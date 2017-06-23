Узбекистанцы на 5-м месте среди крупнейших общин мигрантов в Южной Корее

НОВОСТИ / БЛОГИ. Узбекистан занял пятое место по числу своих граждан, находящихся в Южной Корее, согласно опубликованному 21 июня докладу Министерства юстиции Республики Корея.

На первом месте среди самых крупных иностранных общин в Южной Корее стоят граждане Китая. Их в стране свыше 1 млн человек, или примерно 50% от общего числа всех проживающих и трудящихся в Корее иностранцев.

На втором месте с большим отрывом разместился Вьетнам (150 тыс или 7,3% от общего числа иностранцев). Затем следуют США (140 тыс или 6,8%) и Таиланд (100 тыс или почти 5%).

Пятое место в списке разделили Узбекистан и Филиппины (каждая из этих двух стран представлена в Корее примерно 55 тысячами своих граждан, составляющими по 3% от общего числа иностранцев).

Представляется, что число граждан Узбекистана в докладе корейских властей несколько занижено, учитывая многочисленные сообщения о большом количестве нелегальных трудовых мигрантов из этой центральноазиатской республики, не попадающих в официальную статистику.

Можно также предположить, что число узбекских граждан в Южной Корее будет увеличиваться. В частности, в последние месяцы Ташкент и Сеул ведут активные переговоры об очередном упрощении выдачи виз для узбекских граждан и дальнейшем увеличении квоты для узбекистанцев, желающих отправиться на заработки в Республику Корея. Ранее корейская сторона неоднократно шла навстречу в этих вопросах.

Также увеличению потока узбекских трудовых мигрантов в Южную Корею может способствовать общая тенденция привлечения этой страной все большего числа мигрантов. В частности, в 2016 году число иностранцев в Корее достигло 2,04 млн человек, или 4% общего населения страны. В 2015 году данный показатель составлял 1,9 млн человек, а 10 лет назад – всего 910 тыс, отмечается в докладе корейского Минюста.