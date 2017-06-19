США: ЛГБТ-сообщество провело первый русскоязычный парад гордости

Преследуемые в России и других странах Евразии русскоязычные представители ЛГБТ-сообщества пытаются добиться, чтобы их услышали в городе с самой большой русскоязычной диаспорой в США, пропагандируя толерантность и инклюзивность.

Толпа с радужными флагами и транспарантами «Мы геи, и мы здесь живем» и «Гомофибия – это не кошерно» провели в конце мая парад гордости на променаде в бруклинском районе Брайтон-Бич, где традиционно проживает огромное сообщество русскоязычных эмигрантов.

Данное шествие было первым в истории гей-парадом, организованным специально для русскоязычных жителей США. Число участников, по оценкам, достигло 300 человек. Перед собравшимися выступили российско-американская журналистка Маша Гессен и омбудсмен Нью-Йорка за гражданские права Летиция Джеймс, выразившие поддержку русскоязычному ЛГБТ-сообществу.

Для некоторых участников данное мероприятие стало весьма эмоциональным моментом. Многие принявшие участие в марше приехали в США, спасаясь от постоянной дискриминации и преследований. Данная тенденция подчеркивается продолжающимися системными нарушениями прав представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне.

Немного придя в себя после приезда в США, некоторые находят в себе силы начать рассказывать о том, что им пришлось пережить, а также начинают противодействовать ненависти, пропагандируемой властями России и других государств региона. Одной из тех, кто решился открыто высказаться, была 35-летняя Эльвира Бродская, подавшая прошение на получение политического убежища в США.

«Когда я только приехала в США, я очень боялась, я боялась всех, кого видела», – сказала она.

Бродская вспоминает, что впервые в отношения с женщиной она вступила в возрасте 26 лет. «Я очень старалась быть нормальной, – сказала она EurasiaNet.org. – Я даже жила с мужчиной».

В 2008 году она влюбилась в женщину, Анастасию Орлову, с которой сейчас состоит в браке, и полностью отдалась этим отношениям. Пара жила открыто. Если не считать обычного давления со стороны членов семьи и предупреждений проявлять осторожность из-за проявлений гомофобии в России, у них было некое подобие нормальной жизни.

Но в 2012 году в Санкт-Петербурге был принят закон о запрете «пропаганды гомосексуализма», фактически криминализировавший публичные проявления обычного стиля жизни представителей ЛГБТ-сообщества. В следующем году схожий закон был принят в России на федеральном уровне. После этого жизнь изменилась. «Нам почти казалось, что мы живет в какой-то другой стране», – поделилась Бродская, добавляя, что с тех агрессия в их отношении со стороны гомофобов стала постоянной частью их жизни.

Настоящие проблемы начались в 2014 году, когда жившие в соседнем доме мужчины выстрелили паре в окно из огнестрельного оружия. Никто не пострадал, но когда Бродская и Орлова обратились в полицию, у них отказались принять заявление, назвав инцидент шуткой игривых «поклонников». В результате эти мужчины стали преследовать пару, и это продолжалось на протяжении нескольких месяцев. В конце концов, пара переехала в другой дом, но на новом месте к ним также относились с враждебностью. В октябре 2016 года они покинули Россию и попросили политического убежища в США.

Бродская и Орлова являются одними из сотен русскоязычных представителей ЛГБТ-сообщества, бежавших в США после введения в России в 2013 году закона о «пропаганде гомосексуализма». Как и многие другие подавшие на убежище русскоязычные иммигранты, они приехали в Нью-Йорк, плохо владея английским и не имея поддержки в новой стране. Поэтому сначала они попытались обосноваться в русскоязычном районе Бруклина.

Брайтон-Бич является одним из наиболее консервативных районов Нью-Йорка в политическом отношении. Согласно официальной статистике, на последних президентских выборах большинство местных жителей проголосовало за Дональда Трампа.

Когда Бродская попыталась снять квартиру на Брайтон-Бич, владелец сразу спросил ее, замужем ли она. Она ответила, что является лесбиянкой, а тот в ответ задал вопрос, почему она так ненавидит мужчин. Со схожими проблемами она столкнулась и при поиске работы. По этой причине Бродская с женой перебрались в другую часть города.

На параде Бродская выступила перед собравшимися и заявила, что впервые в жизни сейчас чувствует себя свободной. «Этот парад гордости очень важен, т.к. мы говорим: «Мы свободны, мы здесь, и мы имеем право быть здесь»», – сказала она.

Брайтон-Бич привлекает массы иммигрантов из бывшего СССР с 1970-х годов. По словам Нины Лонг, сопрезидента RUSA LGBT, русскоязычной американской организации представителей ЛГБТ-сообщества, дискриминация при поиске жилья и трудоустройстве в отношении русскоязычных представителей сообщества в этом районе является распространенным явлением. Люди, обратившиеся за получением убежища, особенно уязвимы, т.к. у них нет устойчивого источника дохода и кредитной истории, часто необходимых для съема жилья. В результате «люди часто молчат [о проявлениях гомофобии], опасаясь потерять работу или жилье», – сказала Лонг.

RUSA LGBT, работающая с 2008 года, организовала парад на Брайтон-Бич в целью противодействия гомофобским настроениям в этом районе, а также в качестве акции протеста против направленной против иммигрантов и представителей ЛГБТ-сообщества политики президента Трампа. Идея проведения парада родилась у сопрезидента RUSA LGBT Леши Горшкова еще два года назад, после того, как он бежал из России, но затем столкнулся с гомофобией в Бруклине.

Мероприятие началось с речи Елены Гольцман, 54-летней основательницы RUSA LGBT. «Важно избегать любой потенциальной конфронтации», – сказала она участникам.

Из-за дождя мало кто пришел посмотреть на парад, но многие местные жители, что все-таки пришли, выражали поддержку участникам марша. Александр Шилов, 35-летний житель Бруклина с малышом на плечах, был рад видеть, что русскоязычное ЛГБТ-сообщество пользуется своим правом на свободу слова. «Многие приехавшие из России никогда не встречали геев, – сказал он. – Им будет полезно увидеть этот мирный марш, организованный обычными людьми, которые ничем особо не отличаются от них. Изменит ли это их мировоззрение? Возможно, нет. Но с чего-то надо начинать».

Однако были и те, кто негативно отнесся к параду. Пожилая женщина из Одессы, не пожелавшая назвать своего имени, сказала EurasiaNet.org, что ей жаль «этих людей», т.к. они «больные».

«Что произошло в их жизни, что они дошли до такого?» – сказала она.

Раздавалась критика и со стороны представителей русскоязычного ЛГБТ-сообщества. Никита Ергалиев, активист в сфере ВИЧ/СПИДа из Казахстана, попросивший убежища в США, сказал, что не согласен с идеей проведения парада. «Русские люди понимают только язык силы. Этот марш по променаду с несколькими маленькими плакатиками? Местные будут смеяться по этому поводу на протяжении недель», – сказал он.

Организаторы считают, что мероприятие удалось. «Идея состояла не в том, чтобы разозлить кого-то, а в том, чтобы предстать перед людьми, не знающими, кто мы, и сказать: «Мы – часть вашего сообщества», – сказала Гольцман. – Я мать, я бабушка, у людей здесь братья и сестры, дочери, и все мы – часть сообщества, поэтому примите нас».