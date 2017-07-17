Россия: Состоятельные граждане массово уезжают за границу

Элитные автомобили в Москве (май 2017). Согласно результатам ряда исследований, миграционные настроения в среде состоятельных россиян усиливаются. (Фото: Автор: Sam. Источник: Flickr.com. Дополнительная информация о фотографии здесь).

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. За последние 13 лет из России уехали 20 тыс долларовых миллионеров и миллиардеров, причем 6 тыс из них – только за последние три года. Среди причин называются вмешательство государства в бизнес-среду и непостоянство местного законодательства, а в последние годы также антизападные настроения властей и закон о деофшоризации. В результате отъезда состоятельных граждан Россия теряет финансовые ресурсы и обладающих опытом ведения бизнеса специалистов, необходимых для развития экономики.

С 2003 по 2013 год Россию покинули 14 тыс обладателей миллионных и миллиардных состояний, или 17% от их общего числа, отмечается в исследовании Knight Frank, одной из ведущих международных консалтинговых компаний, специализирующейся на обслуживании сверхбогатых клиентов по всему миру. По этому неутешительному показателю Россия заняла пятое место в мире.

Затем миграционные настроения в среде состоятельных россиян еще более усилились: в 2014-2016 годах из РФ уехали уже около 6 тыс финансово преуспевающих граждан, согласно данным той же компании.

Причины в исследованиях Knight Frank не назывались, однако были раскрыты в опубликованном в 2016 голу докладе консалтинговой фирмы New World Wealth. Среди основных проблем в России там названы «нездоровый уровень вмешательства правительства в область предпринимательства» и «антиамериканские настроения, которые мешают внутренним инвестициям и затрудняют иностранным компаниям доступ к рынку».

Также в мае 2016 года московское «Агентство контакт» (занимается подбором персонала) опросило 467 российских топ-менеджеров. Согласно результатам исследования, почти две трети управленцев заявили о желании покинуть страну, причем каждый шестой сообщил о намерении уехать в ближайшие два года.

Один из опрошенных «Агентством контакт» рассказал изданию РБК о причинах, которые послужили основанием для решения о переезде. Они связаны с несовершенством российского законодательства и низким уровнем социальной защищенности. «Законодательство [за границей] прозрачное и не так часто меняется, как у нас. То, что придумывает наша власть – даже на местах – больше вредит бизнесу, чем все санкции ЕС, США и кого бы то ни было… Здесь [в России] непонятно, что будет с пенсией, что для детей – такая высокотурбулентная среда».

В последние годы вдобавок к уже имеющимся проблемам, которые подталкивают состоятельных граждан к эмиграции, добавился закон «О налогообложении прибыли контролируемых иностранных компаний и доходов иностранных организаций», вступивший в силу в январе 2015 года. Согласно ему, российские налогоплательщики обязаны раскрывать налоговой службе прямое или косвенное участие в иностранных компаниях, а также уплачивать налог на нераспределенную прибыль, которую эти организации получают.

Идея закона, инициированного президентом Владимиром Путиным, заключалась в возвращении денег, которые состоятельные граждане России аккумулируют за рубежом, и, соответственно, в снижении оттока капитала. Минфин незадолго до вступления закона в силу оценивал эффект в 20 млрд рублей, которые ежегодно должны были поступать в бюджет в виде налоговых платежей. Частные экономисты – в 1-5 трлн рублей.

Однако многие бизнесмены нашли путь обхода закона. Дело в том, что он распространяется только на налоговых резидентов России, каковыми являются граждане, находящиеся в стране более 183 дней в году. Если человек пребывает в России меньшее количество дней, он утрачивает статус налогового резидента и уже не обязан отчитываться перед налоговой службой о своих иностранных компаниях, и тем более платить налог на их прибыль.

В начале 2017 года адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» опросило почти 300 состоятельных жителей России, контролирующих иностранные компании. Согласно результатам исследования, которые адвокат Дмитрий Афанасьев опубликовал в своем тексте в газете «Ведомости», 40% опрошенных решили отказаться от статуса налогового резидента, 9% перевели активы на родственников-нерезидентов, и только 20% в соответствии с так называемой амнистией капитала решили ликвидировать иностранную фирму и вернуть деньги в Россию (в этом случае они освобождаются от налоговых отчислений).

«То есть для поддержания статуса налогового резидента другой страны значительное число наиболее активных и эффективных бизнесменов вынуждены проводить большую часть года за пределами России. Неизбежно это ведет к тому, что они начинают придумывать за рубежом новые проекты, обзаводятся новыми контактами, хотя могли бы тратить все свое время и энергию на управление отечественными компаниями, работая на рост российского ВВП», – написал Афанасьев.

Агентство Reuters в июне 2017 года опросило более десятка граждан из числа самых богатых жителей России – олигархов, их менеджеров, юристов, нынешних и бывших чиновников. Журналисты узнали от них, что целый сегмент российских крупных активов находится теперь в руках нового класса бизнесменов – полуизгнанников, которые находятся вне российской налоговой системы.

«Их можно ругать, говорить, что они непатриотичные, но факт остается фактом – бюджет что-то потерял», – цитирует агентство слова Владимира Потанина, совладельца горно-металлургического комбината «Норильский никель» и одного из самых богатых людей в России (сам он остался налоговым резидентом). Двое других бизнесменов из числа 100 богатейших предпринимателей страны (по версии Forbes) рассказали агентству, что утратили статус налогового резидента, чтобы уйти из-под закона. Еще два крупных бизнесмена отказались раскрывать свое резидентство, но сказали, что знают о смене резидентства многими коллегами.

«Сейчас [после введения в действие закона] мы видим, что многие приняли решение, что лучше отказаться от российского резидентства, они не хотят декларировать свое имущество», – заявил в марте 2017 года министр финансов Антон Силуанов.

В Минэкономразвития сообщили EurasiaNet.org, что не располагают данными о поступлении в бюджет денег, полученных в результате действия закона о деофшоризации. Однако эффект от этих мер министерство видит в международных оценках и рейтингах, оценивающих бизнес-среду. «В частности, Россия ежегодно растет в рейтинге Всемирного банка Doing Business, и по сравнению с 2011 годом в общемировом рейтинге поднялась со 120 до 40 места в 2016 году», – сказали в министерстве.

Финансовая активность россиян за рубежом ощущается уже давно. Одним из последних примеров является то, что за четыре месяца 2017 года за счет россиян на 30% выросло количество запросов на покупку недвижимости в Лондоне (в сравнении с этим же периодом прошлого года), сообщила в мае компания Knight Frank. Чаще всего (в 60% случаев) граждане России ищут квартиру для себя, семьи или детей. Бюджет – 1,5-5 млн стерлингов (110-365 млн рублей). В основном, это элитные малоквартирные дома, расположенные возле парков и зеленых зон. Еще 30% запросов связаны с вложениями в жилую и коммерческую недвижимость. Как правило, россияне ищут апартаменты, торговые помещения на центральных улицах и готовый бизнес.

В результате отъезда состоятельных граждан Россия теряет финансовые ресурсы и обладающих опытом ведения бизнеса специалистов, необходимых для развития экономики. Как сообщил в интервью изданию «Новые Известия» в начале марта глава Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин, уезжают представители бизнеса, «которые уже состоялись, достигли успеха, прочувствовали, как работать, попробовали себя в некоторых вещах. За рубежом они находят себя и, соответственно, увозят свой опыт и предпринимательский талант».