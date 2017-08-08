Узбекистан: Каковы шансы на введение свободной конвертации сума

Узбекские власти недавно сообщили о наличии планов ввести свободную конвертацию узбекского сума. Но учитывая послужной список властей в сфере проведения реформ, аналитики отнеслись к сообщению с большой долей скепсиса. (Фото: Patrick Barry via Flickr, CC BY-SA 2.0)

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Узбекские органы денежно-кредитного регулирования недавно объявили о намерении ввести свободную конвертацию национальной валюты страны – узбекского сума. Если властям удастся добиться данной цели, это станет поворотным моментом в экономическом развитии страны в постсоветский период.

Впервые о подобных планах упоминалось после избрания Шавката Мирзиёева президентом Узбекистана в декабре прошлого года. Затем президент придал планам официальный статус, издав в феврале этого года указ, в котором призвал правительство содействовать «либерализации экономики, направленной на дальнейшее укрепление макроэкономической стабильности и поддержание высокого экономического роста».

Но учитывая послужной список узбекских властей в сфере проведения реформ, аналитики отнеслись к сообщению с большой долей скепсиса. Власти раньше часто объявляли о проведении экономических реформ, включая либерализацию цен, приватизацию и обеспечение свободной конвертации. Однако дальше разговоров процесс не двигался. После каждого объявления о приверженности правительства реформированию экономики вдруг возникали «осложнения», которые замедляли, а затем срывали реформы.

Узбекистан унаследовал от Советского Союза высоко централизованную, «командную» экономику, а также букет острых социальных и политических проблем. Правительство во главе с покойным Исламом Каримовым с момента обретения независимости в 1991 году и до сентября прошлого года придерживалось осторожного подхода к реформам, предпочитая делать акцент на политической стабильности и преемственности.

Но сейчас есть признаки того, что декларируемые Мирзиёевым планы реформирования экономики отличаются от заявлений его предшественника. Например, февральский президентский указ значительно отличался от подобных документов каримовской эпохи, т.к. в нем были четко прописаны важные цели реформы, включая либерализацию цен и ликвидацию сложного механизма обмена валюты в стране.

Кроме того, недавно правительство Узбекистана взяло на себя обязательства перед Международным валютным фондом, выходящие далеко за рамки ожиданий наблюдателей. В течение многих лет власти Узбекистана противились рекомендациям международных финансовых институтов относительно реформ. Теперь Ташкент дает понять, что прислушивается к ним.

Например, в недавнем объявлении МВФ по результатам консультаций говорится о принятых узбекской стороной на себя обязательствах провести всеобъемлющие экономические реформы, в том числе «унифицировать обменные курсы и разрешить рыночное распределение валютных ресурсов». Правительство Узбекистана подтвердило эти обязательства, предприняв трудные шаги, включая повышение ставки, используемой правительством для кредитования банков, до 14 процентов в целях сдерживания инфляции. Узбекистан также пошел в дипломатическое наступление в Евросоюзе, чтобы подчеркнуть серьезность своих намерений касательно реформ.

Ключевым аспектом успеха любых реформ является обеспечение свободной конвертации узбекского сума. В предшествующие годы власти осуществляли жесткий контроль над сумом, якобы для предотвращения бегства капитала. Но трудности с конвертацией подавляют экономическую активность и мешают привлечению иностранных инвестиций.

В рамках существующей системы узбекские финансовые органы устанавливают официальный обменный курс, а также льготный правительственный обменный курс для отдельных государственных предприятий и их клиентов. Но из-за того, что официальные курсы не отражают реалий, существует также третий – «черный» – курс.

Возможность обменивать деньги по официальному курсу позволяет некоторым привилегированным сторонам получать большие прибыли, но это порождает значительные искажения на рынке. «Черный» курс также приводит к экономическим искажениям, поощряя преступную экономическую деятельность. Финансовые власти тратят много сил и времени, пытаясь справиться с последствиями искажений экономики, вместо того, чтобы заняться финансовой политикой. В то же время инфляция, отток капитала и очень низкий уровень прямых иностранных инвестиций продолжают оставаться серьезными проблемами.

Переход к рыночной экономике со свободно конвертируемой валютой, вероятно, будет проходить в несколько этапов. Первым шагом, по-видимому, будет попытка унифицировать обменные курсы и реорганизовать государственные предприятия и государственные банки. Второй важный шаг – открытие каналов для инвестиций и предоставление инвесторам возможности переводить прибыль за рубеж. Этот шаг потребует создания вторичного валютного рынка, основанного на рыночных принципах.

Эти цели достижимы, но они потребуют больших усилий и политической воли. Они также могут быть осложнены растущим влиянием политико-экономических институтов, таких как Евразийский экономический союз. Еще одним потенциальным препятствием является усиление конкуренции между ведущими мировыми валютами, такими как юань, который китайское правительство стремится превратить в основную глобальную валюту.