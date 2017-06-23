Россия: Можно ли выжить на прожиточный минимум или даже на среднюю зарплату?

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании, посвященном социально-экономическому развитию страны. (Фото: Пресс-служба президента РФ)

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Прожиточный минимум в России за три года вырос на треть почти до 10 тыс рублей, однако по-прежнему как минимум вдвое занижен в сравнении с реальными потребностями. Удержание низкого уровня прожиточного минимума позволяет властям экономить на социальных выплатах и не портить статистику бедности. Издание EurasiaNet.org попыталось выяснить, сколько в реальности нужно людям, чтобы избежать нищеты.

Правительство РФ опубликовало проект постановления о прожиточном минимуме в первом квартале 2017 года (устанавливается по итогам квартала). Согласно документу, наименьшая ежемесячная сумма, достаточная, по мнению государства, для обеспечения одного человека продовольственными и непродовольственными товарами и услугами, составляет 9909 рублей.

Этот показатель вырос с 2014 года (7688 рублей) на 29%, хотя в представлении многих жителей по-прежнему является крайне низким. По данным опроса ВЦИОМ, 80% населения считает бедными тех, кому едва хватает средств на еду или одежду. Исходя из этого определения, бедность в представлении жителей наступает при доходе ниже 15506 рублей на члена семьи, говорится в исследовании. В Москве и Петербурге этот показатель составляет 21681 рубль на человека, в сельской местности – 12478.

Прожиточный минимум рассчитывается по методике, согласно которой стоимость непродовольственных товаров (к примеру, 2500 рублей) равна половине стоимости продовольственных (5000 рублей). Аналогичным образом рассчитывается стоимость услуг (еще 2500). (Общая сумма, таким образом, 10000.) Упрощение методики приводит к некоторому несоответствию стоимости непродовольственных товаров и услуг реальным ценам, даже несмотря на то, что в ней используются поправочные коэффициенты, в которых учитывается инфляция, пояснила EurasiaNet.org заведующая лабораторией Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Елена Гришина.

«В то же время надо понимать, что прожиточный минимум является некоторым компромиссом между оценкой базовых потребностей населения и бюджетными возможностями государства, поскольку количество получателей и размер отдельных социальных пособий, предоставляемых с учетом нуждаемости, зависит от величины прожиточного минимума», – добавила она.

Так как величина прожиточного минимума учитывается при расчете бедности в России, уровень субъективной бедности (доля тех, которые считают, что им хватает денег только на еду или не хватает даже на нее) превышает официальный уровень бедности. Например, в 2016 году официальный уровень нищеты составлял 13,5% населения, а показатель субъективной бедности, по данным «Фонда «Общественное мнение»», в конце года составил 40%, отметила Гришина. По данным Росстата, средний доход людей, которым хватает денег на еду и одежду, в среднем, превышает два прожиточных минимума, заключила эксперт РАНХиГС.

Но даже средняя зарплата, значительно превосходящая показатели прожиточного минимума, часто является едва достаточной для выживания.

Ольга и Юрий – жители Петербурга, доходы и расходы которых можно считать типичными для этого города (численность населения в нем – 5,2 млн людей, официальная средняя зарплата – 53272 рубля). Они просили не указывать их фамилии и имена работодателей. Их совокупный ежемесячный доход составляет 105,4 тыс рублей. Живут без детей в собственной двухкомнатной квартире (то есть аренду не платят).

«Не остается ничего. Нет денег на одежду, обувь, нет денег на более качественные продукты, нет на путешествия, не хватает на концерты и культурную жизнь. Если говорить о том, какая сумма нас устроила бы, думаю, нам хватило бы по 150 тыс в месяц каждому», – убеждена Ольга.

По ее Ольги, для физического выживания среднестатистическому петербуржцу необходимо 50 тыс рублей в месяц. «Если представить, что у меня нет никаких желаний, я только ем и сплю, то минимум, чтобы только выжить, нужно 30 тыс», – сказала она.

Давид из Перми (население – 1 млн человек, официальная средняя зарплата – 31884 рубля) также получает среднюю зарплату для своего региона – 35 тыс рублей плюс 700 рублей в день суточных на время частных в его работе командировок. Живет в однокомнатной квартире в Перми, аренду не платит.

Сумма его расходов на еду, одежду, коммунальные услуги и транспорт составляет 33250 рублей. «Деньги в принципе не остаются. Уровень зарплаты мне кажется недостаточным», – отметил он.

«Что касается минимума, на который можно жить, думаю, уровень прожиточного минимума вполне ему соответствует. На 10 тыс в месяц будешь реже покупать одежду, не так вкусно питаться, уровень комфорта будет другой. Но выжить можно…», – добавил Давид.

Следует учитывать, что оба домохозяйства, с членами которых удалось пообщаться EurasiaNet.org, состоят исключительно из обладающих средним доходом граждан (т.е. в них нет детей, престарелых родителей и прочих лиц, находящихся полностью или частично на иждивении остальных членов домохозяйства).

Тема доходов жителей России становится особенно актуальной на фоне ухудшения их финансового состояния, которое тянется с 2014 года. По данным Росстата, с октября 2014 года реальные располагаемые доходы населения страны обвалились почти на 15%, практически сведя на ноль весь прогресс, достигнутый в сфере повышения благосостояния россиян в предыдущее десятилетие.