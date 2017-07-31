Туркменистан: Бердымухамедов опять мучает народ своим пением и принудительной физкультурой

Туркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов поет во время визита на каспийский курорт Аваза. (Кадр из передачи Алтын Асыр)

Заметка из блога EurasiaNet.org «Оглядывая Каракумы»

НОВОСТИ / БЛОГИ. Экономика Туркменистана продолжает катиться по наклонной плоскости, а президент Гурбангулы Бердымухамедов опять решил «развлечь» страдающее население своим пением и массовыми принудительными занятиями физкультурой.

Государственное телевидение 28 июля сообщило об очередном визите Бердымухамедова на каспийский курорт Аваза, где он начал день с групповой зарядки в компании членов кабинета министров и спикера парламента. Сначала чиновники выстроились в ряд, как школьники, и внимательно наблюдали за тем, как глава государства выполнял упражнения, а затем последовали его примеру и даже поиграли в волейбол.

Потом все отправились на пляж в официальной президентской резиденции, а сам Бердымухамедов с тремя внуками занялся «стихами для новой песни под названием «Я помню»».

«В рамках творческого процесса глава государства показал каждому из своих внуков, как воспроизвести мелодию на различных музыкальных инструментах. Затем Бердымухамедов исполнил новую песню со своими внуками, которые продемонстрировали рвение и прилежание при изучении музыкальных искусств», – отметил диктор.

Затем внуки сели за различные музыкальные инструменты. Один играл на рояле, а остальные – на микшере и какой-то электрической ударной установке. Сам Бердымухамедов, известный своим поданным как «Аркадаг», на синтезаторе старался воспроизвести мелодию, которую строгий слушатель мог бы назвать беспорядочным и бессмысленным шумом. Затем он предался «волшебству» момента и, задрав голову, начал бешено приплясывать.

«Воплощая любовь, отраженную в красоте этого мира, данная песня, рожденная удивительным талантом Аркадага, будет вскоре представлена народу в качестве замечательного подарка от лидера туркменской нации», – написала газета «Нейтральный Туркменистан» 28 июля, достигнув новых высот высокопарного пустозвонства в своем восхвалении президента.

Но на этом приготовленные Бердымухамедовым для народа «развлечения» не закончились.

В субботу 29 июля он возглавил массовый велопробег в честь предстоящего через 50 дней открытия в Ашгабате V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам. С 7:00 до 19:00 движение транспорта по всей стране было ограничено, и передвигаться было позволено только на велосипедах. Главы министерств и дипломатических миссий, естественно, тоже должны были принять участие в упражнениях.