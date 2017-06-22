Казахстан: Неуклюжие действия властей усугубили пиар-катастрофу вокруг EXPO-2017

Заметка из блога EurasiaNet «В коконе»

НОВОСТИ / БЛОГИ.Выставку EXPO-2017 в Астане – очередной дорогостоящий имиджевый проект, призванный продемонстрировать миру достижения Казахстана – не назовешь пиар-успехом.

Одним из очередных провалов, которых вполне можно было избежать, стала реакция властей на пренебрежительную статью в авторитетном журнале Foreign Policy под заголовком «Казахстан потратил $5 млрд на «Звезду смерти», которая даже не стреляет из лазерных пушек», в которой подвергалось сомнению не только проведение EXPO в Казахстане, а вся концепция выставки. Автор материала обратил особое внимание на малочисленность посетителей и чрезмерные затраты на проведение мероприятия в Казахстане.

Вместо того чтобы проявить благоразумие и рассудительность, обиженные казахстанские чиновники начали лезть в бутылку.

Директор департамента по связям с общественностью «НК Астана ЭКСПО-2017» Сергей Куянов заявил 19 июня, что автор статьи Джеймс Палмер не имел права критиковать мероприятие, т.к. он даже не посетил его. По словам Куянова, были веские доказательства тому, что Палмер не только на выставке, но даже в Казахстане никогда не был.

Но тут Палмер выставил в Twitter фотографию своего паспорта с отметками о въезде в Казахстан и выезде из страны, а также билеты, подтверждающие посещение им EXPO-2017. А потом еще поиздевался.

«Добро пожаловать мои новые казахстанские фоллеверы! Вы очаровательный народ с прекрасной страной, но, к сожалению, тупыми властями», – написал он на Twitter.

Затем многие интернет-пользователи в Казахстане сообщили, что у них перестал открываться сайт Foreign Policy, что еще больше усугубило пиар-катастрофу. Казахстанские власти часто блокируют доступ к сайтам, которые они считают экстремистскими или незаконными, но порой этот метод применяется и к новостным ресурсам, публикующим критику в адрес правительства.

Подобная неуклюжая реакция, скорее всего, лишь привлечет еще большее внимание к вопросам, поднятым Палмером, включая ропот и жалобы среди граждан страны по поводу EXPO-2017.

Многие, в частности, жалуются, что из-за мероприятия в Астане взлетели цены на продукты питания и услуги. Поднялись даже расценки на посуточный съем квартир, т.к. владельцы жилья надеются поживиться за счет толстосумов из-за рубежа.

Согласно данным риэлтерского сайта Krisha.kz, стоимость суточной аренды квартиры в столице (подобная практика является популярной бюджетной альтернативой съема номера в гостинице) выросла в два раза и колеблется в диапазоне 20-35 тыс тенге ($64-110). Владельцы квартир объясняют рост цен повысившимся спросом.

По словам специалистов по недвижимости, гости с ограниченным бюджетом селятся на окраинах города, но соглашающиеся на подобные варианты сейчас теряют большую часть сэкономленных денег, т.к. взлетели цены на такси.

«Нам тоже не сладко, но что мы можем сделать? – посетовал один риэлтор Krisha.kz. – Сегодня я поехал на работу на такси. Мне удалось сбить цену за проезд только после того, как я убедил водителя, что я местный».

Неизвестно, что водители такси думают о представленных на EXPO зеленых технологиях, но им явно по вкусу возможность подзаработать: обычный тариф за проезд в такси по городу, составляющий 500-700 тенге ($1,6-2,2), сейчас повысился в несколько раз.

Простодушные приезжие становятся легкой добычей для местных ловкачей.

Полиция старается делать, что может. Например, 6 июня сотрудники задержали 33-летнего таксиста, взявшего с венгерского туриста $130 долларов за проезд из аэропорта в центр города. Обычная стоимость подобной поездки составляет менее $10. Другой таксист взял с гостя из Германии более «скромную» плату в $60.

Выросли даже цены на авиабилеты внутри страны. Популярная блогерша Ботагоз Токтар пожаловалась, что авиакомпания Air Astana резко подняла тарифы на билеты из Астаны в Алматы, и несколько эмоционально назвала авиакомпанию «бесчеловечными мерзавцами».

Между тем новостной сайт Nur.kz указал на грабительские цены (по казахстанским меркам) на закуски на выставке. Например, сообщалось, что бутылка воды стоит почти $5, конина – $17, куырдак – $20, а чайник чая – $6. Ценовая надбавка на некоторые из самых простых закусок составляла 1000%. Как отметил репортер Nur.kz, учитывая, что 95% посетителей выставки – это местные жители, сложно утверждать, что задранные цены затрагивают только иностранцев.

Власти предприняли ряд символичных, но, судя по всему, малоэффективных попыток снизить цены. Городская администрация Астаны составила список самых доступных вариантов съема жилья и создала работающую на разных языках систему бронирования.

«Мы стараемся оказать влияние на расценки рыночными методами», – сказал мэр города Малик Бектуров.

Между тем с бездомными жителями столицы обращаются менее мягкими методами. В Интернете появилась видеозапись, на которой сотрудники полиции ведут группы мужчин, один из которых шел на костылях, которых решено было временно выдворить из Астаны. После публикации видео некоторые из тех, кого должны были выдворить из столицы, решились рассказать подробности происходящего. Данное решение объяснили попыткой облагородить вид столицы на время работы выставки.