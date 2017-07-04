Украина: Закон о языковой квоте в СМИ – восстановление справедливости или повод для охоты на ведьм?

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НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Демократии и свободе слова могут угрожать не языковые квоты, а скрытые цели политиков.

В конце мая Верховная Рада Украины приняла закон с витиеватым названием «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно языка вещания аудиовизуальных (электронных) средств массовой информации». Хотя меняется суть всего одной статьи закона о телевидении и радиовещании, последствия коснутся тех 87% граждан, которые привыкли получать информацию о происходящем в стране с экранов телевизоров.

С октября текущего года все общенациональные телерадиоорганизации в Украине будут обязаны вещать на украинском языке не менее 75% еженедельного эфирного времени. Для местных теле- и радиостанций квота снижена до 60%. Для ТРК коренных народов украинская квота вещания составляет всего 30%. Вещание без дублирования разрешается, если репортаж ведется с места событий; также квоты не распространяются на речь приглашенных в студию и представителей коренных народов.

За нарушение закона предусмотрен штраф в размере 5% от общей суммы лицензионного сбора. Однако не считается нарушением транслирование программ и фильмов, созданных в СССР до 1 августа 1991 г., а также показ на протяжении года русскоязычной продукции, созданной или закупленной телекомпаниями до момента вступления закона в силу.

Принятый закон нельзя назвать нововведением, поскольку на протяжении 2006-2012 гг. в Украине уже действовали нормы, которые гарантировали вещанию на украинском языке 75% суточного эфирного времени телеканалов и радиостанций. Тогда это была просто общая норма. Ее должен был интерпретировать и следить за выполнением специальный регулятор – Нацсовет по вопросам телерадиовещания.

Однако в 2012 году это положение отменили так называемым «законом Колесниченка-Кивалова» – «Об основах государственной языковой политики». С марта 2014 по май 2017 из-за обжалования этого закона в Конституционном суде и перспектив его полной отмены вопрос выбора языка вещания практически не регулировался.

Об этой проблеме впервые открыто заявил президент Петр Порошенко на встрече с представителями украинской диаспоры в августе 2016 г., «передав привет» собственникам и топ-менеджерам некоторых телеканалов. «Господа, доля украинского языка у Вас непозволительно мала. И прежде чем проявить законодательную инициативу, предлагаю рынку вспомнить о совести и о саморегулировании», – сказал глава государства.

Президент имел в виду, прежде всего, популярные телеканалы «Интер» и «Украина», собственники которых ранее входили в число ближайших соратников Виктора Януковича и сейчас остаются у руля крупнейшей оппозиционной парламентской фракции – «Оппозиционного блока».

Оба телеканала действительно ведут вещание преимущественно на русском. Это подтверждает и проведенный в феврале 2017 г. мониторинг Нацсовета. На всех общенациональных телеканалах группы «Интер» (Интер, К1, К2, НТН, Ентер-фильм) доля украинского вещания в среднем не превышала 37%, а на главном – «Интере» – дотягивала едва до 26%.

Между тем, по данным Центра Разумкова, в 2016 г. украинский язык считали родным 69% жителей страны, а русский – 27%. При этом дома на украинском разговаривали 55%, на русском – 41%.

С другой стороны, претензии к существующему языковому дисбалансу в медиа высказывают и ученые, специализирующиеся на этнолингвистической проблематике в Украине. По словам главного научного сотрудника Института политических и этнонациональных исследований НАН Украины Владимира Кулика, и чиновники, и телеканалы не делают всего необходимого для поддержки государственного языка. «Они если и используют украинский язык, то в «плохое время», не в прайм-тайм, а среди ночи, или в новостях, а не в сериалах или ток-шоу, еще и ведущего приглашают русскоязычного», – сказал он.

Директор Института украинского языка НАН Украины, доктор филологических наук Павел Гриценко пошел еще дальше, назвав русский язык средством связывания народов СССР в единое целое, которое использовали КПСС и КГБ. «Они это понимали, и поэтому их наследники с ФСБ именно так и понимают роль русского языка, поэтому максимально используют эту доктрину языка в борьбе за сохранение подчиненности и зависимости от Кремля всех бывших республик СССР», - высказал мнение Гриценко. Несмотря на это, эксперт утверждает, что языковые квоты на телевидении – ложная цель и средство. «Если мы квотируем язык, песни на государственном языке, а другое время отдаем русскому, то тем самым – на подсознательном уровне – отсылаем слушателей, зрителей на пространство России, делаем из них русских (хоть и второго сорта), со всеми составляющими «русского мира»», – добавил Гриценко.

Между тем критики языковых квот на телеканале «Интер» утверждают, что «вопрос в отношении к правам человека» и что квоты ущемляют «права миллионов граждан Украины, для которых русский язык является родным». Кроме того, по мнению телеканала, имплементация закона приведет к падению популярности украинского телевидения. «Невозможно создать в нужном объеме качественный контент на украинском языке или в таких же объемах сделать качественный дубляж – следовательно, ухудшится качество телевизионного продукта на украинском языке. Емкость украинского телевизионного рынка не позволит создать качественный разножанровый украиноязычный продукт в объемах, которых требует данный закон … многие зрители имеют возможность альтернативного смотрения каналов, которые их устроят, через интернет-платформы и спутник», – отмечается в заявлении телеканала.

Эксперты, анализирующие тенденции в телепространстве и работу телеканалов, не согласны ни с одной из приведенных заинтересованными сторонами крайностей. По словам Уляны Фещук, замглавы Нацсовета по вопросам телерадиовещания, закон вряд ли повлияет на телепросмотр, поскольку практически все в Украине понимают украинский язык. «Когда раньше действовала квота 75%, все прекрасно понимали телевидение, доля телепросмотра точно не упала. На самом деле, люди стали больше говорить на украинском», – сказала она. К тому же, напомнила Фещук, квотирование 50/50 для региональных телеканалов позволит там, где есть спрос, транслировать достаточно программ на других языках.

Исполнительный директор Независимой ассоциации телерадиовещателей Катерина Мясникова тоже не считает, что закон повредит украинскому телевидению и приведет к оттоку зрителей. Однако она согласна и с тем, что изменения не в лучшую сторону коснутся телеканалов со значительной долей русскоговорящих зрителей, таких как «Интер». При этом Мясникова указывает на то, что могло быть и хуже. «Я убеждена, что для эффективной имплементации закона нужен переходный период. Именно переходный, а не такой, когда процесс просто затягивался и тормозился. Но если сравнивать с другими инициативами, где было 100% украинского языка и абсолютно дискриминировались права нацменшинств, то этот имеет потенциал компромисса и действенности», – отметила она.

Однако возможно, что в принятом законе есть и другая сторона. Авторы законопроекта – народные депутаты Виктория Сюмар и Николай Княжицкий – не только известные медиа-персоны в Украине, но и члены команды «Народного фронта» – политической силы экс-премьера Арсения Яценюка и секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБОУ) Александра Турчинова.

Именно из недр СНБОУ появилась идея запретить российские соцсети. И Виктория Сюмар активно выступала адвокатом такой жесткой политики. А Николай Княжицкий еще в марте 2014 предлагал законодательно оформить создание нового госканала на базе частной собственности «Интера».

Журналисты-расследователи «Украинской правды» также заявили о заинтересованности руководства «Народного фронта» в получении контроля над оппозиционным «Интером», якобы с помощью судов, силового давления и поддержки одного из бывших акционеров – экс-главы СБУ Валерия Хорошковського.

Таким образом, существует угроза, что забота об украинском языке может быть просто использована политиками как средство расправы с оппонентами и для захвата чужой собственности под предлогом борьбы с «агентами влияния» России. И хотя есть причины полагать, что такое влияние на телеканалах действительно могло иметь место, применение кремлевских методов лжи и узаконенного насилия ради захвата и удержания власти тоже можно считать диверсией против украинского государства.