могут стать фактором, способным определить итоги выборов.

Несмотря на свое значительное влияние, родоплеменные объединения в основном действуют в политической тени. Закон Кыргызской Республики об общественных объединениях ограничивает участие таких групп в открытой политической деятельности.

Тот факт, что действия этих родоплеменных объединений остаются вне поля зрения общественности, связан со сложным процессом формирования постсоветской национальной идентичности, в котором политика родства позиционировалась как «трайбалистская» и позорная. Об этом, в частности, пишет антропологом Дэвидом Гуллеттом в своей выпущенной в 2010 году книге. Мои собственные интервью подтверждают, что члены старшего поколения в Кыргызстане категорически не одобряют системы родоплеменных связей, хотя сами зачастую на них полагаются.

В то же время подобные объединения все чаще стремятся к большему признанию в политике и обществе Кыргызстана. Некоторые выступают за официальную конституционную роль, в том числе за создание специального правительственного собрания, в котором они были бы представлены. Многие другие политики и эксперты решительно выступают против любых отсылок к «средневековым» родословным или принадлежности к родоплеменным группам.

Понятно, что родоплеменные объединения – это больше, чем историческая реликвия. Сегодня преданность своему роду действует в качестве инструмента сдержек, препятствуя накоплению чрезмерной власти в руках одного лидера. Однако политизация родоплеменных объединений вполне может увеличить риск усиления этнической и социальной напряженности.

Поскольку родоплеменные объединения, по-видимому, в любом случае останутся актуальными, в интересах политической стабильности лучше всего сохранить их в нынешней неформальной роли на пересечении современности и традиционализма.