Таджикистан мечтает о восстановлении региональной энергосистемы (которую помог погубить)

Нурекская ГЭС обеспечивает 70% нужд Таджикистана в электроэнергии, но сезонность выработки приводит к хроническому дефициту электричества, что заставляет Душанбе искать альтернативы. (Фото: Азиатский банк развития)

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Холодные зимы конца 2000-х годов оказались фатальными для Объединенной энергетической системы Центральной Азии (ОЭСЦА). Но сейчас, почти десятилетие спустя, начали предприниматься попытки ее восстановления.

Наибольший интерес к возрождению сети проявляет Таджикистан. В 2007 он больше других государств региона оказался неготовым к аномальным зимним холодам. Страна не имела возможности вырабатывать достаточные объемы электричества для отопления, и многим жителям пришлось провести ту зиму в темноте и дрожа от холода.

Два года спустя, когда наступила еще одна суровая зима, Душанбе принял меры, вспоминает эксперт по энергетике Камолиддин Сирожидинов. Таджикистан, не посоветовавшись с партнерами, изъял больше выделенной ему доли из существовавшей тогда Объединенной энергосистемы Центральной Азии – построенной еще во времена СССР и существовавшей многие десятилетия сети, связывавшей более 80 электростанций в бывших советских республиках региона.

«Это привело к сбою энергосистемы, в результате чего Таджикистан и Сурхандарьинская область Узбекистана полностью остались без электричества. И это произошло рано утром», – сказал Сирожидинов. – Как следствие, эти страны вышли из системы в том же году и построили линии электропередач для создания единой энергосистемы на своей собственной территории».

При этом Узбекистан не только вышел из системы, но и полностью прекратил поставки электроэнергии в Таджикистан. Ташкент также заявил, что будет взимать транзитные пошлины за передачу электроэнергии в Таджикистан.

Этот эпизод ознаменовал начало конца существовавшей с 1970-х годов объединенной энергосистемы, в рамках которой республики, богатые гидроэнергетическими ресурсами, поставляли соседям излишки электроэнергии в пиковый сезон, а позже получали ее обратно из сопредельных государств, где производство электроэнергии осуществлялось за счет сжигания ископаемого топлива, включая уголь и газ.

В действительности причины развала объединенной энергетической системы еще более сложны и запутаны. Но в основе проблемы лежало недоверие между региональными лидерами и стремление стран региона добиться полной энергетической независимости.

Однако независимость обошлась в копеечку. Например, Таджикистан и Кыргызстан иногда вынуждены в зимний период идти на повышенные расходы воды ради выработки дополнительных объемов электроэнергии. Но следствием этого является последующая нехватка воды весной и летом, что сдерживает потенциал развития сельскохозяйственного сектора.

Такая цепная реакция особо больно ударила по Таджикистану. По причине отказа Узбекистана поставлять газ и электроэнергию, нехватка электроэнергии в Таджикистане стала зимой хронической проблемой. В областях из-за отсутствия какого-либо другого источника энергии жители селений рубят близлежащие леса на дрова.

По официальным данным, с начала 1990-х годов в Таджикистане было вырублено около 700 тыс гектаров леса. Для наглядности, если на момент обретения независимости леса покрывали около одной пятой части территории страны, то теперь этот показатель сократился до 3%. Оползни, сели, эрозия почв и наводнения стали одними из наиболее заметных последствий обезлесения.

В виду этих и прочих смежных проблем Азиатский банк развития и Всемирный банк многие годы убеждают власти государств региона более серьезно заняться вопросом интеграции энергетической инфраструктуры.

И, наконец, в середине мая представители государственных энергетических компаний центральноазиатских стран собрались в Астане для обсуждения возможного возрождения ОЭСЦА.

В своем официальном заявлении глава таджикской государственной энергетической компании «Барки Точик» Мирзо Исмоилзода спрогнозировал, что, в случае подписания всех необходимых документов, объединенная система может заработать уже через пару лет. Его прогноз представляется спекулятивным и оптимистичным, но факт начала переговоров по этому поводу уже сам по себе является примечательным событием.

Таджикистан особо заинтересован в восстановлении ОЭСЦА, т.к. рассчитывает получать значительные доходы от экспорта электроэнергии в летний период. В 2016 году компания «Барки Точик» экспортировала 1,3 млрд киловатт часов, по большей части в Афганистан.

Но восстановление ОЭСЦА не решит всех проблем, отметил Сирожидинов. «В некоторых городах и районах страны стоит оборудование, установленное еще в 1960-х годах, – сказал он. – Если мы обеспечим [гражданам] бесперебойную подачу электричества, они перестанут использовать свои [деревянные] печи. А старые трансформаторы просто не справятся с такой дополнительной нагрузкой».

В советские времена Таджикистане бесперебойно обеспечивался газом и углем, в связи с чем люди не так зависели от электричества.

По словам Сирожидинова, необходимо модернизировать распределительные сети, а также создать централизованную систему учета того, где и сколько потребляется электричества.

Андрей Захватов, эксперт по энергетическим системам в Центральной Азии, отметил, что восстановление ОЭСЦА отвечает интересам не только Таджикистана.

«Растущему населению требуется больше рабочих мест, а развитие промышленности происходит во всей Центральной Азии. Если Таджикистан получит возможность экспортировать дешевую электроэнергию в Узбекистан летом, то какой Узбекистану смысл отказываться? То же самое можно сказать о сотрудничестве между Таджикистаном и Кыргызстаном», – сказал он.

Следует отметить, что все это, скорее всего, стало возможным благодаря примирительной позиции нового президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, который отказался от политики вражды с соседями, проводившейся его предшественником, покойным Исламом Каримовым. Во время визита в Туркменистан в марте этого года Мирзиёев даже предложил Ашхабаду поставлять электроэнергию в Таджикистан через узбекские распределительные сети своей страны. Туркменистан, вышедший из ОЭСЦА еще в 2003 году, и Таджикистан неоднократно обсуждали подобное сотрудничество, но его реализации мешала позиция Каримова.

«За последние 10 месяцев отношения между Таджикистаном и Узбекистаном заметно потеплели, – сказал Захватов. – Насколько мы можем судить, руководство двух стран осознало, что политика долгое время мешала экономике, и это необходимо исправить. Поэтому есть надежда на налаживание сотрудничества в энергетической сфере и не только».