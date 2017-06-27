Узбекистан: Певцов обяжут получать гослицензию на размещение клипов в YouTube

Кадр из клипа Мунисы Ризаевой «Сакраменто» (Источник: YouTube)

НОВОСТИ / БЛОГИ. С 1 июля деятели эстрады в Узбекистане обязаны будут обращаться в государственную организацию «Узбекконцерт» за получением разрешения на выставление клипов в YouTube. Нарушителей будут лишать лицензии – жизненно важного для исполнителей документа, дающего право выступать с концертами и ездить на гастроли.

Слухи об этом постановлении ходили уже на протяжении некоторого времени, но на днях данную информацию удалось подтвердить Радио «Озодлик».

«Это делается для предотвращения распространения музыкальных клипов, не соответствующих национальным традициям и менталитету узбекского народа», – сказал представитель «Узбекконцерта» Радио «Озодлик».

До объявления о новых правилах выставления клипов в YouTube производимые в Узбекистане видеоклипы стали предметом активного обсуждения. В частности, на состоявшемся 20 июня ток-шоу гости обрушились на клип «Сакраменто» Мунисы Ризаевой.

Один из участников ток-шоу, комментатор по вопросам культуры Фахриддин Исматов, сказал в разговоре с EurasiaNet.org, что клип был рабской имитацией испанской культуры (правда, в клипе это не очень заметно) и что многие узбекские слова в клипе переиначивались неуместным образом на испанский манер. Несмотря на такое «разнузданное» подчинение иностранным ценностям, клип собрал 3,7 млн просмотров на YouTube.

Как сказала EurasiaNet.org специализирующаяся на новостях шоу-бизнеса журналист Дильдора Нишанова, весьма возможно, что клип «Сокраменто» вообще больше не появится на местном телевидении.

Подобный оборот событий может очень навредить деятелям эстрады, т.к. размещение клипов в Интернете и на телевидении является важным элементом раскрутки исполнителя.

«Создание клипов обходится очень недешево. Стоимость одного клипа колеблется в диапазоне от 5 тыс до 10 тыс. долларов. Запрет на показ клипа может погубить артиста. Как можно запретить клип просто росчерком пера?», – сказала Нишанова.

Запрет на показ определенных клипов по телевидению является в Узбекистане распространенным явлением. Например, 15 июня «Узбекконцерт» вынес постановление о запрете показа клипа Отабека Муталхужаева «Бомбей-Мумбай» по MY5 и «Миллий-ТВ» – самым популярным музыкальным телеканалам. Причиной послужила якобы нелепое содержание видео. Как отмечается на сайте Qalampir.uz, судя по всему, конкретной причиной была неспособность Муталхужаева отличить Бомбей от Мумбая (это названия одного и того же города).

Также под запрет можно попасть, если слишком перебрать с дифирамбами в адрес президента.

Дильфуза Исмоилова, вероятно, думала, что попала в яблочко, когда ранее в этом году выступила с посвященной президенту Шавкату Мирзиёеву песней под вычурно заискивающим названием «Да здравствует султан этих прекрасных земель». К сожалению для Исмоиловой, по сообщению Радио «Озодлик», «Узбекконцерт» вынес постановление, что «посвящение клипов определенным лицам, деятельности глав государств … является неэтичным». В результате клип с песней удалили с YouTube.