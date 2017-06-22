Россия: Мировое лидерство в атомной сфере – повод для гордости или тревоги?

Калининская атомная электростанция, расположенная в 225 километрах к северо-западу от Москвы. В эпоху, когда источники возобновляемой энергии становятся все более рентабельным средством производства электроэнергии, Россия по-прежнему делает упор на ядерную энергетику. (Фото: Росатом)

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. В эпоху, когда источники возобновляемой энергии становятся все более рентабельным средством производства электроэнергии, Россия по-прежнему делает упор на ядерную энергетику.

Ядерная энергетика теряет популярность во многих частях мира. В Соединенных Штатах снижение стоимости возобновляемых источников энергии делает их более привлекательным вариантом производства электроэнергии, чем ядерные АЭС. Франция, страна с давними традициями в области ядерной энергетики, также стремится снизить свою зависимость от реакторов. И даже Китай сейчас вкладывает больше средств в развитие ветропарков, чем в ядерную инфраструктуру.

Между тем Россия идет против мировой тенденции. Согласно данным Bloomberg New Energy Finance, ядерные реакторы обеспечивают 11% внутреннего производства электроэнергии в РФ, а доля ветровой и солнечной энергетики остается незначительной. Более 40% электроэнергии в России генерируется путем сжигания природного газа. Единственным крупным возобновляемым источником электроэнергии в РФ является гидроэнергетика, обеспечивающая примерно 20% нужд страны.

В последние месяцы Россия предприняла некоторые шаги по развитию ветроэнергетики. Однако усилиям в этой области мешает закон, согласно которому как минимум 40% всей инфраструктуры для выработки энергии должно производиться в России. Чтобы выполнить это условие, России придется привлечь очень значительные объемы иностранных инвестиций.

Тем временем на мировых рынках Россия пытается обратить свое отставание в сфере возобновляемых источников энергии в преимущество.

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» является сейчас самым активным игроком на международном рынке ядерных энерготехнологий. Корпорация заключила договоры на строительство АЭС, а также поставки ядерного топлива и предоставление экспертной помощи, с 20 странами Ближнего Востока, Африки, Азии и Латинской Америки. За исключением атомной электростанции «Барака» в ОАЭ, строительством которой занимается южнокорейская Korea Electric Power Corporation, Россия вовлечена во все прочие проекты по строительству АЭС на Ближнем Востоке.

Последним шагом «Росатома» на ближневосточном направлении было заключение в конце мая договора о строительстве первой атомной электростанции в Египте (при условии одобрения данного проекта египетским правительством). Данный контракт является последним из четырех двусторонних соглашений, подписанных Египтом и Россией относительно атомной электростанции «Эль-Дабаа», которую планируется соорудить примерно в 200 милях к западу от Каира. Первый контракт, подписанный в конце 2015 года, касался строительства и технического обслуживания АЭС на 10-летний период, и включал условие, согласно которому Россия обязалась обеспечивать АЭС топливом в течение 60 лет.

«Эль-Дабаа» будет состоять из четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200 – обновленной версией модели ВВЭР-1000, разработанной в СССР в середине 1970-х годов. Первый энергоблок с реактором ВВЭР-1200 был введен в эксплуатацию ранее в этом году на Нововоронежской АЭС в России. Предполагается, что проект «Эль-Дабаа» будет запущена в эксплуатацию в 2024 году.

Египет является одной из четырех ближневосточных стран, где «Росатом» построил или собирается построить АЭС. Дочерняя компания «Росатома», «Атомэнергострой», которая занимается строительными проектами за рубежом, имеет контракты на сооружение АЭС в Иордании и Турции. Также компания строит дополнительные реакторы на иранском «Бушере». «Росатом» предоставит финансирование, персонал и топливо для этих АЭС, но при этом они останутся в собственности корпорации, и она будет получать доход от производимой на них электроэнергии.

Россия предоставила примерно 50% финансирования для турецкой АЭС «Аккую» и будет полностью обеспечивать ее топливом после завершения строительства. Более 85% финансирования проекта «Эль-Дабаа» в Египте поступит в виде предоставляемых Москвой займов, хотя сама Россия переживает сейчас экономический спад.

Египет также изучает возможность сооружения второй атомной электростанции на побережье Средиземного моря.

Во времена Холодной войны как США, так и СССР помогали ближневосточным странам развивать ядерную энергетику. Правительства Иордании и Египта в середине 1950-х годов проявили интерес к сооружению АЭС, и Советский Союз в 1961 году начал строительство исследовательского реактора в Египте. Подобные реакторы были также построены в Ираке в 1967 году и в Ливии в 1981 году. В 1995 году Министерство атомной энергии России подписало контракт на строительство АЭС «Бушер» в Иране.

В 2010 году правительство РФ предоставило «Росатому» право открывать представительства в российских посольствах за рубежом. Корпорация уже открыла подобные представительства в Дубае и Пекине в апреле 2016 года. Согласно утверждению на сайте компании, «десятилетний портфель зарубежных заказов Госкорпорации «Росатом» по итогам 2016 года составил свыше 133 миллиардов долларов».

«Росатом» также сотрудничает с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) в сфере развития ядерной инфраструктуры на международном уровне. Российская сторона обязалась ежегодно дополнительно вносить в бюджет МАГАТЭ до $1,8 млн для реализации целевых программ по развитию атомной инфраструктуры в странах-членах агентства.

Однако эксперты выразили обеспокоенность в связи с тем, что амбициозные проекты «Росатома» не подкреплены адекватными планами по утилизации ядерных отходов. Базирующаяся в Норвегии экологическая организация Bellona, проводящая независимые исследования касательно международных ядерных и экологических проблем, критически оценивает отсутствие плана относительно переработки и удаления ядерных отходов. Она также указывает на то, что зависимость от России в сфере поставок ядерного топлива может поставить страны-получатели в сложное положение в случае ухудшения политической обстановки.