Россия благословила новый договор Армении с Евросоюзом

Президент Совета Европы Дональд Туск (справа) на встрече с президентом Армении Сержем Саргсяном в Брюсселе в конце февраля. Ереван и Брюссель работают над новым договором о партнерстве, который предполагается подписать в ноябре. (Фото: Совет Европы)

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Когда в 2013 году Армения вступила в переговоры о налаживании более тесных связей с Евросоюзом, Москва в последний момент вмешалась в процесс, и убедила Ереван вместо этого вступить в Таможенный союз. Тогда казалось, что вопрос об интеграции Армении с ЕС был закрыт, и что России зацементировала свои позиции в качестве доминирующего игрока в Армении.

Но теперь Брюссель и Ереван вернулись к данному вопросу и подготовили новое соглашение, которое, судя по всему, будет подписано без особых проблем. В первую очередь это связано с тем, из договора с Евросоюзом исключили положения, способные поставить под вопрос позиции России в этом закавказском государстве.

Новый договор, называющийся «Соглашением о всеобъемлющем и расширенном партнерстве», был предварительно одобрен как Брюсселем, так и Ереваном. Предполагается, что он будет подписан в ноябре на саммите «Восточного партнерства» ЕС. Документ пока не обнародован, но армянские и европейские дипломаты говорят, что он очень похож на соглашение, достигнутое в 2013 году, за вычетом положений о свободной торговле, которые теперь противоречили бы обязательствам Армении в рамках Евразийского экономического союза.

Российские официальные лица пока не высказывались публично по этому поводу, но за кулисами «Лавров дал зеленый свет», сказал EurasiaNet.org европейский дипломат в Ереване, имея в виду министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

«В ходе консультаций со всеми заинтересованными сторонами, в том числе с Россией, мы объяснили, что разговор больше не идет о Договоре о глубокой и всеобъемлющей свободной торговле», – сказал в беседе с EurasiaNet.org заместитель министра иностранных дел Армении и главный переговорщик по данному вопросу Карен Назарян. – Положение о свободной торговле «было основным препятствием для подписания Соглашения об ассоциации из-за нашего решения присоединиться к тогдашнему Таможенному союзу».

Несмотря на относительную ограниченность соглашения, он, тем не менее, предоставляет Армении серьезную альтернативу тесным связям с Россией.

«Мы уже долгое время проводим многовекторную внешнюю политику, и наша цель – поддерживать очень сбалансированный диалог между нашими важными партнерами, Россией, Европейским Союзом и Соединенными Штатами», – добавил Назарян.

Но некоторые в Армении все-таки опасаются, что Москва может расстроить и эти переговоры. «Никогда не знаешь, потому что завтра Россия может вытащить пистолет из кармана и положить его на стол, как это было в 2013 году», – сказал Александр Искандарян, директор аналитического центра «Институт Кавказа». В 2013 году, когда Армения и ЕС вели переговоры о подписании Соглашения об ассоциации, Россия открыто заявила, что продаст Азербайджану оружия на миллиарды долларов, а также пустила слухи о том, что может резко повысить цены на экспортируемый в Армению природный газ, отметил Искандарян. «Им даже говорить ничего не пришлось, и так все было ясно», – сказал он.

Озабоченность по поводу того, что сделка может сорваться, еще более усилилась в свете недавних критических высказываний посла ЕС в Ереване, заявившего, что Избирательная комиссия Армении «не заслуживает доверия».

Представители правящей Республиканской партии Армении отреагировали довольно резко. Министр юстиции Давид Арутюнян 15 июня назвал критику «попыткой вмешаться в наши внутренние политические дела». Между тем некоторые представители армянской оппозиции выразили предположение, что высказывания Арутюняна были результатом давления сщ стороны России, направленного на подрыв соглашения с ЕС.

Но большинство наблюдателей считает, что на этот раз соглашение все-таки будет подписано.

Одна из причин заключается в том, что геополитическая ситуация резко изменилась с 2013 года. Украина тогда обсуждала собственное Соглашение об ассоциации с ЕС, подобное тому, над которым работали Ереван и Брюссель. Россия твердо намеревалась не допустить этого, а Армения просто стала удобным орудием, при помощи которого можно было запугать Януковича. «Дело было не в Армении, а в Украине. Это был сигнал Украине. Киеву как бы говорили: «Смотри, что мы можем сделать»», – сказал европейский дипломат. (Янукович был впоследствии свергнут, и новое правительство завершило переговоры с ЕС о Соглашении об ассоциации, которое должно вступить в силу в сентябре).

Второй причиной является то, что, с точки зрения России, новый договор Армении с ЕС является относительно безобидным. В рамках договора Армению призывают провести политические реформы, многие из которых потенциально сложно будет осуществить, а взамен предлагают лишь ограниченные экономические стимулы. Кроме того, в договоре нет ничего о налаживании сотрудничества с ЕС в сфере безопасности. «Теперь они [россияне] видят, что геополитическая составляющая отсутствует», – сказал Теван Погосян, прозападный армянский политик и президент расположенного в Ереване Международного центра человеческого развития.

«Русским в действительности нет дела до Армении, – сказал вышеупомянутый европейский дипломат. – Их волнует их военная база. Они хотят держать здесь своих солдат – на границе с Турцией, на границе с Ираном – и им очень хочется также послать своих миротворцев в Нагорный Карабах. Вот что их интересует».

По словам дипломата, Армения также скрупулезно следила за тем, чтобы сделка не противоречила ее обязательствам в рамках Евразийского экономического союза. Ереван так осторожничал, что дипломат даже в шутку перефразировал позицию Армении в переговорах с ЕС таким образом: «Мы готовы работать с вами, если только Россия не скажет нам, что нам это не подходит».