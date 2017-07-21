Узбекистан: Нефтегазовые доходы разворовываются и разбазариваются – доклад

Экспорт полезных ископаемых обеспечивает огромные доходы. Часть стран эффективно используют эти средства, встав в ряд самых богатых и процветающих государств мира. Прочие продолжают оставаться в числе беднейших и наименее развитых. (Фото: Узбекнефтегаз)

Заметка из блога EurasiaNet «Чойхона»

НОВОСТИ / БЛОГИ.Узбекистан оказался в последней десятке отстающих в списке из более 80 ведущих нефтегазодобывающих и горнодобывающих государств мира по критериям эффективности использования доходов от продажи полезных ископаемых и распределения этих доходов между гражданами страны.

Авторитетная международная организация Natural Resource Governance Institute (NRGI) на днях опубликовала свой ежегодный «Рейтинг эффективного использования и распределения ресурсов» (Resource Governance Index). В документе оценивается каждое из 81 государства мира, вместе обеспечивающих 82% мировой добычи нефти, 78% газа и большую часть руд, минералов и прочих полезных ископаемых.

Продажа полезных ископаемых обеспечивает этим государствам огромные доходы. Часть этих стран эффективно используют эти средства, превратившись в одни из самых богатых и процветающих государств мира. Прочие продолжают оставаться в числе беднейших и наименее развитых стран, несмотря на потоки нефтедолларов.

В рамках исследования группа из 150 экспертов NRGI оценила каждое из 81 государства по 149 ключевым критериям на основе свыше 10 тыс документов, постаравшись проанализировать причины успеха одних государств и провала прочих. Критерии включали, например, эффективность и прозрачность выдачи лицензий на добычу полезных ископаемых; методы распределения полученных средств в бюджете страны и между гражданами страны, в том числе для обеспечения социальной защиты и максимизации развития человеческого потенциала; создание фондов национального благосостояния для финансирования развития государства; и защиту окружающей среды. Также учитывались такие факторы, как уровень коррупции, верховенство закона, возможность ведения бизнеса «без блата», помощь нефтегазодобывающих и горнодобывающих предприятий людям в районах, где они добывают полезные ископаемые, и т.д.

Узбекистан оказался почти у дна рейтинга, в последней десятке государств, получив низкие оценки по всем критериям из упомянутого в предыдущем параграфе списка. Страна разместилась в категории «Провальные», определяющейся как «государство, практически не обладающее системой, способной обеспечить то, чтобы доходы от природных ископаемых приносили пользу обществу. Наиболее вероятно, что деньги текут только избранным компаниям и элитам».

Также в рейтинг NRGI попали некоторые другие страны бывшего СССР, где дела зачастую обстоят гораздо лучше, чем в Узбекистане. Из бывших советских республик выше всех в рейтинге оказался Казахстан, расположившийся на 25-м месте. Затем следуют Кыргызстан (38 место), Украина (44 место), Азербайджан (47 место) и Россия (50 место). Все эти государства находятся на две категории выше Узбекистана, в группе «Малоэффективные», определяющейся, как «государство с рядом сильных и слабых сторон с точки зрения эффективности использования и распределения ресурсов. Результаты исследования указывают на то, что общество получает пользу от добычи полезных ископаемых, но польза эта носит ограниченный характер».

Хуже Узбекистана дела обстоят только в Туркменистане, оказавшемся на предпоследнем месте в рейтинге.

На первом месте в рейтинге с самыми высокими баллами стоит Норвегия. Страна обладает значительными запасами нефти, газа и прочих полезных ископаемых. В частности, добыча нефти обеспечивает около четверти ВВП страны. Благодаря эффективному использованию и распределению этих ресурсов Норвегия заняла четвертое место в мире по уровню дохода на человека, а также обладает лидирующими в мире системами социальной защиты, здравоохранения и образования. В этой связи неудивительно, это государство уже семь лет подряд занимает первое место в мире по уровню развития человеческого потенциала (включая уровень жизни, долголетие, образование и т.д.), а также первые места в рейтингах удовлетворенности жизнью, честности чиновников и развития демократии. Страна также обладает самым большим в мире фондом национального благосостояния, составляющим почти триллион долларов.