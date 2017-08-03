Россия переживает обвал рождаемости

Сложное экономическое положение вызвало спад рождаемости в России. (Фото: Минздрав РФ)

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. В России третий год подряд снижается рождаемость, причем тенденция неуклонно усиливалась, а в текущем году произошел настоящий обвал. В результате возобновилась остановившаяся было естественная убыль населения. По прогнозам, количество новорожденных детей в стране не начнет расти до 2030 года.

Падение рождаемости началось в 2015 году, когда число родившихся составило 1940,579 тыс. детей, сократившись на 2,1 тыс., или 0,01%, по сравнению с предыдущим годом, согласно данным Росстата. В 2016 году число снизилось до 1888,729 тыс., упав уже на 51,9 тыс., или 2,6%.

В нынешнем году произошел настоящий обвал: в первом полугодии было зарегистрировано 821,028 тыс. новорожденных, что на 107,349 тыс., или 11,6%, меньше, чем за тот же период годом ранее.

До этого на протяжении 2000-2014 годов (исключая 2005 и 2013 годы) показатель демонстрировал рост, причем в 2014 году в России родилось рекордное число детей за всю историю страны – 1942,683 тыс.

В результате в прошлом году в России впервые с 2012 года количество умерших превысило число родившихся на 2,3 тыс., или 0,1%, положив конец периоду естественного прироста населения, наблюдавшемуся в 2013-2015 годах. В текущем году убыль населения составила уже свыше 119 тыс. человек, или 12,7%. Обвалу не помешал даже тот факт, что в 2016 году и первом полугодии 2017 года наблюдалось значительное снижение числа умерших по сравнению с соответствующими периодами предыдущих лет.

Поскольку пик рождаемости пришелся на 2014 год, а затем начал уверенно падать, представляется вероятным, что значительную роль сыграл начавшийся тогда экономический кризис.

«За всё время истории современной России рождаемость отлично коррелирует с экономическим развитием. Только положение стабилизируется, как сразу и доходы начинают расти – рождаемость растёт и демографическое положение улучшается, а приходит кризис – снова провал. Вот только сейчас кризис затянулся дольше обычного, и демографическая яма все глубже», – отметил в своей статье Никита Исаев, директор Института актуальной экономики.

Схожее мнение высказал в беседе с РИА Новости профессор, заведующий лабораторией мониторинга рисков социально-политической дестабилизации ВШЭ Андрей Коротаев, отметивший, что «в кризис рождаемость практически везде сокращается».

Также одной из причин падения рождаемости является сокращение количества женщин детородного возраста. В частности, согласно официальным данным, за период с 2010 по 2015 год число женщин в возрасте 20-29 лет (на долю которых приходится около 60% всех рождений) уменьшилось на 1750 тыс человек, или 14,6%. Эксперты объясняют это малочисленностью поколения, родившегося в трудные для страны 1990-е годы, и уточняют, что со времен Великой Отечественной войны такие демографические ямы появляются примерно раз в 25 лет.

Кроме того, усугубляют демографическую ситуацию в России откладывание деторождения (возраст матери при рождении первого ребенка достиг 25,5 лет, поднявшись на три года за последние 20 лет) и рост бездетных женщин. «Все больше свидетельств того, что среди поколений женщин, начиная с родившихся в 1970-е годы, уровень окончательной бездетности вырастет по сравнению с предыдущими поколениями. Наш прогноз потенциала роста бездетности совпадает с оценкой для всего региона Восточной и Центральной Европы: в пределах 15-20% (ранее она была на уровне 6-8%)», – пишут авторы доклада «Мониторинг экономической ситуации в России».

В последние годы в России с целью увеличения рождаемости реализуется ряд мер, среди которых материнский капитал (выплата за рождение/усыновление второго, третьего и последующего ребенка сейчас составляет около 453 тыс. рублей), ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка, бесплатное предоставление многодетным семьям земли для строительства жилья, увеличение мест в детских садах. В правительстве РФ считают, что все это позволяет «сглаживать негативное влияние ухудшения структуры населения».

Ученые оценивают результаты демографической политики государства сдержанно. «Некоторые положительные подвижки действительно имеются, но значимость их совершенно недостаточна, чтобы смотреть на будущее российской рождаемости и воспроизводство населения страны с оптимизмом» – говорится в статье, подготовленной по результатам исследовательского проекта «Тенденции демографического развития России в 2005-2015 гг. в контексте долговременных демографических трендов». Эксперты, в частности, констатируют, что «эффект первых мер политики, введенных в действие в 2006-2007-х годах, год от года быстро слабел», а рост рождаемости в 2012 году, связанный с запуском ряда дополнительных региональных программ, практически сошел на нет уже в 2013-м.

В текущем году поиск способов улучшить демографическую ситуацию вновь вышел на первый план. На совещании по экономическим вопросам президент Владимир Путин озвучил разные варианты поддержки семей с детьми – обеспечение местами в яслях, помощь с жильем, усовершенствование системы социальных пособий. Он также отметил, что «рассматривается возможность проанализировать дальнейшие перспективы программы материнского капитала».

Эксперты не отрицают важности экономической поддержки семей с детьми, однако говорят, что она, во-первых, должна быть более серьезной, а во-вторых, сочетаться с другими, нематериальными, мерами.

Анатолий Антонов, заведующий кафедрой социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ, уверен, что деньги не увеличивают потребность людей в детях, нужна пропаганда многодетности. «Чтобы у нас 50 процентов семей стали трехдетными, нам надо охмурять в этом направлении все население с утра до вечера. Цинично, но нужен пиар многодетности, и тут телевидение, конечно, эффективнее всего», – подчеркнул демограф в беседе с журналистами. К тому же, по его мнению, правительство делает ошибку, ориентируя свою политику на тех, кто уже состоит в браке, ставку нужно делать на нынешних подростков и детей.

Схожей точки зрения придерживается и председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. «…Мы обязаны всеми нерепрессивными средствами стимулировать многодетность: с помощью СМИ, льгот, статуса, налогов, выплат сделать так, чтобы у нас в стране каждая девочка мечтала иметь много детей... Ведь пятую часть всех детей в России дают именно многодетные семьи», – сказал он в интервью «Известиям». По его мнению, «старой формулы многодетной семьи с тремя детьми уже недостаточно. Новый идеал и новая формула – четверо детей в семье».

Как пишут авторы «Мониторинга…», потенциал обсуждаемых сегодня дополнительных мер материального стимулирования «представляется не очень высоким» и признают, что «избежать влияния малочисленности сегодняшнего поколения матерей и, следовательно, серьезного падения числа рождений в ближайшие годы не удастся».

Между тем, ряд экспертов считает, что лучшим способом повысить рождаемость является обеспечение стабильности, в том числе экономической. «Во все времена стабильность была основным мотивационным толчком для увеличения рождаемости. Демография растет органично, а не рывками в ответ на резкие поощрительные меры. Важнее не концентрироваться на каких-то узких мерах – очень важно оздоравливать экономику в целом, – сказал в беседе с «НГ» завкафедрой Российского экономического университета им. Плеханова Руслан Абрамов. – Гражданам не нужны деньги от государства, нужна возможность заработать самим».

Согласно «Демографическому прогнозу до 2035 года», опубликованному на сайте Росстата, в ближайшие 12-14 лет в России будет происходить непрерывное снижение числа родившихся (за исключением 2018 года, по итогам которого в рамках среднего варианта прогноза предполагается рост).