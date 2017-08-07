Крым: Доходы населения упали, зарабатывают только кормящиеся из федбюджета РФ

За два с половиной года средний размер заработной платы в Крыму вырос на 37%, но из-за разгула инфляции доходы значительной части населения в действительности сократились. (Фото: Де-факто администрация Крыма)

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. За два с половиной года средний размер заработной платы в Крыму вырос на 37%. Но учитывая разгул инфляции за этот период, доходы значительной части населения в действительности сократились. Кроме того, относительно высокий показатель средней зарплаты обеспечивается в основном за счет всего нескольких отраслей, которые напрямую или опосредованно финансируются из федерального бюджета РФ, а в большинстве сфер зарплаты остаются весьма скромными. Проблема еще более усугубляется ростом задержек по зарплатам.

Средняя зарплата в республике Крым в январе-апреле 2017 года составила 24641 рубля, следует из данных Крымстата. С января прошлого года она выросла на 7% (с 22979 рублей), а с начала 2015-го – на 37% (с 17912 рублей). Нынешние доходы местных жителей формально соответствуют обещаниям бывшего министра экономического развития Крыма Валентина Демидова, который в конце 2015 года заявлял, что они вырастут до 24,2 тыс. рублей по итогам 2016 года.

Хотя формально обещание выполнено, многим жителям полуострова от этого не легче. В 2015-2016 гг. цены на товары в республике выросли более чем на 41%, согласно докладам главы Крыма Сергея Аксенова и Минэкономразвития РФ. Между тем, в России цены за это время в среднем поднялись примерно на 19%.

Что касается роста цен на услуги, они дорожают каждый год, причем основной рост приходится на услуги, которые у местных жителей составляют основные статьи расходов. Как говорится в материалах Крымстата, в 2016 году в среднем на 20-30% подорожали услуги ЖКХ, водоснабжения и канализации, отопления и электроэнергии. Услуги дошкольного воспитания (детсадов) подорожали на 61,9%.

Кроме того, если всмотреться в распределение заработных плат по отраслям, можно увидеть, что сравнительно высокий показатель средней зарплаты во многом обеспечивается за счет лишь нескольких сфер, работники которых получают значительно выше среднего (30-50 тыс.). Между тем в основной массе отраслей зарплаты, в общем-то, невысоки (7-22 тыс.). Примечательно, что почти все высокодоходные сферы существуют либо развиваются за счет денег, поступающих из материковой части России, в том числе из федерального бюджета России, чего нельзя сказать о низкодоходных областях.

Так, самая высокая средняя зарплата зафиксирована в сфере финансов и страхования – 51684. Зависимость финансовой сферы от федерального бюджета очевидна. На полуострове зарегистрировано пять банков, самые крупные из которых (по размеру активов) – РНКБ (92 млрд) и Генбанк (31 млрд). Первый на 100% принадлежит правительству России, которое в апреле решило в 2017-2019 годах вложить в него 15 млрд рублей. Второй банк принадлежит местному правительству и бизнесменам, однако рассчитывает на федеральную помощь, без которой у него могут начаться проблемы.

Помимо местных банков, немалая доля финансовой сферы Крыма приходится на банк «Россия» (781 млрд активов), принадлежащий приближенному к Владимиру Путину бизнесмену Юрию Ковальчуку. Банк зарегистрирован в Петербурге, в Крыму имеет сеть офисов. В 2016 году был докапитализирован Центробанком на 10,7 млрд рублей. Страховых компаний в Крыму всего несколько, и все они мелкие.

Получают федеральные деньги и предприятия сферы добычи полезных ископаемых, где средние зарплаты составляют 38063 рубля. Самые востребованные ископаемые – нефть и газ. В Черном и Азовском морях их добывает местное госпредприятие «Черноморнефтегаз». Согласно программе «Газификация населенных пунктов республики Крым», эта компания вместе с предприятием «Крымгазсети» (поставщик газа потребителям) до 2020 года получит из федерального бюджета 35 млрд рублей.

Аналогичным образом денежная подпитка из Москвы наблюдается в области обеспечения электроэнергией, газом и паром, где получают, в среднем, 33046 рублей. Помимо вышеупомянутых «Крымгазсетей», крупнейшим предприятием этой сферы является «Крымэнерго», которое до конца 2017 года (наряду с еще несколькими организациями) должно получить из федерального бюджета 2,1 млрд. Кроме того, «Крымэнерго» регулярно поставляет электричество клиентам, которые расплачиваются за него федеральными средствами. Например, крымским подразделениям Федеральной налоговой службы.

Среднюю зарплату 31259 рублей получают работники сферы госуправления и обеспечения военной безопасности. Министерства республики, как правило, получают деньги из местного бюджета, однако их крупные проекты финансируются из бюджета России. Только в 2017 году государственные структуры полуострова получат из федерального центра 54,6 млрд рублей.

Что касается военной безопасности, финансируемой из федерального центра, на полуострове базируется Черноморский флот ВМФ РФ. Кроме штаба в Севастополе (не входит в состав республики Крым) у флота также имеется большое количество подразделений на территории республики, зарплаты в которых, скорее всего, учитываются уже в республиканской статистике. Также в Крыму работают структуры ФСБ.

Единственные отрасли с высокими зарплатами, где поддержка федерального бюджета неочевидна, это сферы производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (средняя зарплата – 37642 рубля), и выпуска электронных и оптических изделий (29862 рубля). Хотя и среди них можно найти предприятия, развитие которых покрывается за счет федеральных средств. Скажем, программа развития промышленного комплекса Крыма включает в себя миллиард рублей федеральных денег. Эти средства в числе прочего должны пойти на реконструкцию инженерных сетей судостроительного завода «Залив», который выпускает металлоконструкции для строящегося Крымского моста, и на развитие технологий Феодосийского оптического завода, который помимо микроскопов выпускает лазерные приборы для разведки и танковые прицелы.

Средний доход работников перечисленных выше шести отраслей составляет 36926 рублей в месяц, а средняя зарплата во всех остальных сферах, коих несколько десятков – 20783 рубля. Меньше всего зарабатывают люди, работающие в области административной деятельности и сопутствующих услуг (14885 рублей), которые включают в себя аренду, лизинг, уборку территорий, деятельность турагентств, а также работники полиграфической сферы (10766 рублей) и заводов по производству одежды (7249 рублей).

Подробных данных по зарплатам в Севастополе нет. Средняя зарплата в городе составляет 26302 рубля. Разбивку по отраслям Севастопольстат после 2014 года не публиковал. Большинство жителей города и его окраин, с которыми общалось издание EurasiaNet.org, утверждают, что зарабатывают в среднем 15-20 тыс. рублей.

Отметим, что помимо официальных зарплат в Крыму есть еще нелегальный рынок труда, доходы в котором оценке не поддаются, однако вряд ли стоит полагать, что они слишком высоки. Теневая экономика неоднократно упоминается в законе «О стратегии социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года». Например, в Севастополе доля работающих «в тени» оценивается в 30% населения, заявлял в конце прошлого года вице-губернатор города Юрий Кривов. По его словам, чаще всего «теневые» работники заняты в сферах розничной торговли, туризма, строительства, пассажирских перевозок и объектов размещения во время туристического сезона. Многие местные жители в Крыму сдают квартиры туристам и мигрантам, другие неофициально торгуют едой и товарами в проходных местах и возле пляжей.

Ситуация с относительно низкими доходами осложняется ростом задолженности по зарплатам. Просроченная задолженность по заработной плате в Крыму копится ежемесячно и во всех без исключения сферах, следует из данных Крымстата. С февраля по июнь 2017 года она выросла с 56 млн до 107 млн рублей. Больше всего – в областях промышленного и обрабатывающих производств, в сферах водоснабжения и здравоохранения.