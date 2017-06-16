Россия: Экономический разворот на Восток оказался фикцией

Российский лидер Владимир Путин после переговоров с главной КНР Си Цзиньпином в Пекине в середине мая 2017 года. (Фото: Пресс-служба президента РФ)

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Чиновники и журналисты объявили о сильном росте внешней торговли с Китаем и другими азиатскими странами. Однако, если разобраться, этот «бурный рост» оказался фикцией. Растущие в 2017 года объемы внешней торговли превосходят только предыдущий год, однако остаются весьма скромными в сравнении с показателями докризисного 2013 года, или даже кризисных 2014-2015 годов. И предпосылок для особого улучшения ситуации нет.

Многие российские СМИ объявили о росте внешней торговли России с азиатскими странами. Одни сообщили о росте доли азиатских стран во внешнеторговом обороте с 30% в 2013 до 35% в 2016 году, другие — о 20-процентном увеличении торговли с Китаем в мае 2017 года и 26-процентном скачке по итогам пяти месяцев этого года.

Если открыть статистику Федеральной таможенной службы (ФТС), на первый взгляд действительно можно увидеть резкий разворот России в направлении Восточной Азии (Китай, Корея, Япония, Монголия). Именно эту часть Азии подразумевают в первую очередь, говоря о сотрудничестве с азиатскими государствами. Например, в январе-апреле 2017 года (более свежих данных нет) оборот торговли с Китаем вырос на 37% до $24,5 млрд в сравнении с этим же периодом 2016 года, с Кореей — на 36% до $5,8 млрд, с Японией — на 6% до $5,3 млрд, с Монголией — на 31% до $347 млн.

Однако если взглянуть на цифры прежних лет этого же периода, выяснится, что возросшие объемы торговли ни по одной из стран не достигают показателей 2014 и даже 2013 года, когда отношения с Западом еще были неплохими и когда ни о каком развороте в сторону Востока в правительстве России не было и речи.

Так, торговля с Китаем в январе-апреле 2017 года на 14% меньше этого же показателя в 2013 году ($28,3 млрд). Торговля с Кореей — на 29% не достигает показателя 2013 года ($8,2 млрд). Четырехмесячный оборот закупок с Японией на 52% меньше этого же показателя четырехлетней давности ($11 млрд). Аналогичная картина с Монголией — в январе-апреле 2013 года Россия наторговала на 77% больше ($616 млн), чем в 2017-м.

Годовые обороты внешней торговли еще больше подтверждают факт сворачивания сотрудничества с Восточной Азией. Причем, судя по цифрам, падение было весьма крупным. С 2013 по 2016 год объем торговли с Китаем сократился на 25,5% до $66,1 млрд, с Кореей — на 39% до $15,1 млрд, с Японией — на 51,7% до $16 млрд, с Монголией — на 42,2% до $347 млн.

На бумаге доля Восточной Азии в структуре внешней торговли России за 4 года выросла. В 2013 году доля этих четырех стран составляла 17,8%, в 2016 году — 20,9%. Основной рост произошел за счет Китая (его доля увеличилась с 10,5% до 14,1%) и Кореи (с 3% до 3,2%), доля оборота с Японией упала с 4,1% до 3,4%, а доля Монголии осталась неизменной (0,2%). Однако увеличение доли этих азиатских стран произошло исключительно на фоне падения объемов торговли с западными странами. Просто торговля с Западом упала чуть сильнее, чем с Азией.

На этом фоне заявления российских чиновников о «бурном росте» торговли с Китаем выглядят странно. В апреле, например, глава департамента Азии, Африки и Латинской Америки Минэкономразвития Евгений Попов объявил о 30-процентном росте торговли с Китаем в первом квартале 2017 года. А к 2020 году, по его словам, оборот должен вырасти до $200 млрд в год. Это, между прочим, в 3 раза больше, чем по факту Россия наторговала с Китаем в 2016 году. За счет чего должен произойти трехкратный рост, непонятно, особенно на фоне рисков, связанных с замедлением роста экономики Китая, и застопорившегося сотрудничества в энергетической сфере.

Как пояснила EurasiaNet.org преподаватель Института бизнеса и делового администрирования РАНГиГС Галина Кузнецова (специализирующаяся в том числе на внешней торговле), никакого роста торговли с азиатскими странами действительно нет. «И быть не может, поскольку для этого нет никаких оснований. Цены на наше сырье остаются низкими, что бы ни происходило, а колебания на 2-3 доллара погоды не делают. Ориентация на Азию, конечно, повсеместно декларируется, однако экономика не может так быстро перестроиться. Тем более наши нефтегазопроводы были проложены в Европу. Китайцы, в свою очередь, сложные переговорщики. Плюс на нас давит конкуренция по газу со стороны Туркменистана, а недавно Иран начал поставлять нефть и газ на внешний рынок. Не говоря уже о том, что у нас не растет импорт», — сказала она.

Несмотря на сокращение торговли с азиатскими странами, следует отметить, что она представлена в денежном выражении. Не исключено, что в абсолютных величинах картина товарооборота несколько иная. База данных ФТС выдает статистику в тоннах только по всем регионам России и сразу по огромному количеству товаров, которые технически невозможно обобщить. А подсчет вручную занял бы много времени. «В тоннах у нас есть небольшой рост в 2-3% с азиатскими странами, но лишь по некоторым позициям товаров. Общий товарооборот в абсолютных величинах все равно снижается», — отметила Галина Кузнецова.

По ее словам, цикл роста внешней торговли, который приходился на 2011-2013 годы, был прерван в 2014 году по разным причинам, «и такой красоты, как в 2013 году, мы как минимум еще несколько лет не увидим». «У нас все же идет кризис, рецессия. Те люди, которые объявляют о росте торговли с азиатскими странами, как правило, сравнивают данные с 2015 годом, который был самым провальным. Естественно, в сравнении с ним будет рост в 2016 году и даже в 2017-м будет рост в сравнении с 2016-м. Но они забывают, что перед этим объемы торговли были значительно выше. Чудес не бывает», — сказала она.