Казахстан: новые законопроекты серьезно ограничивают права граждан

Заметка из блога EurasiaNet.org «В коконе»

НОВОСТИ / БЛОГИНа этой неделе президентом страны были подписаны нормы, позволяющие лишать гражданства казахстанцев за некоторые преступления и запрещающие выдвигать свою кандидатуру в президенты тем людям, кто не входит в аппарат главы государства. По мнению экспертов, такие шаги отдаляют страну от демократических стандартов.

Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам их приведения в соответствие с нормами Конституции Республики Казахстан», подписанный президентом Нурсултаном Назарбаевым, включает в себя ряд неоднозначных положений. В частности, теперь казахстанцев, находящихся за пределами республики, могут лишить гражданства. Такая мера наказания регламентируется 14 статьями уголовного кодекса страны.

Изначально разработчики данных поправок заявляли, что этот шаг направлен на противодействие преступлениям против человечности. Однако помимо заявленного членства в террористических организациях и участия в терактах, актах геноцида и военных конфликтах за пределами республики, список причин для лишения гражданства был дополнен рядом спорных моментов.

Пополнить ряды лиц без гражданства помимо террористов и незаконных участников боевых действий могут люди, которые нанесли «тяжелый вред национальным интересам и жизненно важным интересам страны». Между тем, что следует считать «национальными и жизненно важными интересами», в отечественном законодательстве никак не оговаривается, но то, что эти понятия могут носить политическую мотивировку, не отрицают и государственные чиновники.

«К данному понятию относятся независимость, унитарность и президентская форма правления страны. К преступлениям, в результате совершения которых причиняется тяжелый вред национальным интересам и жизненно важным интересам республики, отнесены 16 составов преступлений, предусмотренных в 11 статьях УК РК», – ранее прокомментировал нововведения министр юстиции Казахстана Марат Бекетаев.

Мнения, что поправка может использоваться против политических оппонентов, придерживаются и представители гражданского и правозащитного сектора страны.

«Это существенно меняет ситуацию, ведь лишение гражданства за угрозу президентской форме правления – уже сфера политического оппонирования. То есть, если гражданин Казахстана, находясь вне страны, выскажет свое несогласие с нынешним политическим режимом, который закреплен конституционно, или раскритикует президентскую форму правления, то его легко можно лишить гражданства, оставив коротать свой век на чужбине», – считает правозащитник и публицист Сергей Дуванов.

По его мнению, теперь можно лишиться гражданства даже за критику международной выставки ЭКСПО-2017, которая проходит сейчас в Астане. Оппоненты власти могут лишаться гражданства автоматически. Первыми, кому будет закрыт путь на родину, могут стать бывший министр и банкир, а ныне лидер движения Демократический выбор Казахстана (ДВК) Мухтар Аблязов и прочие оппозиционеры в эмиграции.

По словам другого казахстанского правозащитника Евгения Жовтиса, Казахстан одним росчерком был откинут более чем на 25 лет назад. И последние поправки очень сильно напоминают Советский Союз с его практикой лишения гражданства диссидентов.

«В Советском Союзе оно [лишение гражданства] достаточно широко применялось по отношению к инакомыслящим и диссидентам при обвинении в измене Родине. В начале 1990-х годов эта норма была отменена как демонстрация отречения от тоталитарного прошлого. Казалось, навсегда», – написал Евгений Жовтис в своей статье для сайта Ratel.Kz.

Не меньшую озабоченность в обществе вызвала и другая поправка, которая коснулась закона «О выборах». Согласно данному нововведению гипотетическую возможность получить пост президента смогут лишь те, кто отработал не менее пяти лет на государственной службе или находился такой же срок на выборной должности. Кроме того, кандидат в президенты должен подтвердить отсутствие у него заболеваний, препятствующих исполнению обязанностей.

Несмотря на весьма раздутый аппарат казахстанских государственных служащих, при новых условиях выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства смогут не более 10 процентов трудоспособного населения.

Таким образом, как считают гражданские и политические активисты внутри страны, данная инициатива продиктована опасением прихода к власти человека не из системы. Отчасти данные подозрения были подтверждены министром юстиции Бекетовым: «Вы сами видели множество случаев, когда люди использовали эту норму в электоральный период для самовыдвижения. Все понимали, что это несерьезное самовыдвижение, это делается для самопиара».

В общем новые поправки коснулись 7 кодексов и 46 законов страны. Впервые о данной инициативе заговорили после того, как из французской тюрьмы был освобожден опальный бизнесмен и политик Мухтар Аблязов. В этот же период в отношении него начались судебные разбирательства внутри страны. И уже 24 мая законопроект был одобрен депутатами нижней палаты парламента. Спустя месяц сенаторы вернули его назад с незначительными поправками, после чего он был принят единогласно.