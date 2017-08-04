США-Россия: Сторонники отделения Калифорнии поддерживают связи с Москвой

Луис Маринелли из организации YesCalifornia, выступающей за отделение Калифорнии от США. (Фото: YesCalifornia)

Комментарий

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Сторонники отделения Калифорнии от США готовятся сделать вторую попытку вынести вопрос о независимости штата на референдум. Причем, члены движения, судя по всему, сохраняют связь с Россией.

Генеральный прокурор Калифорнии в конце июля дал лидерам сепаратистского движения, получившего название Calexit, разрешение начать сбор подписей в поддержку вынесения вопроса о независимости на референдум на уровне штата в 2018 году. Это решение ознаменовало возрождение Calexit: первая попытка движения провалилась весной этого года, когда стало широко известно, что видная фигура в движении – Луис Маринелли, руководитель организации под названием YesCalifornia – живет в России и поддерживает тесные связи с организацией, финансируемой Кремлем. На фоне скандала Маринелли объявил, что уходит с поста лидера YesCalifornia.

Но теперь, судя по всему, он опять получил место в организации. Маринелли, проживающий сейчас в Екатеринбурге, по-тихому вернулся в YesCalifornia в июле, став постоянным членом правления организации.

В апреле нынешний глава YesCalifornia Маркус Руиз Эванс заявил, что решение Маринелли переехать в Россию положит конец его членству в организации.

Но затем Эванс передумал. Он сообщил EurasiaNet.org по электронной почте, что его решение принять Маринелли обратно было связано с готовностью последнего оставаться на заднем плане. «Упоминания о Луисе не будут появляться на странице YesCalifornia, он не будет оказывать влияния на выработку политики, и мы больше не будем упоминать о чем-либо, связанном с Россией», – написал Эванс.

Уроженец Нью-Йорка Маринелли заявил, что переехал в Россию в частности потому, что аренда жилья в Калифорнии была слишком дорогой.

В 2016 году Маринелли выступил в качестве представителя движения за отделение Калифорнии на конференции «Диалог наций» в Москве, организованной Антиглобалистским движением России (АДР). Финансирование мероприятия производилось в основном за счет значительной суммы, выделенной Кремлем. Президент России Владимир Путин похвалил лидера АДР Александра Ионова за его «работу по укреплению дружбы между народами».

В конференции в 2016 году также приняли участие сепаратисты из Испании и Италии, но сепаратистов из самой России не было.

Доказательств прямого финансирования Кремлем инициативы Calexit или аналогичных попыток в США нет. Но поддерживаемое Кремлем АДР оказывает поддержку придерживающимся сепаратистских взглядов американцам. Например, в декабре прошлого года Маринелли открыл первое «посольство независимой Калифорнии» за рубежом, которое расположилось в офисе в Москве, безвозмездно предоставленном АДР. Также АДР, как сообщается, помогло покрыть расходы на приезд в Москву на вышеупомянутую конференцию ряда сепаратистов из штата Техас.

Члены движения Calexit должны собрать более 500 тыс. подписей, чтобы вопрос о независимости Калифорнии был внесен в бюллетени на выборах в 2018 году. Даже если им это удастся, шансы оторвать штат от США практически равны нулю. В первую очередь, Верховный суд США постановил, что одностороннее отделение штата от государства противоречит конституции. Таким образом, чтобы обеспечить законный выход Калифорнии или любого другого штата, потребуются поправки к основному закону страны.

Но даже если членам движения Calexit не удастся собрать необходимое число подписей, они, сознательно или невольно, могут помочь продвинуть один из главных приоритетов внешней политики России – сеять разлад и стараться подорвать западные демократические системы.