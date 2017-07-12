Казахстан: Алматы задыхается от нехватки парковочных мест

Терминал на парковке компании «Алматы спецтехпаркинг сервис». За последние 20 лет число автомобилей в экономической столице Казахстана резко возросло, и возникли острые проблемы с наличием и стоимостью парковочных мест. (Фото: EurasiaNet.org)

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Как-то утром жильцы жилого в зеленом районе Алматы вышли во двор и обнаружили срубленное под корень дерево. Позже выяснилось, что срубил его владелец автомобиля, прибегший к столь отчаянной мере по причине нехватки места для парковки.

Не лучше обстоят дела у владельцев автомобилей по всему Алматы, где парковка обходится все дороже и найти ее все сложнее. За последние два десятилетия количество автомобилей на улицах Алматы резко возросло.

Городские власти занимаются этим вопросом, борясь с проблемой по двум направлениям: стараясь уменьшить пробки и устранить незаконные парковки. Но эти меры влетают владельцам машин в копеечку.

Официальная статистика отражает масштабы проблемы. Согласно официальным данным, по состоянию на начало года в Алматы было зарегистрировано свыше 450 тыс легких автомобилей, т.е. в среднем по одной машине на четыре жителя. Кроме того, каждый год в город приезжает около 200-250 тыс иногородних автомобилей. Результатом становятся многочисленные пробки в часы пик.

Одной из главных причин возникновения пробок является нехватка парковочных мест. В Алматы часто можно увидеть дороги с множеством неровно припаркованных автомобилей по всему периметру. Парковка в два ряда по обе стороны также является частым явлением, что еще более замедляет дорожное движение. Невзирая на риск получить штраф, автомобилисты часто паркуются с вопиющими нарушениями, обычно на тротуарах и пешеходных переходах.

Волны народного негодования периодически заставляют городскую полицию принимать более решительные меры по борьбе с нарушителями.

Недавно городские власти пообещали ужесточить наказания за парковку в неположенном месте и увеличить свой парк эвакуаторов. Также инспекторы дорожного движения в наказание отвинчивают у нарушителей номерные знаки, которые потом можно забрать только после выплаты штрафа.

С другой стороны, власти также стараются создавать дополнительные парковочные места.

В районах с высоким спросом на парковочные места – у торговых центров, бизнес-центров и базаров – парковкой и взиманием платы за нее занималась армия нелегальных обслуживающих лиц, так называемых «жилетов» (названных так из-за зеленых жилетов, которые они носили). В общественных местах водители всегда могли оставить за собой право не платить никаких сборов, но многие все-таки платили, т.к. боялись, что им могут поцарапать автомобиль или проколоть шины. Этих обслуживающих лиц обычно крышевали банды.

Эксперты могут только примерно подсчитать, какие суммы собирали «жилеты». Как сообщает сайт Kolesa.kz, источники в правоохранительных органах утверждают, что до того, как в ноябре «жилетам» официально запретили принимать денежные выплаты на улице, они, вероятно, загребали около 1 млн долларов в месяц.

В течение нескольких месяцев до введения запрета администрация Алматы выделила площади для создания до 6 тыс парковочных мест в центральных и деловых районах города. Для облегчения внесения платы за парковку было создано мобильное приложение, хотя пользователи жалуются на частые сбои. Эти места ежедневно могут обслуживать до 12 тыс автомобилей. Власти планируют увеличить количество парковочных мест до 10 тыс.

Работники в желтых жилетах частной компании «Алматы спецтехпаркинг сервис» проверяют, оплатили ли услугу владельцы припаркованных автомобилей. Автомобилистов настоятельно просят не платить наличными людям в желтых жилетах.

Хотя подобные нововведения вывели парковочный бизнес из тени, они также значительно увеличили стоимость парковки. «Жилеты» брали 200 тенге (около 0,6 доллара) за день. Новые парковки стоят 100 тенге в час, правда «Алматы спецтехпаркинг сервис» также предлагает месячный абонемент на 6 тыс тенге.

Как сообщили EurasiaNet.org в «Алматы спецтехпаркинг сервисе», автомобилисты с удовольствием пользуются услугами компании (правда, у последних просто нет выбора). Заполненность парковочных площадок компании превышает 85%. При этом месячные абонементы пока не пользуются особым спросом.

Упорядочение парковочного бизнеса оказалось прибыльным и для городских властей. Только в первой половине 2016 года за относительно небольшие арендуемые компанией «Алматы спецтехпаркинг сервис» площади она выплатила в городскую казну около 250 млн тенге (770 тыс долларов) налогов. Для сравнения, ранее за весь 2015 год компания заплатила всего 22,1 млн тенге (68 тыс долларов), сообщает новостной сайт Radiotochka.kz. С вытеснением «жилетов» и увеличением количества парковочных площадок, вероятно, будут расти и доходы.

Но все это заставило экономных автомобилистов изыскивать все более творческие и разрушительные способы поиска бесплатных мест для парковки.

Популярными местами для парковки являются дворы у многоквартирных домов. Ранним утром, еще до начала рабочего дня, дворы начинают заполняться автомобилями. В результате жители, припарковавшие здесь свои машины, часто не могут выехать. Паркуются люди так плотно, что мамашам с детскими колясками часто приходится ходить по проезжей части.

Пенсионер Александр Кисляков сказал, что теперь обычная прогулка превратилась в прохождение полосы препятствий.

«Я уже старый человек, но вынужден прыгать [вокруг автомобилей]. Теперь я выхожу только когда это абсолютно необходимо», – пожаловался он.

В ответ некоторые жители начали возводить несанкционированные барьеры для автомобилей. Другие устанавливают бутафорские парковочные счетчики, чтобы отпугнуть автомобилистов. Однако власти борются с несанкционированными барьерами, поскольку они могут представлять опасность.

Представитель администрации города Алматы Айдын Керимбек сказал, что в ближайшие два года планируется построить многоэтажные автостоянки. По его словам, в настоящее время осуществляется принудительное приобретение необходимой недвижимости.

«Платная парковка – это защитная мера, предназначенная для разгрузки центра города. В Алматы мы хотим создать пространство, удобное для жителей и туристов, где можно прогуляться и приятно провести время с детьми и пожилыми родственниками», – сказал Керимбек.

Городские власти не особо скрывают, что их конечная цель – вытеснить автомобилистов с целью улучшения экологической ситуации. В конечном итоге только самые состоятельные горожане смогут позволить себе регулярно пользоваться своим автомобилем.

Чиновникам хотелось бы, чтобы больше людей пересаживалось на общественный транспорт или даже велосипеды. С этой целью по всему городу появились специальные полосы для троллейбусов и автобусов. Однако в часы пик автобусы забиваются людьми до отказа. Что касается велосипедов, то сеть велосипедных дорожек пока весьма ограничена. Кроме того, учитывая, что Алматы расположен в холмистой местности, езда на велосипеде требует значительных физических усилий и очень хорошей физической формы.

Похоже, что вскоре часть автомобилистов отсеют путем естественного отбора.