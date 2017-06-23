Узбекистан: Мирзиёев, убийство в СИЗО и сопротивление милиции

НОВОСТИ / БЛОГИ. Мать бизнесмена, по сообщениям убитого в период содержания под стражей в милиции, добилась практически невозможного – аудиенции с президентом страны, но затем, по сообщениям, местная милиция не ей дала попасть на эту аудиенцию.

Миродилло Омонов, 32-летний предприниматель из Сурхандарьинской области, был якобы подвергнут пыткам и позднее скончался по причине дурного обращения в период содержания под стражей в милиции после ареста 20 января по пути домой со свадьбы.

Он был похоронен, но затем семья потребовала эксгумации тела, и последовавшая медицинская экспертиза обнаружила на трупе следы физического насилия, противоречившие официальной версии, что он умер от сердечного приступа. Милиция позже изменила официальную версию, заявив, что Омонов повесился.

Мать Омонова, Карамат Кадырова, написала петицию в приемную президента Шавката Мирзиёева, попросив вмешаться в данное дело. По ее словам, к ее удивлению, ей позвонили из администрации президента и пригласили в Ташкент.

Ее попыткам пробиться к президенту ранее в этом году помешали, но затем ей был назначен прием 22 июня в 10 утра.

Независимая журналистка и правозащитница Малохат Эшонкулова сообщила вечером 19 июня, что когда Кадырова ехала в Ташкент, на одном из КПП ее остановили сотрудники милиции. Затем ее отвезли в Джаркурганский районный суд Сурхандарьинской области, написала Эшонкулова на своей странице в Facebook.

Эшонкулова также сообщила EurasiaNet.org, что Кадырову привели в суд в полночь, и там в такое время никого не было.

«Судьи там не было, поэтому они его разбудили и привезли в суд. Затем они состряпали какое-то дело о том, что Карамат Кадырова якобы совершила хулиганские действия. Теперь активисты подают ходатайство о ее освобождении», – сказала Эшонкулова.

Кадырова нажила влиятельных врагов, публично заявив, что ее сына убили по приказу главы местного рынка, пытавшегося отобрать ее собственность.

Кадыровой также удалось привлечь к данному делу необычно много внимания на самом высоком уровне. 29 января ее принял министр внутренних дел Абдусалом Азизов, пообещавший добиться справедливого разрешения данного дела.

Чем объясняется столь решительное поведение сурхандарьинской милиции, осмелившейся остановить человека, ехавшего на встречу в президентскую администрацию? Сопротивлением местных элит Ташкенту? Приказом из Ташкента? Борьбой в правящих кругах?

Неожиданные повороты в этой истории – лишь одна из лакмусовых бумажек, которые позволят определить, насколько искренни заявления Мирзиёева и его правительства о реформах. Президент Узбекистана сделал особый акцент на реформировании милиции и превращении ее в более подотчетный орган, и негативный результат в деле Омонова может стать плохой новостью для всех.