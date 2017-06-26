Узбекистанцы в тройке самых оптимистичных народов мира – доклад Gallup

НОВОСТИ / БЛОГИ. Узбекистанцы оказались в тройке самых оптимистичных и позитивно настроенных народов планеты, согласно результатам опубликованного на днях ежегодного исследования Gallup, одной из авторитетнейших организаций по исследованию общественного мнения. Жители Кыргызстана, России и Казахстана хоть и не попали в число «крайних оптимистов», но зато, согласно результатам опроса Gallup, не склонны и особо грустить и тревожиться.

В рамках 149 тыс собеседований с жителями 142 стран мира исследователи Gallup задавали респондентам вопросы о положительных и отрицательных эмоциях, испытанных ими за последнее время. Примеры вопросов о положительных эмоциях включали: «Много ли Вы вчера улыбались и смеялись?» и «Узнали или делали ли Вы вчера что-нибудь интересное?», а об отрицательных: «Провели ли Вы значительную часть вчерашнего дня в грусти?», «Находились ли Вы вчера под стрессом?», «Испытывали ли Вы много боли? Беспокойства? Злобы?».

Положительные эмоции

Жители Узбекистана оказались на третьем месте в списке людей, чаще всего отвечавших «да» на вопросы о том, испытывали ли они в последнее время положительные эмоции. В рейтинге по этому показателю они уступили лишь населению Парагвая и Коста-Рики, разделив третье место с жителями Панамы и Филиппин. Узбекистан также является единственным постсоветским государством, попавшим в десятку самых оптимистичных и позитивно настроенных стран, а доминируют в рейтинге (8 из 10) государства Латинской Америки.

Между тем в десятку стран, чьи граждане реже других отвечают «да» на вопросы о наличии положительных эмоций и событий в их жизни, попали аж пять постсоветских стран, включая Беларусь, Грузию, Азербайджан, Литву и Украину. В целом, все государства бывшего Союза, кроме Узбекистана и Кыргызстана, получили в этой категории баллы ниже среднего по миру.

Отрицательные эмоции

Кроме того, жители Узбекистана оказались на втором месте среди 142 охваченных исследованием стран мира по доле людей, ответивших «нет» на вопросы о том, испытывали ли они недавно негативные эмоции, включая грусть, боль, злобу и пр.

На первом месте среди наименее негативно настроенных – граждане Кыргызстана, а третье место разделили жители России и Казахстана. Эти страны хоть и не попали в десятку «крайних оптимистов», но зато, согласно результатам опроса Gallup, меньше других склонны грустить, тревожиться и злиться. Также в десятке лидеров в этой категории оказалась Эстония.

В десятку стран, жители которых чаще всего испытывают отрицательные эмоции, не попало ни одно из постсоветских государств. Лидируют в списке охваченные войной Ирак и Южный Судан.

Комментарии авторов

Комментируя результаты своего исследования, авторы отметили, что «тот факт, что так много людей в Латинской Америке говорят о положительных эмоциях в своей жизни, как минимум частично отражает культурную тенденцию в регионе концентрироваться на положительных аспектах жизни. Согласно исследованиям Gallup, единственной переменной, способной предопределить результаты как «Рейтинга положительных эмоций», так и «Рейтинга отрицательных эмоций», является страна происхождения человека, что, возможно, указывает на то, что на ответы людей на эти вопросы влияют культурные факторы», а не обязательно то, как у них на самом деле обстоят дела.

Также авторы отмечают, что уровень положительных эмоций повышает наличие прочных социальных связей (близкие и дружественные отношения с родственниками, друзьями, соседями, членами общины и пр.), что объясняет, почему многие из наиболее позитивно настроенных людей не обязательно живут в наиболее экономически процветающих странах.