Американские туристы и СМИ заново открывают для себя Узбекистан

В последнее время Узбекистан стал заметно чаще упоминаться в ведущих американских СМИ и заметках путешественников в качестве интересного «нового» направления для туризма. (Фото: Автор: Азиатский банк развития. Источник: Flickr.com. Дополнительная информация о фотографии здесь).

Заметка из блога EurasiaNet.org «Чойхона»

НОВОСТИ / БЛОГИ. В последнее время Узбекистан стал заметно чаще упоминаться в ведущих американских СМИ и заметках путешественников в качестве интересного «нового» направления для туризма.

Только за последние несколько недель статьи об Узбекистане появились в посвященных путешествиям и развлечениям разделах целого ряда крупнейших американских СМИ, в том числе «Си-эн-эн», «Вашингтон пост», «Вашингтон таймс», «Блумберг» и пр.

В частности, издание «Блумберг» опубликовало подробную статью и фотоэссе об узбекском Шахрисабзе, советуя своим читателям в ближайшее время посетить этот город.

«Си-эн-эн» не стал ограничиваться одним городом, и рассказал о Самарканде, Хиве и Ташкенте, отметив, что хотя Узбекистан мало упоминается в западных СМИ, эта страна может предложить путешественникам «одни из самых поразительных на всей планете природных и созданных руками человека» пейзажей и туристических объектов.

Газета «Вашингтон пост» отметила Узбекистан в качестве перспективного наплавления для предпочитающих «зеленый» туризм и любителей покататься на горных лыжах, полазать по горам и поплавать на лодках и плотах, а также опубликовала подробный рассказ группы «обычных» туристов.

Не отстало от других и издание «Вашингтон таймс», опубликовавшее довольно подробную статью, указывая Узбекистан в качестве уникального и увлекательного места, предлагающего гостям калейдоскоп «интересностей», от истории религии до архитектуры и великолепной кухни.

Узбекистан в последнее время часто мелькает и в профессиональных туристических изданиях, а также блогах, заметках и фотоальбомах частных путешественников.

Узбекистанцам будет приятно услышать, что отзывы об их стране, по большей части, крайне положительные. Всеми в один голос признается неповторимость и увлекательность большинства туристических объектов, несомненно стоящих того, чтобы с ними ознакомиться. Что немаловажно, также повсеместно отмечается, что Узбекистан является одной из самых безопасных стран для туристов.

Правда, путешественники указывают на незатейливость гостиниц и, в целом, некоторую неразвитость инфраструктуры. Но учитывая, что многие ожидали от «окутанного неизвестностью» Узбекистана гораздо меньшего, большинство туристов остаются приятно удивленными и довольными своим путешествием по этой центральноазиатской республике.