Украина-Россия: Продолжение войны на Донбассе как часть долгосрочной стратегии Кремля

Комментарий

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НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Поддержание вооруженного конфликта малой и средней интенсивности на Донбассе является частью долгосрочной российской стратегии давления на Украину. Сохранение конфликта создает предпосылки для экономической и политической уязвимости Украины, что может открыть для России окно возможности для навязывания «мира любой ценой».

Конфликт на востоке Украины можно назвать Донбасским парадоксом. Несмотря на Минское соглашение, предусматривающее, среди прочего, незамедлительное прекращение огня, отвод тяжелых вооружений и мониторинг линии разграничения ОБСЕ, боевые действия на востоке Украины продолжаются с частыми всплесками интенсивности.

Ведение боевых действий, включая конфликты малой интенсивности, дорого обходится не только в финансовом, но и человеческом измерении, поэтому подобное противостояние, как правило, при первой возможности переходит в стадию замороженного конфликта, как это случилось в Приднестровье, Абхазии и Нагорном Карабахе. Вооруженное противостояние на Донбассе является стратегически важным инструментом давления на Украину.

Тлеющий вооруженный конфликт на Донбассе в значительной степени создает устойчивую атмосферу нестабильности и непредсказуемости в Украине. За время своего протекания конфликт успел в значительной степени рутинизироваться, но запрос на его разрешение в Украине не снижается: ровно три четверти населения Украины (75%) считают «урегулирование ситуации на Донбассе и достижение мира» наиболее приоритетной задачей для украинских властей. Очевидно, что дальнейшее затягивание с разрешением горячей фазы противостояния на Донбассе является источником дополнительного напряжения в украинском обществе, планомерно подтачивающим доверие к нынешним представителям власти в Киеве.

Весной 2017 года возможности для реализации Минских соглашений были еще более ограничены. Вскоре после национализации сепаратистами предприятий украинской юрисдикции, расположенных на неконтролируемых Киевом территориях Донбасса, Украина в ответ ввела режим транспортной блокады в отношении данных территорий. Таким образом, был прекращен транзит грузов автомобильными и железнодорожными путями через линию разграничения за исключением грузов гуманитарного характера. Разрыв экономических связей в свете начатой транспортной блокады углубил противоречия между Украиной и контролируемыми Россией сепаратистами на Донбассе.

Перспектива прогресса в реализации Минских соглашений в таких условиях становится еще более туманной. Запрос на разрешение конфликта со стороны общественности и возможная смена политических элит ввиду президентских и парламентских выборов в Украине в 2019 году могут пошатнуть устойчивость нынешней позиции Киева и открыть дорогу для «болезненных компромиссов».

Немаловажным негативным последствием вооруженного конфликта на востоке Украины является и ограничение возможностей для налаживания эффективного двустороннего диалога между жителями ныне неподконтрольных территорий Донбасса и остальной Украины. Продолжающиеся боевые столкновения и взаимные обстрелы не способствуют установлению доверия и сотрудничества между людьми по обе стороны линии соприкосновения. Эта линия с течением конфликта постепенно может трансформироваться для жителей Донбасса в ментальную разделительную черту, отделяющую «своих» от «чужих», или еще хуже – «наших» от «врагов».

Стоит отметить, что вялотекущий конфликт также подрывает инвестиционную привлекательность Украины. Невзирая на локализированный характер конфликта – ограниченные по масштабу боевые действия происходят лишь в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины – в восприятии непосвященного обывателя за границей в Украине идет самая настоящая война. Поэтому Украина вряд ли станет в достаточной степени привлекательным направлением для притока необходимых для восстановления экономического потенциала страны внешних инвестиций, по крайней мере до тех пор, пока конфликт на Донбассе сохраняется в своей «горячей» фазе.

Исследования берлинского Центра восточноевропейских и международных исследований (ZoiS) все же оставляют некоторое пространство для оптимизма. Согласно их результатам, непрекращающиеся боевые действия на востоке Украины пока не привели к появлению «четких этнических и политических границ» между жителями двух частей Донбасса, разделенных войной. Этому способствуют регулярные контакты и пересечения контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе ежедневно тысячами жителей региона.

Вместе с тем, накапливающееся со временем общественное напряжение из-за затяжной войны способно в еще большей степени укрепить в украинском обществе запрос на «мир любой ценой». Последние актуальные исследования общественного мнения в 2016 году уже подтвердили весомость такого запроса в Украине: почти четверть опрошенных на тот момент украинцев (23%) высказалась в поддержку любых компромиссов ради достижения мира на Донбассе. Нельзя исключать, что возрастание подобного общественного запроса на фоне продолжающихся боевых действий будет подтачивать и без того шаткое доверие к нынешним представителям власти в Киеве и даст почву оппонентам выставить нынешнюю власть как неспособную разрешить наиболее острую проблему Украины.

Украинские власти очертили для себя и своих западных партнеров принципиальную позицию, согласно которой продвижение по политическому треку Минских соглашений, который включает в себя закон о выборах и особый статус для отдельных районов Донбасса, возможно лишь после достижения устойчивого прогресса в части обеспечения безопасности в рамках всеобъемлющего прекращения огня, отвода всех тяжелых вооружений и обеспечения верификации режима прекращения огня.

Российская сторона и эффективно контролируемые ею сепаратисты на Донбассе, вероятно, могут пойти на условное перемирие лишь в том случае, если Украина первой в одностороннем порядке выполнит их требования об амнистии для всех участников боевых действий, законе о местных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и закреплении особого статуса ныне неподконтрольных территорий Донбасса на уровне Конституции Украины. Подобные односторонние политические уступки абсолютно неприемлемы с точки зрения официального Киева. Ведь их выполнение при абсолютном несоблюдении режима прекращения огня, отсутствии базовых составляющих безопасности в регионе и неконтролируемости части российско-украинской границы означало бы, по сути, легализацию существующих сепаратистских режимов «ДНР-ЛНР», а не процесс прозрачного встраивания данных территорий в легальное законодательное поле Украины.

В среднесрочной перспективе описанные изменения в общественных настроениях могли бы найти закономерное выражение в виде прихода к власти в Украине более лояльных и уступчивых российским интересам политических сил. «Мир любой ценой» может слишком дорого обойтись Украине.