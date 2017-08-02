Крым: Запрет на строительство обрушил рынок

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. После запрета на строительство в Крыму, введенного весной до следующего года, на рынке началась полная неразбериха. Застройщики констатируют падение рынка на 30-40% и предвещают сокращение налоговых поступлений в бюджет. Представители проблемных объектов рассказывают клиентам, как у них все хорошо. А сотрудники агентств недвижимости отстраняются от оказавшихся под запретом строек, утверждая, что не работают с ними.

Глава республики Крым Сергей Аксенов начал борьбу с застройщиками еще в марте 2017 года. Сначала он объявил, что Ялта – «номер один по беспределу в части хаотичной застройки» и запретил главному архитектору города Владимиру Приступе подписывать любые документы.

Затем в апреле он издал распоряжение «О некоторых вопросах регулирования градостроительной деятельности», которым до 1 января 2018 года запрещается любое капитальное строительство (за исключением бюджетного). Мера коснулась всех строек, расположенных в восьми городах, включая Ялту, Симферополь, Керчь, Евпаторию и Феодосию, а также в шести районах полуострова. Распоряжением Аксенов также запретил Госстройнадзору до конца нынешнего года выдавать разрешения на строительство и документы о вводе объектов в эксплуатацию. Отметим, что запреты не коснулись Севастополя, который является отдельным от республики Крым регионом.

Сразу же был составлен список из 473 строек с якобы имевшими место признаками нарушений, продолжение работ на которых запрещено. В конце апреля список отредактировали, оставив в нем 386 объектов. Исправили и само распоряжение, которое теперь стало запрещать строительные работы территориально, а только на объектах перечня, который к тому же стал приложением к документу. Данных об общем количестве строек в Крыму нет. Какая-либо детализированная информация относительно ситуации на каждом объекте на правительственных ресурсах отсутствует.

Объясняя введенные меры, Аксенов заявлял, что строительные объекты «будут пропущены через мелкое сито». Технически, каждый застройщик должен был доказать чистоту своих документов на архитектурно-градостроительном совете Крыма. Аксенов еще в апреле предполагал, что на проверку всех объектов уйдет месяц, «а то и за две недели [работу закончим]».

Однако работа эта не закончилась до сих пор. По оценке одного из крупных застройщиков Ялты, который попросил не называть его имени, строительный рынок полуострова рухнул на 30-40%. «В два-три раза упало производство бетонных заводов, снизились налоги, которые платят строители в бюджет, сократились поступления от сдачи в аренду государственных земель. Строителей либо увольняют, либо оплачивают им простой. Весь этот информационный фон приводит к тому, что люди из материковой России не хотят покупать здесь жилье, потому что боятся, что дом не достроят. В итоге падают продажи, доходы агентств, нотариусов, и все разрушается», – сказал он.

По его словам, принципиальность Аксенова дошла до таких пределов, что первое время сложности наблюдались даже на объектах крупнейшей в Крыму строительной компании «Консоль», принадлежащей одному из приближенных к Аксенову чиновников – председателю Госсовета Крыма Владимиру Константинову. Впоследствии работы на стройках фирмы возобновились.

Что касается градостроительного совета, который должны пройти застройщики, «его не может пройти ни один предприниматель», считает ялтинский бизнесмен. «Чтобы подать на него документы, нужно их только собирать в течение периода от нескольких месяцев до года. Большинство строек ведутся еще с украинских времен, так что там половина документов – еще тогдашних контролирующих ведомств. Их нужно все менять. Кроме того, идеальных объектов не бывает, всегда можно к чему-нибудь придраться, найти нарушения и запретить стройку. Скажем, по нормативам, на 1000 жителей должно быть 320 машиномест. В Ялте это требование соблюсти невозможно», – сказал он.

Еще один застройщик Крыма, несколько лет назад приехавший из материковой России, подтвердил доводы ялтинского бизнесмена. Он также добавил, что застройщики сейчас пытаются получить разрешение на продолжение работ «в ручном режиме», то есть за счет знакомств и административного ресурса. Отметим, что в начале мая сотрудник правительственной «Российской газеты» (Москва) ездил по объектам в Крыму, попавшим в «черный список», и обнаружил, что на многих из них работа кипела, несмотря ни на что. Не исключено, подобные примеры – результат такого ручного режима.

Корреспондент EurasiaNet.org открыл список «подозрительных» объектов и начал их обзванивать. К сожалению, в списке указан только адрес и характер строения (без имени застройщика), так что теоретически по одному адресу может находиться две стройки, одна из которых в списке, другая – нет.

Как следует из списка, на шоссе Дражинского в поселке Отрадное на территории Ялты строится многоквартирный дом. Под это описание подходит жилой комплекс «Панорама». Как рассказал представитель агентства Realty Yalta, которое продает в нем квартиры, достройка дома запланирована на второй квартал 2018 года, однако «сейчас идут различные волнения, проверки». «Так что надо понимать, что ввод может затянуться на третий квартал», – осторожно добавил он.

«Объект ни в каких запретных списках не значится, – заверил представитель агентства. – Мы с такими стараемся не сотрудничать». О каком объекте, таким образом, идет речь в списке, он не знает. На стройках, оказавшихся в перечне, работы действительно не ведутся, поделился наблюдениями агент. На тех из них, которые находятся около Черного моря, нет активности еще и потому, что на полуострове запрещены строительные работы в курортный сезон в 100-метроой прибрежной зоне (с 30 июня по 30 сентября). «В целом, кто-то потихоньку ведет лишь внутренние работы, параллельно решая свои вопросы с согласованиями. А небольшое строительство загородной недвижимости продолжается вовсю, несмотря ни на какие запреты. Не контролирует их никто», – сказал он.

Третий по величине жилой комплекс в Симферополе «Дом художника» (Краснознаменная ул., 72/ул. Крылова, 36) возводит компания «Гринвуд». Представитель фирмы пояснил, что объект не может подпадать под запрет, поскольку в Симферополе он касается «только точечной застройки». Объект, тем не менее, находился в первоначальном списке правительства республики Крым, однако был удален из обновленной версии. Сотрудник компании-застройщика никак не пояснил этот момент.

В агентствах недвижимости в общении с журналистами не особенно откровенничают и стараются в разговоре уйти от проблемных моментов. В компании «Керчь-инвест» (продает жилье в городе Керчь) сообщили EurasiaNet.org, что градостроительный совет «легко пройти, если у застройщика все в порядке с документами». Как обстоят дела у тех, у кого с бумагами проблемы, в агентстве не знают, поскольку «не работают с такими застройщиками».

Сотрудница агентства недвижимости Deluxe-Estate, которое работает на южном берегу Крыма (продает элитную недвижимость), Гульнара Усманова пояснила, что способ прохождения градостроительного совета для каждого застройщика «индивидуален», не став уточнять, что она имеет в виду. Представитель агентства «Магазин недвижимости» (Ялта) Анастасия Терешина рассказала, что сталкивалась с компаниями, оказавшимися под запретом. Но, с ее слов, «они прошли проверку, и все нормально».

По данным Крымстата, строительный рынок Крыма формирует 3,9% валового регионального продукта. И хотя это немного, правительство Крыма в связи с запретом на строительство может потерять часть поступлений в бюджет.

По расчетам одного из застройщиков, «в прошлом году в Крыму было введено 290 тыс. кв. метров жилья, … бюджет получил с этого объема около 870 млн рублей».

Правительство республики в марте (до введения запрета) планировало в 2017 году построить 300 тыс. кв. м жилья. Реальный ущерб от введенного запрета на строительство станет понятен в начале следующего года, после подведения итогов 2017-го, когда Крымстат опубликует цифры о количестве введенного жилья, агентства расскажут о количестве проданных квартир, а крымские подразделения ФНС отчитаются о налоговых поступлениях.