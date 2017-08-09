Путин в Абхазии в годовщину российско-грузинской войны

Президент РФ Владимир Путин на переговорах с де-факто президентом Абхазии Раулем Хаджимбой в Пицунде 8 августа. (Фото: Пресс-служба президента РФ)

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Президент России Владимир Путин посетил отколовшуюся от Грузии Абхазию в годовщину российско-грузинской войны 2008 года и пообещал Сухуми «стабильность и независимость».

Визит состоялся 8 августа, в девятую годовщину пятидневной войны между Россией и Грузией за еще одну отколовшуюся от Грузии территорию – Южную Осетию. Вскоре после окончания войны РФ признала независимость обеих сепаратистских образований. Но ее примеру последовала лишь горстка стран, а большинство государств мира по-прежнему считают Абхазию и Южную Осетию частью Грузии.

«Не могу не отметить, что сегодняшнее дата 8 августа для республики Южная Осетия и для Абхазии - скорбная дата, – сказал де-факто президент Абхазии Рауль Хаджимба на встрече с Путиным. – В этот день началась крупномасштабная операция грузинской армии и решительные действия которые были предприняты руководством Российской Федерации, дала возможность сохранится республики Южная Осетия и конечно дали возможность для дальнейшего признания наших государств, за что мы приносим огромнейшую благодарность».

А Путин добавил: «Мы надежно гарантируем безопасность и самостоятельность Абхазии, независимость. Уверен, что так и будет дальше».

Примечательно, что Путин приехал в Абхазию всего через несколько дней после визита вице-президента США Майка Пенса в Тбилиси, где тот присутствовал на совместных американо-грузинских военных учениях и выразил поддержку Грузии в ее усилиях по возвращению Абхазии.

Грузинские аналитики выразили мнение, что визит Путина являлся ответом на приезд Пенса. Так ли это, не вполне ясно, но местное подразделение российского государственного новостного агентства «Спутник» привело слова абхазского президентского советника Владимира Зантарии, сказавшего, что Абхазия «надежный партнер» Москвы. Точно также – «Надежный партнер» – были названы учения в Грузии, на которых присутствовал Пенс.

Следует отметить, что визит Путина, скорее всего, был запланирован еще до того, как стало известно о планах Пенса посетить Грузию, но российскому лидеру, тем не менее, понравилось это совпадение, считает Сергей Маркедонов, эксперт по Кавказу в Российском государственном гуманитарном университете. «Если данный визит дает основания говорить об ответе России, Путина это радует. Он рад роли помехи для США», – сказал Маркедонов EurasiaNet.org.

Хотя подобный месседж было бы более целесообразно послать из Южной Осетии, дополнительной целью приезда Путина в Абхазию было укрепление отношений с Сухуми. Во-первых, Абхазию часто раздражает повелительное поведение ее могущественного покровителя, а, во-вторых, внутриполитические процессы в Абхазии проходят более остро, чем в Южной Осетии. «Все бы лучше выглядело из Южной Осетии, но в России ее рассматривают как менее проблемную республику, – сказал Маркедонов. – Россию очень беспокоят потенциальные проблемы и нестабильность в Абхазии».

Правительство Грузии, проведшее специальное мероприятие в честь погибших во время войны 2008 года граждан Грузии, осудило визит Путина.

«Такой циничный поступок в девятую годовщину российско-грузинской войны ставит целью легитимизацию насильственного изменения границ суверенного государства посредством военной агрессии, этнической чистки и оккупации. На этом этапе Кремль тщетно пытается поддержать и узаконить свои оккупационные режимы», – говорится в заявлении грузинского МИДа.

Путин стал одним из немногих российских гостей, посетивших Абхазию в последнее время. После взрыва на складе боеприпасов в селе Приморское 2 августа, в результате которого погибли две туристки из Санкт-Петербурга и еще 64 человека получили ранения, Абхазия испытывает «мощную волну отказов туристов», заявила РИА Новости президент «Абхазского союза туризма» Анна Калягина.

Тремя неделями ранее в том же Приморском местный житель напал на группу туристов, убив одного из них. Но и до этого турпоток в Абхазию упал в результате плохой погоды и сложной экономической ситуации в России.

«По сравнению с прошлым годом у нас провал сейчас 30%, – сообщила Калягина РИА Новости. – Была плохая погода: май – дожди, июнь – дожди. Только-только в июле раскачалось – и тут такие резонансные события. Конечно, люди в ужасе, в панике, в шоке».

Путин заявил, что во время переговоров в Абхазии в частности обсуждался и вопрос безопасности туристов. Он также упомянул о договоре о сотрудничестве между министерствами внутренних дел РФ и Абхазии. «И сами граждане Абхазии, и русские, и гости, откуда бы они ни приехали, в том числе и из России, должны понимать и чувствовать, что они находятся под надежной защитой», – сказал он.