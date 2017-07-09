Монголия присоединяется к китайской инициативе «Один пояс, один путь»

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Продвижение Китаем инициативы «Один пояс, один путь» создает для Монголии стратегическую дилемму. С одной стороны, Улан-Батор стремится снизить свою политическую и экономическую зависимость от Китая, выстраивая внешнеполитический курс согласно политике «Третий сосед». С другой, монгольские власти вынуждены принять во внимание то, что в случае неучастия Монголия может уступить Казахстану роль одного из основных звеньев проекта «Один пояс, один путь», и сопряженных с этой ролью потенциальных выгод.

Инициатива «Один пояс, один путь» не очень вписывается в список нынешних экономических приоритетов Монголии. Улан-Батор хочет диверсифицировать экономику страны путем развития промышленности и снижения крайней зависимости от экспорта сырья. Также монгольские власти стремятся расширить круг торговых партнеров. Сейчас главным партнером Монголии является Китай, куда идет 90% монгольского экспорта, и откуда приходит свыше 30% импорта. Как продемонстрировал охвативший Монголию в прошлом году кризис платежного баланса, нынешняя структура экономики ведет к нестабильности.

Но китайская инициатива совпадает как минимум с одним аспектом монгольской программы стратегического развития, известной как «Степной путь». Согласно этой запущенной в 2014 году программе, планируется построить современные скоростные автомобильные и железные дороги, которые пересекут всю территорию Монголии от границ с Китаем до рубежей с Россией. С учетом дополнительных планов по строительству других железных дорог, а также модернизации линий электропередач и газо- и нефтепроводов, правительству потребуется привлечь инвестиций на общую сумму $50 млрд.

КНР и Монголия недавно достигли соглашения о синхронизации инициатив «Один пояс, один путь» и «Степной путь», а также повышению взаимоотношений между государствами до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства. Совместно с Россией эти страны уже осуществляют свыше 30 проектов, в основном фокусирующихся на модернизации инфраструктуры в сфере транспорта и связи.

Китай, похоже, всячески старается подсластить Монголии пилюлю. КНР начала реорганизацию железнодорожной инфраструктуры и пересмотр таможенных процедур с целью предложить дополнительные преимущества Монголии. Также запуск в прошлом году прямой линии грузовых перевозок из Монголии в Южную Корею по территории Китая вдвое сократил транспортные сроки. Кроме того, Монголии, по сообщениям, предоставили налоговые скидки на треть всего объема экспорта в КНР и гарантию сохранения доступа к порту Тьянджин, через который Монголия будет иметь доступ к широкому кругу других рынков.

Пекину есть смысл так осыпать Улан-Батор благодеяниями, т.к. китайские власти рассматривают маршрут через Монголию в качестве ключевой части экономического коридора КНР-Монголия-Россия – одной из основных веток сети «Один пояс, один путь». Соответственно, Пекин намерен выделить проекты на данном направлении около $30 млрд в следующие 5-10 лет, и до $90 млрд к 2035 году.

Китай намерен построить огромный транспортный коридор из южной провинции Гуандун к северным границам КНР. Коридор будет включать автомобильную магистраль, высокоскоростную железную дорогу и отдельную железную дорогу для грузовых перевозок. Китайские власти уже дали властям провинций, расположенных на маршруте коридора, указания направлять экспортные маршруты к городу Эренхот на китайско-монгольской границе, где сейчас строится зона пограничного экономического сотрудничества.

Монгольский коридор станет дополнительной альтернативой двум существующим маршрутам – через западную часть КНР в Центральную Азию и через город Манжули в китайской провинции Внутренняя Монголия в Россию. По последнему маршруту, которые в китайских официальных документах иногда называют «Шелковым путем через реку Дракона», идут грузы из портов на восточном побережье Китая.

Вдоль экономического коридора КНР-Монголия-Россия предполагается открыть две зоны свободной торговли. Первая, на китайско-монгольской границе у пограничного перехода «Гашуун-Сухайт», будет способствовать наращиванию экспорта и обслуживать монгольское угольное месторождение «Таван-Толгой». Второе, на монгольско-российской границе у населенного пункта Алтанбулаг, согласно планам, будет способствовать развитию экотуризма.

Удастся ли Монголии принять участие в инициативе «Один пояс, один путь», при этом не отказавшись от своих экономических приоритетов – большой вопрос. Гармонизация интересов китайских фирм, занимающихся осуществлением проектов в рамках этой инициативы, с интересами монгольских властей обещает стать сложной задачей. Также проблемы могут возникнуть при координации приоритетов местных, областных и федеральных правительственных структур в КНР, Монголии и России.

Монгольское правительство, судя по всему, надеется, что развитие и расширение транспортной инфраструктуры вызовет рост промышленных кластеров по всей стране, что повлечет за собой рост промышленного производства и развитие сельского хозяйства. Если все пойдет именно так, что это позволит Монголии как минимум достичь реализации своего приоритета касательно диверсификации экономики. Но реализацию планов по снижению зависимости от Китая монгольские власти, по всей видимости, вынуждены пока отложить на более поздний срок.