Узбекистан: Мирзиёев открывает фермерам простор для завоевания новых экспортных рынков

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на хлопковом поле в Самаркандской области. Узбекский лидер выступает за диверсификацию сельхозсектора и снижение зависимости от хлопка. (Фото: Страница Шавката Мирзиёева в Facebook)

Президент Шавкат Мирзиёев является сторонником диверсификации в сельском хозяйстве и культивирования новых культур, ориентированных на экспорт. За последнее время Узбекистан наладил экспорт сельхозпродукции на 9 новых рынков, включая Испанию, Италию, Бельгию, Нидерланды, Швейцарию, Чехию, Израиль, Ливан и Вьетнам.

В начале прошлого тысячелетия учёный и философ Абу Али ибн Сина рекомендовал экстракт бутонов каперсов в качестве средства от зубной боли и геморроя. Куст этого растения, по его словам, можно использовать для лечения астмы и избавления организма от паразитов.

Тысячу лет спустя президент Узбекистана предлагает использовать это растение для борьбы с еще одним хроническим недугом – зависимостью сельскохозяйственного сектора Узбекистана от хлопка.

«Вместо этого необходимо выращивать фрукты и овощи, бахчевые культуры, дающие высокий доход. Люди должны получать достойное вознаграждение за свой труд», – подчеркнул президент Шавкат Мирзиёев во время визита в Наманганскую область в этом месяце.

Узбекский лидер в частности предложил выращивать каперсы на землях, где плохо растет хлопок. Он также предложил объединить фермеров, которые выращивают каперсы, в профессиональную ассоциацию.

Президент дал ответственным лицам поручения по стимулированию выращивания данной культуры и выработке механизмов экспорта продукции.

В этом году только в Наманганской области намечено начать выращивание каперсов более чем на 3 тыс гектаров. Также подходящие почвы для выращивания этого растения имеются на юге страны – в Кашкадарьинской, Самаркандской и Джизакской областях.

Каперсы повсеместно произрастают в Узбекистане в дикой природе, и народе их называют «дикими арбузиками». В Наманганском инженерно-технологическом институте и Ташкентском аграрном университете ученые проводили исследования по возрождению технологии выращивания каперсов, но они предупреждают, что для развития сектора потребуется время.

«Каперсы как бахчевая культура широко распространены в Узбекистане, но пока растут в диком виде. Обычно плоды размером до 5 см в длину и 3 см в ширину. Нужен научный проект, экспериментальные земельные участки и финансирование, чтобы заниматься каперсами. На это уйдет минимум 3-4 года», – сказала EurasiaNet.org ученый-биолог Ташкентского аграрного университета Эгамёр Ахмедова.

Каперсы неприхотливы и не требуют таких объемов влаги, как хлопок или пшеница. Обычно каперсы идут как корм для скота. При относительно небольших вложениях денег и труда можно собирать до четырех урожаев в год.

Относительно недавно узбекские фермеры и предприниматели начали открывать для себя иностранные рынки. В частности, в 2016 году начались поставки узбекских консервированных каперсов в Италию и Испанию.

Руководитель экспортной компании в городе Джизак Рустам Шокиров сообщил, что в Джизакской области в год собирают 2 тыс тонн каперсов.

«Наша компания ведет закупки у населения по 8000 сумов ($1) за кг. Самый крупный покупатель – это Турция. Они сами приезжают и вывозят из страны в виде сырья по $1,5-$2 за кг. В каперсах также заинтересованы Италия и Китай. Это хороший бизнес, если им правильно заняться, и президент Мирзиёев прав в том, что каперсы нужно культивировать в фермерских хозяйствах», – сказал он EurasiaNet.org.

Руководитель малого предприятия по консервированию каперсов «Феруз» Ильхом Абдуллаев сказал EurasiaNet.org, что на одном гектаре можно вырастить 1500-1600 саженцев. Обычно с одного куста собирают 6-8 кг каперсов.

«Пока урожай собираем с 400 гектаров земли и будем консервировать для экспорта. Сейчас в предгорных районах для нас выделяют дополнительно 3200 гектаров земли именно под каперсы», – сообщил предприниматель.

Если отвлечься от каперсов, то в целом президент Мирзиёев является сторонником диверсификации в сельском хозяйстве и культивирования новых культур, ориентированных на экспорт.

По официальным данным, в 2016 году Узбекистан экспортировал 818,5 тыс тонн плодоовощной продукции, что на 38% больше, чем годом ранее. В основном на экспорт идут традиционные абрикосы, черешня, кишмиш, виноград, бобы, томаты, зелень, персики и хурма. Целью на будущее является увеличение экспорта подобной продукции и сокращение зависимости от хлопка.

С прошлого года Узбекистан наладил экспорт в 9 новых стран, включая отправку каперсов в вышеупомянутые Испанию и Италию. Также новыми рынками стали Ливан, куда идут орехи; Израиль, Вьетнам и Чехия, закупающие кишмиш; Бельгия и Нидерланды, импортирующие узбекские сухофрукты; и Швейцария, куда налажен экспорт винограда и дынь.

Также новой идеей является выращивание в южных регионах шафрана. Согласно президентскому проекту, в 23 районах страны на площади более 50 гектаров планируется создать плантации этого ценного растения. Полученное дорогостоящее сырье будет экспортироваться, а также использоваться для развития местной фармацевтической промышленности.

Еще одним крупным проектом государственного масштаба является создание черешневых садов по всей стране. Ежегодно в Узбекистане производится 100 тыс тонн черешни, из которых 30% экспортируется. В 2016 году выручка от экспорта этого вида продукции составила $50 млн.

Но настоящим прорывом стало то, что указом от 21 июня президент Мирзиёев разрешил фермерам напрямую продавать плодоовощную продукции за границу. Указ лишил экспортной монополии специализированную внешнеторговую компанию «Узагроэкспорт».

По мнению известного узбекского экономиста Рафаэля Саттарова, давно назрела необходимость отказаться от монополии на выращивание хлопка и пшеницы, а также дать фермерам возможность зарабатывать.

«Думаю, что переориентировать часть сельского хозяйства Узбекистана на производство плодоовощной продукции – правильная политика, хотя результатов сразу не будет, но нужно ждать, такая политика оправдает себя», – сказал он EurasiaNet.org.