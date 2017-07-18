Кыргызстан: Особенное кафе необычной предпринимательницы

Вход в кафе Fat Cat Karakol. Цель кафе, по словам владелицы, не только в том, чтобы зарабатывать деньги, но также в том, чтобы проводить общественно важную работу. (Фото: Александра Петри)

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Ранним летним утром посетители начали собираться в тени навеса перед кафе Fat Cat Karakol. К полудню солнце поднимется высоко, но пока еще рано, и шумно. Кафе выходит на шумную улицу.

Жамиля Сыдыгалиева проворно подходит к столику, за которым сидят двое мужчин в майках Всемирного фонда дикой природы. Они заказывают чизкейки с компотом из ягод. В этих местах подобный завтрак – явление необычное, но столь же необычным является это кафе, девиз которого: «Кофе, еда и социальная ответственность».

По центральноазиатским меркам Кыргызстан – прогрессивная страна, но Сыдыгалиева при помощи своего кафе – открывшегося в августе прошлого года у восточной кромки озера Иссык-Куль – продвигает это понятие еще дальше. Она видит в своем кафе локомотив общественного активизма и социальной ответственности.

«Идея кафе состоит не только в том, чтобы обслуживать туристов и функционировать в качестве коммерческого предприятия, но также в том, чтобы стать моделью построения бизнеса, – сказала Сыдыгалиева. – Мы старается познакомить Каракол с социальной ответственностью, чтобы другие местные коммерческие предприятия тоже начали вовлекаться в социальную деятельность и проводить общественно важную работу».

В Бишкеке активно растут новые формы бизнеса – необычные кафе, предлагающие крафтовое пиво бары, продающие более качественные продукты магазины. Но Каракол в этом отношении отстает. Сыдыгалиева считает своим долгом положить этому конец и показать местной общине и соседним селениям, что о них не забыли.

«Я хотела напомнить людям, что является наиболее важным. Что важно сострадание и забота о людях, даже тебе не знакомых. Что важно протянуть руку помощи и поделиться тем, что у тебя есть, – сказала она. – В конечном счете, доброта и хорошие дела – это то, что мы оставим после себя, и это истинные ценности».

Посетители ее кафе являют собой смесь местных жителей, альпинистов и туристов. Также, по словам Сыдыгалиевой, заглядывает много волонтеров «Корпуса мира», и в целом все больше людей узнают о ее заведении. В меню кафе много блюд, которые не часто увидишь в Кыргызстане: мясо в остром соусе по-мексикански с красным перцем и фасолью, банановый хлеб, сыр на гриле, гренки по-французски, поджаренные в молоке с яйцом (которые, по ее словам, разбирают в любое время суток). Но главный продукт – кофе, хотя данный напиток, по ее словам, традиционно не особо популярен среди местного населения. Но она замечает, что вкусы начали понемногу меняться.

«Кроме туристов и иностранных рабочих кофе начинают любить и многие местные жители, – сказала Сыдыгалиева. – Мне нравится наблюдать, как в Караколе постепенно растет культура потребления этого напитка».

В перерывах между приемом заказов у посетителей и завариванием кофе Сыдыгалиева успевает юркнуть на кухню, где обучает свою единственную работницу печь пиццу. В маленькой комнатке не провернуться. Молодая женщина раскатывает тесто, пока Сыдыгалиева натирает сыр и режет овощи. Она – жертва домашнего насилия. Данная проблема очень распространена, и она была одним из факторов, вдохновивших Сыдыгалиеву открыть кафе.

«Я выросла в семье, где домашнее насилие считалось нормой», – сказала Сыдыгалиева. Ее отец издевался над остальными членами семьи физически и морально. Когда Сыдыгалиевой было 19 лет, отец ушел из семьи, предоставив матери и дочери возможность начать новую жизнь.

Сыдыгалиева пошла учиться в Американский университет в Центральной Азии, а затем закончила магистратуру в Германии. Ее мать нашла свое призвание, учредив «Арджун-Каракол», один из всего двух во всем районе центров для жертв домашнего насилия. Хотя Сыдыгалиева могла хорошо устроиться в одной из развитых стран Европы, она решила вернуться в Каракол, чтобы помочь матери с ее центром.

Ей очень понравилась Германия, но, по ее словам, это была не родина. Но проведенное за границей время открыло ей глаза на некоторые вещи.

«В Германии социальная ответственность является нормой. Здесь ценности помощи ближним и проявления сострадания находятся на низком уровне, и мне хотелось это изменить», – сказала она.

Всего за год работы кафе Fat Cat Karakol уже приняло участие в ряде благотворительных инициатив, включая обучение кондитерскому искусству женщин в центре для жертв домашнего насилия и организацию сбора школьных принадлежностей для неблагополучных семей в селениях.

Чтобы собрать средства на подобные проекты, Сыдыгалиева продает дополнительные объемы выпечки: яблочные пироги, пирожные «Три молока», пирожные «Красный бархат». Все это новые для Каракола рецепты и ингредиенты, столь же необычные, как и само кафе. На стене за стойкой в Fat Cat Karakol висят кофейные кружки с надписями вроде «К черту, налей мне еще чашку». Все средства с продаж идут на социальные проекты.

Но трудности для Сыдыгалиевой создают не только местные вкусы. Работа в этой местности носит сезонный характер из-за очень холодных зим. Однако Сыдыгалиева продолжает работать, несмотря на сложности.

«Иногда я чувствую себя проповедником, говоря о том, … как не только я, но и они могут помочь своей общине и подтолкнуть других к подобным инициативам, – сказала она. – С течением времени все больше людей узнают о Fat Cat Karakol, о данной концепции и целях кафе, и все больше местных готовы помочь, пусть даже совсем немного».

Вскоре после открытия кафе Сыдыгалиевой позвонил местный чиновник. «Он сказал мне: «Я хочу помочь, но не знаю как»», – вспоминает она. Сыдыгалиева снабдила его контактной информацией тех, кто нуждается в помощи.

Прониклись духом активизма и местные коммерческие предприятия. Перед Новым годом Сыдыгалиева объединила усилия с тремя местными турбазами, салоном красоты и службой такси для сбора средств на подарки и организацию праздника для сирот и детей с ограниченными возможностями, а также продукты для малообеспеченных семей и туалетные принадлежности для психоневрологического центра в соседнем селении.

Кроме продажи печеного для сбора средств Сыдыгалиева также изыскивает и другие пути. Например, она выступила на радио.

На странице кафе в Facebook множество заметок о том, как можно помочь людям в районе, а также о мероприятиях для местных жителей или инициатив вроде «Недели доброты» и праздника на 8 марта. Продажа выпечки для сбора средств идет постоянно. Также была запущена кампания на платформе Kickstarter для сбора средств для девочки со спинальной мышечной атрофией, нуждающейся в специальном оборудовании, которое не смог предоставить местный реабилитационный центр «Орнок».

«Это сбор средств на уровне общины. Все идет небыстро, иногда я расстраиваюсь, но мы постоянно повышаем уровень осведомленности о нуждающихся в нашей общине и о том, как им можно помочь, – сказала Сыдыгалиева. – Миссия кафе – это не только творить добро самим, но и подвигать на это других».