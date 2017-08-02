Грузия: Визит вице-президента США – большие ожидания, но неясные результаты

Вице-президент США Майк Пенс (слева) и премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили обмениваются рукопожатиями после встречи в Тбилиси 1 августа. Пенса приняли в Грузии с большой помпой, но цель его визита остается не вполне ясной, поскольку никаких соглашений подписано не было. (Фото: Правительство Грузии)

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Внешняя политика администрации Трампа отличается непредсказуемостью, и американский президент неоднократно подвергался острой критике за дружеское отношение к Кремлю. Тем не менее, во время визита вице-президента США Майка Пенса в Грузию – которая считает Соединенные Штаты своим ближайшим союзником и по-прежнему рассматривается в регионе как оплот против разрастания авторитаризма в российском стиле – обе стороны стремились делать вид, что все нормально.

Пенс является самым высокопоставленным чиновником администрации Трампа, посетившим регион. До приезда в Тбилиси 1 августа он также посетил Эстонию и Черногорию. В своих выступлениях в Грузии американский вице-президент повторил давние пункты позиции США в отношении Грузии: поощрение личных свобод, поддержка стремления Грузии вступить в НАТО, и осуждение российской агрессии и «оккупации» Абхазии и Южной Осетии – грузинских территорий, находящихся под контролем поддерживаемых Москвой непризнанных властей.

«Стратегическое партнерство между Соединенными Штатами и Грузией сейчас сильнее, чем когда-либо прежде», – заявил Пенс в своей речи во время военных учений с участием американских, грузинских и других союзных войск.

«Президент Дональд Трамп отправил меня сюда с простым сообщением для вас и для народа Грузии: Мы с вами и вы можете рассчитывать на нашу поддержку», – сказал он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Георгием Квирикашвили.

Огромная помпа – весь Тбилиси был увешан американскими флагами, было перекрыто дорожное движение в центральной части города, большая часть телевизионных новостей была посвящена Пенсу – была несколько несоразмерна с тем, что можно было ожидать от визита вице-президента. «Оказанный Пенсу в Тбилиси прием, я считаю, отображает, насколько грузины отчаялись и насколько они не хотят видеть, что не остались в одиночестве», – сказала тбилисский аналитик из Международной кризисной группы Олеся Вартанян.

По словам Вартанян, как простых грузин, так и правительственных чиновников в последнее время тревожит снижение внимания Запада к тлеющему конфликту Грузии с Россией. «Грузины пытаются увидеть поддержку, которой они так хотят», – добавила она.

Грузия, похоже, не является приоритетом для администрации Трампа. Квирикашвили посетил Вашингтон в мае, где ему организовали встречу с Пенсом и короткий прием для обмена рукопожатиями с Трампом. Между тем в предлагаемом американской администрацией бюджете на будущий год предусматривается сокращение помощи Грузии более чем наполовину и ликвидация почти всей военной помощи.

Трамп усилил испытываемое Грузией чувство неуверенности, проявив стремление наладить отношения с главным врагом Тбилиси – президентом России Владимиром Путиным – и не выражая особого энтузиазма по поводу НАТО.

Тем не менее, правительство Грузии решило концентрироваться на положительных сторонах. В частности, в Тбилиси с воодушевлением встретили новость о решении Трампа нанести ракетный удар по базе сирийских правительственных сил, поддерживаемых Россией.

«[Визит Пенса] является важным посланием, – сказал министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе. – Мы видим беспрецедентную поддержку со стороны президента Трампа и его администрации, а также политических сил в Вашингтоне, в этом направлении».

Квирикашвили ловко уклонялся от всех вопросов о взаимоотношениях администрации Трампа с Россией. Когда американский репортер на совместной пресс-конференции задал вопрос о якобы имевшем место вмешательстве России в президентские выборы в США и о том, какие уроки Грузия могла бы преподнести Вашингтону относительно вмешательства Москвы, Квирикашвили не поддался на провокацию. «Мы обладаем превосходными разведывательными возможностями, и мы не обнаружили никакого вмешательства, – сказал он. – Американский народ выразил свою волю».

Хотя Пенса приняли в Грузии с большой помпой, цель его визита остается не вполне ясной, поскольку никаких соглашений или сделок подписано не было.

Перед визитом коалиция неправительственных организаций обратилась к Пенсу с открытым письмом, призывая его поднять ряд вопросов, которые, по их мнению, «грозят подорвать достигнутые [в Грузии] за последние годы демократические достижения». Вопросы включали поправки к конституции, контролирование судебной ветви власти исполнительной, а также нарушения, совершаемые сотрудниками правоохранительных органов.

Пенс не коснулся ни одного из этих вопросов в своих публичных высказываниях. Он провел встречу с представителями политической оппозиции, которые впоследствии сказали, что обсудили с ним некоторые из этих проблем. Они также заявили, что подняли вопрос о судьбе бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, находящегося сейчас в США в качестве лица без гражданства, т.к. на прошлой неделе его лишили гражданства Украины.

В день визита Пенса в Грузию издание «Уолл стрит джорнал» сообщило, что Пентагон подготовил предложение о предоставлении Украине противотанковых ракет и другого вооружения. Грузия давно добивалась аналогичной сделки с Соединенными Штатами, и многие в Тбилиси приветствовали эту новость. «Надеюсь, что начнется диалог о продаже Грузии противотанковых и зенитных оборонительных вооружений, как в случае с Украиной», – сказал в интервью «Голосу Америки» Даниэль Кочис, специалист по европейской политике в вашингтонском исследовательском центре Heritage Foundation.

Пенс в своей речи во время военных учений, судя по всему, действительно намекнул на такую возможность, но лишь расплывчато: «Мы продолжим сотрудничество с Грузией в сфере сокращения уязвимости и противодействия российской агрессии».

Грузия и Украина многие годы тщетно добивались возможности покупать зенитные и противотанковые вооружения, но теперь настроение в США может измениться. «В отличие от ситуации несколько лет назад, когда ястребы в Вашингтоне проиграли эту политическую битву, сегодня я подозреваю, что они одержат победу, и Соединенные Штаты начнут поставлять оружие Украине, хотя конфликт уже вышел из той фазы, когда оно могло значительно повлиять на положение дел», – сказал Майкл Кофман, специалист по российским военным вопросам в Международном центре им. Вудро Вильсона в Вашингтоне.

«Если Украина получит оружие, тогда есть большая вероятность того, что Грузия также его получит, хотя неясно, к каким конкретным событиям или политическим решениям будет привязана его передача», – добавил Кофман.