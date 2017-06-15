Армения: Концепция «Нация-армия» вызывает озабоченность по поводу военизации общества

Мальчики собирают гильзы, считающиеся «крутой» игрушкой для детей в крайне милитаризированном обществе Армении, во время мероприятия в кадетском корпусе в Ереване. (Фото: Минобороны Армении)

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Продвигаемая властями новая программа имеет целью способствовать более тесной интеграции военных и общества в Армении. Но инициатива вызывает обеспокоенность у некоторых наблюдателей, утверждающих, что Армения, и без того уже являющаяся одной из самых военизированных государств мира, позволяет армии оказывать слишком большое влияние на формирование будущего страны.

Министр обороны Виген Саркисян объявил о запуске программы, известной как концепция «Нация-армия», в октябре прошлого года. Властям пока не вполне удалось сформулировать эту концепцию, но она, по всей видимости, потенциально позволит полностью мобилизовать общество на службу национальной безопасности. «Все правительственные органы, гражданские лица и кто-либо другой должны как положено выполнять свою роль в обороне страны», – сказал Саркисян.

Министр обороны также упомянул, что военные будут принимать на себя все большую роль в экономической сфере Армении. Армия должна «не просто потреблять, но и стать лидером в развитии экономической и социальной жизни», – сказал он, добавив, что вооруженные силы могут стать «платформой для инноваций, своеобразным мостом, связывающим науку и промышленность».

Хотя программе не хватает специфики, подобная риторика вызывает озабоченность некоторых жителей страны. На прошедшей в апреле конференции, посвященной данной концепции, министр образования и науки Армении Левон Мкртчян сказал участникам: «Военрукам следует научить детей любить оружие и не бояться его. Оружие нужно любить, лелеять, заботиться о нем, а не просто уметь быстро собирать, – сказал он. – Мы живем в регионе, где каждый является потенциальным солдатом, и это, естественно, влияет на систему образования. Реализация этой концепции должна быть основной задачей школ».

Подобные разговоры беспокоят активистов гражданского общества. Концепция «Нация-армия» является частью тенденции в Армении, в рамках которой «государство воспитывает не гражданина, а солдата, – сказал EurasiaNet.org Эдгар Хачатрян, глава общественной организации «Диалог мира». – И в будущем этот гражданин не будет отстаивать свои права, но будет выполнять приказы. ... Это кратчайший путь к установлению военной диктатуры, и я вижу, что к этому все и идет».

Многие граждане задаются вопросом, не слишком ли тесно интегрированы военные и общество в Армении. Согласно исследованию, проведенному Боннским международным центром по конверсии, Армения является третьей самой военизированной страной в мире после Израиля и Сингапура. В рамках исследования центр пытался оценить «относительный вес и важность военного аппарата страны по отношению к обществу в целом».

Что иронично, назначение Саркисяна министром обороны прошло не без проблем именно потому, что он до этого был гражданским лицом, а не военным ветераном, хотя в большинстве стран мира назначение гражданских лиц на этот пост является обычным явлением.

Ведущая роль военных в стране становится все более противоречивой. В результате разгоревшихся в прошлом году коррупционных скандалов был уволен ряд крупных военных чинов. Через месяц после запуска концепции «Нация-армия» на рассмотрение парламента был внесен законопроект, в соответствии с которым граждане должны вносить 1 тыс драмов (около 2,3 доллара США) в месяц в фонд поддержки погибших и раненых во время военных действий. Законопроект вызвал острую критику со стороны граждан, которые жаловались, что правительство отбирает у и без того бедного населения последние крохи, в то время как старшие офицеры богатеют. Однако закон был принят абсолютным большинством голосов депутатов.

Правозащитники выражают озабоченность по поводу того, что дальнейшее усиление роли армии сделает военных еще более неподконтрольными обществу. «Концепция «Нация-армия» неприемлема до тех пор, пока у нас есть государство, – сказала правозащитница Зара Ованнисян. – То есть, общественность должна мобилизоваться вокруг гражданских институтов, и армия, как структура, защищающая и поддерживающая государственный суверенитет, является лишь одним из компонентов».

Саргсян энергично преуменьшает критику в адрес концепции, утверждая, что критики ошибаются. «Нация-армия – это общество, которое действует как одно целое. Это не означает милитаризацию общества или государства. Напротив, это означает демократизацию армии, ее полную интеграцию в общество, экономику, культуру, образование, науку, экологию и спорт, – сказал он в своем обращении к парламенту. – Это означает использование того, что было создано армией для всего общества и государства, и создание вооруженных сил с применением всех гражданских достижений».

Главной причиной появления данной концепции, по-видимому, является давний конфликт с Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. В последние годы идет своеобразная гонка вооружений, и напряженность у линии соприкосновения заметно выросла, даже вылившись в краткую полномасштабную войну в апреле 2016 года. Концепция, по мнению некоторых экспертов, может помочь Армении не отстать в стратегическом отношении от Азербайджана.

«Учитывая нынешнюю гонку вооружений в регионе и скромные возможности Армении ... это не просто концепция или доктрина, но, прежде всего, система ценностей, которая вовлечет не только тех, в чьи прямые обязанности входит оборона страны, но и общество в целом, а также диаспору», – сказал Сергей Минасян, заместитель директора Института Кавказа.

Пока правительство запустило лишь несколько конкретных инициатив в рамках концепции. Одной из них является программа «Честь имею», в рамках которой проводится военная подготовка студентов университетов, которые по окончании учебы становятся офицерами запаса. Другой подобной инициативой является «Это я», согласно которой вместо стандартного двухлетнего срока молодые люди могут служить в течение трех лет с семимесячным отпуском в течение этого времени, но проходить службу они будут в потенциальных зонах боевых действий – на границе с Азербайджаном или на линии соприкосновения в Карабахе. По окончании службы солдаты будут получать бонус в пять миллионов драмов (около 10500 долларов США), который они могут потратить на образование, покупки дома или открытие малого бизнеса.

Правительство преподносит эти программы в качестве способа решить проблему коррупции при призыве в армию, когда молодые люди из более состоятельных семей стремятся уклониться от военной службы, заплатив взятку. «Эти программы следует рассматривать в первую очередь с точки зрения предоставления возможности человеку, что существенно снижает коррупционные риски, связанные с уклонением от военной службы», – сказал EurasiaNet.org официальный представитель Минобороны Арцрун Ованнисян.

Но скептики смотрят на вопрос по-иному. «Это всего лишь проект, направленный на то, чтобы заставить бедных людей служить в армии [и не покидать страну], – сказал правозащитник и глава Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи Артур Сакунц. – Дети олигархов все равно будут уклоняться от службы в армии, коррупция не прекратится, [а] генералы продолжат обогащаться за счет армии».